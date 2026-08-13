HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thăm dò tiết lộ đa số người Ba Lan muốn trục xuất đàn ông Ukraine thất nghiệp

Hoàng Vân
|

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, đa số người Ba Lan ủng hộ việc trục xuất những người đàn ông Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ đang thất nghiệp.

Đa số người Ba Lan ủng hộ trục xuất đàn ông Ukraine thất nghiệp năm 2026 - Ảnh 1.

Một cuộc biểu tình chống nhập cư do những người ủng hộ các đảng chính trị cực hữu tổ chức tại Krakow, Ba Lan

Nhận thức của công chúng về người Ukraine ở Ba Lan đã xấu đi trong những tháng gần đây, do cuộc tranh chấp ngoại giao giữa hai nước, liên quan đến việc Ukraine tôn vinh những kẻ gây ra các vụ thảm sát người Ba Lan trong Thế chiến II.

Ukraine đã ban bố tình trạng tổng động viên ngay sau khi xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022, cấm gần như tất cả nam giới trong độ tuổi quân sự rời khỏi đất nước.

Tuy nhiên, hàng chục nghìn người đã vượt biên trái phép và chạy trốn sang Liên minh châu Âu.

Tính đến cuối tháng 6/2026, có khoảng 961.170 người Ukraine đang cư trú tại Ba Lan theo diện bảo vệ tạm thời, theo số liệu của Eurostat.

Hơn 1 triệu người Ukraine cũng đã chạy trốn sang Nga kể từ năm 2022.

Hôm 12/8, báo Rzeczpospolita, dẫn nguồn khảo sát của Viện Nghiên cứu Thị trường và Xã hội (IBRiS) đưa tin, 67% người được hỏi tin Ba Lan nên trục xuất nam giới người Ukraine trong độ tuổi quân ngũ nhưng không có việc làm hợp pháp tại nước này.

Cuộc thăm dò được tiến hành vào tuần trước sau khi đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cánh hữu đưa ra đề xuất này.

Không có gì ngạc nhiên khi ý tưởng này được lòng những người ủng hộ đảng PiS và những người có thiện cảm với đảng Liên minh cánh hữu.

Hơn 50% cử tri ủng hộ liên minh cầm quyền của Thủ tướng thân EU Donald Tusk cũng cho biết, họ sẽ ủng hộ việc trục xuất nam giới Ukraine, theo khảo sát.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò khác được tiến hành vào cuối tháng 7/2026 cho thấy, 75,8% người Ba Lan có cái nhìn tiêu cực về nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky.

Đầu tháng 7, Rzeczpospolita trích dẫn dữ liệu từ Trụ sở Cảnh sát Quốc gia Ba Lan đưa tin, số lượng đơn khiếu nại về tội phạm thù hận từ người Ukraine cư trú tại nước này đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong những tháng gần đây, nhiều video ghi lại cảnh tấn công người Ukraine ở Ba Lan đã lan truyền trên mạng.

Theo RT
Thấy 'súng' nhô khỏi áo cà sa, bệnh viện liền báo cảnh sát: Nhà sư nói gì khi sự thật được hé lộ?


Tags

EU

Ba Lan

Ukraine

Zelensky

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

01:45
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại