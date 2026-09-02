Gần một tuần sau trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại Nepal và khu vực Tây Tạng lân cận, số người thiệt mạng đã tăng lên 1.010. Hàng nghìn người vẫn mất tích, trong khi hơn 11.800 người đã được cứu sống.

Gần một tuần sau thảm họa lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại Nepal và khu vực Tây Tạng lân cận, lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mất tích.

Theo cập nhật mới được Bộ Ngoại giao Nepal công bố, số người thiệt mạng trong thảm họa đã tăng lên 1.010 người, trong khi khoảng 4.000 người vẫn chưa được xác định tung tích. Hơn 11.800 người đã được cứu sống, trong đó có khoảng 324 công dân nước ngoài.

Ông Lok Bahadur Chhetri, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nepal, cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay của nước này là cứu người, tìm kiếm những người mất tích, giải cứu người sống sót và cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho các khu vực chịu ảnh hưởng.

Hơn 21.000 nhân viên thuộc quân đội, cảnh sát và lực lượng cảnh sát vũ trang Nepal đang tham gia các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu trợ và sơ tán người dân.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích sau thảm họa (Ảnh: CNA)

Chính phủ Nepal cũng đang phối hợp với các quốc gia láng giềng và cộng đồng quốc tế trong nỗ lực ứng phó với thảm họa. Nhiều bên đã cung cấp thiết bị và chuyên môn nhằm hỗ trợ hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dù đã có hàng chục nghìn người được sơ tán và cứu sống, công tác tìm kiếm vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, bùn đất vùi lấp và nhiều tuyến đường bị phá hủy.

Các đội tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục rà soát những khu vực bị cô lập, các ngôi làng bị bùn đất vùi lấp và những địa điểm chưa thể tiếp cận trong những ngày đầu sau thảm họa.

Giới chức lo ngại số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận thêm các khu vực trước đó bị chia cắt bởi lũ lụt và sạt lở đất.

Trong số những người chưa được tìm thấy có khoảng 590 công dân nước ngoài đến từ 39 quốc gia. Bộ Ngoại giao Nepal cho biết con số này vẫn đang tiếp tục được cập nhật.

Trước đó, thông tin từ The Sun cho biết hơn 100 người đã được cứu sống khỏi những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề gần một tuần sau thảm họa. Trong số những người mất tích có 48 người có liên hệ với Vương quốc Anh, gồm 33 người ở Nepal và 15 người tại Tây Tạng.

Hơn 100 người được cứu sống từ các khu vực bị ảnh hưởng gần một tuần sau trận lũ quét tàn phá Nepal (Ảnh: Reuters)

Hai thiếu niên, gồm một bé gái 13 tuổi và một bé trai 14 tuổi, được cho là nằm trong số những người vẫn chưa có thông tin. Một số người mất tích khác cũng được cho là có mối liên hệ với cộng đồng người Anh, trong đó có một y tá thuộc hệ thống y tế quốc gia Anh NHS và một thầy cúng Hindu đến từ khu vực phía nam London.

Một thanh niên 18 tuổi đến từ Surrey, vừa hoàn thành chương trình A-levels, cũng được cho là nằm trong số những người chưa được tìm thấy.

Trong khi hoạt động tìm kiếm tiếp tục được triển khai, các bệnh viện và nhà xác tại nhiều khu vực đang phải đối mặt với áp lực lớn.

Việc nhận dạng các nạn nhân trở thành một thách thức nghiêm trọng khi nhiều thi thể được tìm thấy sau nhiều ngày bị ngâm trong nước lũ và bùn đất. Chính phủ Nepal đã yêu cầu lấy mẫu ADN đối với các thi thể chưa được xác định danh tính hoặc chưa có người thân đến nhận nhằm hỗ trợ quá trình nhận dạng.

Theo thông tin trước đó, các nhà xác tại một số khu vực nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải. Chính quyền đã phải kêu gọi bổ sung thiết bị bảo quản thi thể và cảnh báo nguồn cung túi đựng thi thể đang dần cạn kiệt. Thảm họa cũng để lại những câu chuyện đau lòng đối với nhiều gia đình.

Pramod Poudel đã mất liên lạc với vợ là Sumitra khi lũ quét xảy ra. Người đàn ông này đã vượt qua khu vực Himalaya trong khoảng 11 giờ để trở về ngôi làng Sole với hy vọng tìm kiếm người vợ cùng các thành viên khác trong gia đình.

Chia sẻ với The Sun, Pramod Poudel cho biết vợ Sumitra, mẹ Tulisa, anh trai Pardip và người chú Madhav đều mất tích sau trận lũ. Anh nghẹn ngào nói: “Mọi người đều bị cuốn trôi. Không chỉ gia đình tôi mà cả bạn bè tôi nữa. Hôm qua, tôi đã nhắn cho vợ rằng: ‘Anh sẽ đến tìm em’. Tôi vẫn cố hy vọng. Nhưng giờ đây, tôi không còn hy vọng nữa, mọi chuyện vô cùng khó khăn”.

Hơn 4.500 người vẫn mất tích sau trận lũ quét tàn phá khu vực (Ảnh: Reuters)

Tại một số khu vực khác, lực lượng cứu hộ đang sử dụng nhiều biện pháp để tiếp cận những người có thể vẫn còn mắc kẹt.

Các đội cứu hộ chuyên nghiệp đang tập trung tìm kiếm tại những đường hầm thuộc các nhà máy thủy điện dọc sông Trishuli, nơi một số công nhân được cho là có thể bị mắc kẹt.

Các địa điểm đang được tập trung tìm kiếm gồm Chilime, Langtang và nhà máy thủy điện Upper Trishuli 3A.

Trong khi đó, giới chức Trung Quốc đã cảnh báo về một số khu vực có nguy cơ cao tiếp tục xảy ra lũ lụt và các thảm họa địa chất.

Dù hàng nghìn người đã được cứu sống, quy mô thiệt hại của trận lũ lụt vẫn đặc biệt nghiêm trọng. Với 1.010 người đã thiệt mạng, khoảng 4.000 người còn mất tích và hàng trăm công dân nước ngoài chưa được tìm thấy, Nepal vẫn đang tiếp tục cuộc chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót.

Hơn 21.000 nhân viên cứu hộ đang được huy động trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh nhiều nơi vẫn bị cô lập và công tác tìm kiếm chưa kết thúc, giới chức Nepal cho biết nhiệm vụ cấp bách nhất vẫn là tìm kiếm người mất tích, giải cứu những người còn sống sót và hỗ trợ khẩn cấp cho các cộng đồng bị thảm họa tàn phá.

Nguồn: The Sun, theguardian