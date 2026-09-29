Đoạn video ghi lại cảnh một phần sườn núi ở Nepal bất ngờ sạt xuống sông Kali Gandaki chỉ trong khoảng 6 giây, trong bối cảnh nhiều khu vực nước này đang hứng chịu lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng.

Hai đoạn video được ghi lại tại hai địa điểm khác nhau ở Nepal đang thu hút sự chú ý khi cho thấy cảnh tượng sạt lở xảy ra trong thời gian rất ngắn. Trong một đoạn phim, một phần lớn sườn núi bất ngờ trượt xuống sông Kali Gandaki, trong khi tiếng la hét của những người chứng kiến vang lên.

Nepal liên tiếp hứng chịu các trận lũ lụt và sạt lở đất trong thời gian gần đây (Ảnh: NDTV)

Vụ sạt lở xảy ra gần Lete, huyện Mustang, sau những trận mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở tại nhiều khu vực của Nepal hôm Chủ nhật. Chỉ trong khoảng 6 giây, một phần lớn sườn núi bất ngờ trượt xuống thung lũng, đổ xuống sông Kali Gandaki.

Theo NDTV, cảnh tượng này được những người hành hương Char Dham ghi lại. Khi đất đá từ sườn núi đổ xuống, dòng sông bị một lượng lớn mảnh vỡ chắn ngang trong thời gian ngắn, trước khi nước phá qua khu vực sạt lở và tiếp tục chảy.

Khoảnh khắc kinh hoàng diễn ra chỉ trong chớp mắt, khi một phần sườn núi bất ngờ đổ sập xuống sông, giữa tiếng la hét của những người chứng kiến (Ảnh: NDTV)

Bên cạnh đó, sạt lở cũng xảy ra tại một khu vực khác của Nepal. Mặt đất bất ngờ sụt xuống phía thung lũng, kéo theo một phần căn nhà được dựng bằng đá và gỗ cùng nhiều cây cối.

Tiếng la hét của người dân vang lên khi đất đá cuốn phăng nhà cửa và cây cối. Một số người liên tục nói "Ghar gai sakyo", có nghĩa là "nhà cửa đã biến mất". Một phụ nữ được cho là cư dân trong khu vực bật khóc khi chứng kiến nhà cửa và đất đai bị cuốn trôi.

Nhà cửa sụt lún trước mắt mà người dân không thể làm gì (Ảnh: NDTV)

Sự việc xảy ra trong bối cảnh nhiều khu vực tại Nepal đang hứng chịu lũ lụt và sạt lở đất sau nhiều ngày mưa lớn. Tại tỉnh Gandaki, mực nước sông Kali Gandaki bắt đầu dâng cao từ thứ Bảy và trở thành một trận lũ lớn vào sáng Chủ nhật, sau 3 ngày mưa liên tục. Nước lũ gây thiệt hại tại nhiều khu vực thuộc Mustang, Myagdi, Parbat và Syangja. Một khu dân cư tại Parbat được cho là đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Sạt lở đất cũng làm gián đoạn một số tuyến đường cao tốc dẫn tới Chitwan, gây khó khăn cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Lực lượng an ninh đã phải sơ tán hàng nghìn người tới các khu vực an toàn hơn.

Theo NDTV, các trận lũ lụt và sạt lở đất gần đây đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 14 người mất tích tại nhiều khu vực của Nepal.

Trong một vụ việc khác xảy ra tại huyện Manang hôm Chủ nhật, một trận lở tuyết tại khu vực trại căn cứ Himlung Himal cũng khiến 2 người thiệt mạng và 10 người mất tích. Vụ việc xảy ra tại khu vực Nar Phu, dưới chân đỉnh Himlung Himal cao 7.126 m. Một chiếc lều, nơi các nhà leo núi và nhân viên hỗ trợ đang trú ẩn, bị tuyết vùi lấp.

Các sự cố trên xảy ra khoảng một tháng sau trận lũ quét Bhotekoshi hôm 26/8. Trận lũ xảy ra dọc hệ thống sông Bhotekoshi - Trishuli, khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc), gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo chia sẻ, thảm họa đến nay khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hơn 6.000 người mất tích.

Nguồn: NDTV, indiatvnews