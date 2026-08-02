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Thăm dò tiết lộ tinh thần người dân Đức đang ở mức ‘thấp nhất lịch sử’

Hoàng Vân
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Theo một công ty thăm dò dư luận của Đức, tinh thần người dân đang ở mức "thấp nhất trong lịch sử”, họ đang mất niềm tin vào tương lai đất nước.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Theo Ipsos, một trong những công ty thăm dò dư luận hàng đầu của Đức, tính đến tháng 7/2026, nỗi sợ hãi về nghèo đói và bất bình đẳng "đang gia tăng rõ rệt".

37% số người được hỏi chọn đây là nỗi lo lắng hàng đầu của họ, tiếp theo là "di cư" (31%), "lạm phát" (30%), lo ngại về hệ thống chăm sóc sức khỏe (26%) và "tội phạm và bạo lực" (25%).

Cần lưu ý, cả năm mối lo ngại hàng đầu đều tập trung vào những vấn đề đang diễn ra không ổn trong nước.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người Đức lạc quan về thế giới hoặc vị trí của Đức trong đó: 24% số người được hỏi trong cuộc khảo sát của Ipsos lo sợ "xung đột quân sự giữa các quốc gia".

Nếu tâm trạng chung là ảm đạm, thì đó là điều hoàn toàn có lý: Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người đang cực kỳ mất lòng dân và gặp nhiều khó khăn chưa từng có, đang tuyệt vọng cố gắng bán một câu chuyện lạc quan phi lý về nền kinh tế Đức như một “trụ cột ổn định”.

Nhưng điều đó chỉ cho thấy giới cầm quyền Đức xa rời thực tế đến mức nào: Trong nước Đức thực tế mà người dân đang sinh sống, sản lượng công nghiệp thấp hơn 17% so với năm 2017.

Sau khi gói cải cách gần đây được triển khai một cách hoàn toàn không mấy ấn tượng, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã cảnh báo, cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn một “thập kỷ mất mát”.

Trên thực tế, đó sẽ là thập kỷ thứ hai liên tiếp như vậy.

Trong khi đó, Đức đang bận rộn thực hiện hai việc: Cắt giảm chi tiêu công vào những lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, và phá bỏ những tàn tích của các mạng lưới an sinh xã hội vốn đã rách nát từ lâu.

Điều đó không có nghĩa là Đức không rơi vào tình trạng nợ nần thảm khốc. Thực tế là, tình hình đang rất nghiêm trọng, như thể không có ngày mai.

Tiền đang chảy vào như thác lũ, nhưng không phải dành cho người dân và người đóng thuế của Đức.

Tiền đang dành cho chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky (với con số chính thức là gần 100 tỷ euro và vẫn đang tăng lên), và cho một chiến dịch vũ trang điên cuồng, báo hiệu một khát vọng rất không lành mạnh - dù lặp lại trong lịch sử - muốn gây chiến với Nga.

Năm nay, 83 tỷ euro được dành cho vũ khí; năm sau sẽ là 110 tỷ euro. Và cứ thế tiếp diễn: 154 tỷ euro cho năm 2028, 163 tỷ euro cho năm 2029, một đỉnh điểm ngoạn mục với 184 tỷ euro vào năm 2030.

Theo RT
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