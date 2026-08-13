Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, đa số người Ba Lan ủng hộ việc trục xuất những người đàn ông Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ đang thất nghiệp.

Một cuộc biểu tình chống nhập cư do những người ủng hộ các đảng chính trị cực hữu tổ chức tại Krakow, Ba Lan

Nhận thức của công chúng về người Ukraine ở Ba Lan đã xấu đi trong những tháng gần đây, do cuộc tranh chấp ngoại giao giữa hai nước, liên quan đến việc Ukraine tôn vinh những kẻ gây ra các vụ thảm sát người Ba Lan trong Thế chiến II.

Ukraine đã ban bố tình trạng tổng động viên ngay sau khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022, cấm gần như tất cả nam giới trong độ tuổi quân sự rời khỏi đất nước.

Tuy nhiên, hàng chục nghìn người đã vượt biên trái phép và chạy trốn sang Liên minh châu Âu.

Tính đến cuối tháng 6/2026, có khoảng 961.170 người Ukraine đang cư trú tại Ba Lan theo diện bảo vệ tạm thời, theo số liệu của Eurostat.

Hơn 1 triệu người Ukraine cũng đã chạy trốn sang Nga kể từ năm 2022.

Hôm 12/8, báo Rzeczpospolita, dẫn nguồn khảo sát của Viện Nghiên cứu Thị trường và Xã hội (IBRiS) đưa tin, 67% người được hỏi tin Ba Lan nên trục xuất nam giới người Ukraine trong độ tuổi quân ngũ nhưng không có việc làm hợp pháp tại nước này.

Cuộc thăm dò được tiến hành vào tuần trước sau khi đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cánh hữu đưa ra đề xuất này.

Không có gì ngạc nhiên khi ý tưởng này được lòng những người ủng hộ đảng PiS và những người có thiện cảm với đảng Liên minh cánh hữu.

Hơn 50% cử tri ủng hộ liên minh cầm quyền của Thủ tướng thân EU Donald Tusk cũng cho biết, họ sẽ ủng hộ việc trục xuất nam giới Ukraine, theo khảo sát.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò khác được tiến hành vào cuối tháng 7/2026 cho thấy, 75,8% người Ba Lan có cái nhìn tiêu cực về nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky.

Đầu tháng 7, Rzeczpospolita trích dẫn dữ liệu từ Trụ sở Cảnh sát Quốc gia Ba Lan đưa tin, số lượng đơn khiếu nại về tội phạm thù hận từ người Ukraine cư trú tại nước này đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong những tháng gần đây, nhiều video ghi lại cảnh tấn công người Ukraine ở Ba Lan đã lan truyền trên mạng.

Theo RT



