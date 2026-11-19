Theo TS. Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, doanh nghiệp Việt Nam nên học tập cách thức kinh doanh, làm ăn chuyên nghiệp của doanh nghiệp một số nước, trong đó có Thái Lan.

Ngày 18/11, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (Đài Tiếng nói Việt Nam) tổ chức Diễn đàn Đầu tư và kinh doanh quốc tế, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp.

Doanh nghiệp trong nước phải mạnh lên

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh rằng, mỗi doanh nghiệp Việt Nam thành công trên thị trường quốc tế không chỉ tạo thêm giá trị cho nền kinh tế mà còn góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh quốc gia.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: PV.

Việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới thành công cũng là biểu hiện sinh động cho tầm vóc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Theo ông Hùng, doanh nghiệp Việt Nam cần chuyển mạnh từ tư duy xuất khẩu sản phẩm sang xây dựng thương hiệu; từ tham gia chuỗi cung ứng sang nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị; từ tìm kiếm thị trường sang chủ động kiến tạo những không gian phát triển mới.

“Đây không chỉ là yêu cầu của quá trình hội nhập mà còn là đòi hỏi từ mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, ông Hùng nói.

Tại diễn đàn, TS. Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia - cho hay, xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng khá tích cực, khoảng 15-20% trong hơn 10 năm qua, nhưng “điều đáng lo” là năng lực của doanh nghiệp nội địa, bởi 80% xuất khẩu là của khu vực FDI và 73% nhập khẩu cũng của khu vực này.

Theo ông Lực, vừa qua Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 10 yêu cầu đổi mới cách thức thu hút vốn FDI, hướng tới việc kết hợp hiệu quả giữa nguồn lực bên ngoài và nội lực của nền kinh tế, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và sức chống chịu cho doanh nghiệp Việt Nam. “Doanh nghiệp trong nước phải mạnh lên, là điều rất quan trọng”, ông Lực nói.

Doanh nghiệp Thái Lan làm ăn chuyên nghiệp

Về một số gợi ý định hướng cho doanh nghiệp, theo TS. Cấn Văn Lực, cần phải cố gắng tận dụng tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, đặc biệt liên quan đến thuế và phí.

Cùng với đó, các doanh nghiệp cần đa dạng hóa nguồn vốn; nâng cao năng lực cạnh tranh và nội lực (về nhân lực, công nghệ, quản trị…) tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình về xuất xứ hàng hóa, nguyên phụ liệu đầu vào…

“Hiện nay, xuất xứ hàng hóa khá khắt khe thì phải minh bạch, chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Đây là một điểm rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh thương mại thời gian vừa qua”, ông Lực nêu.

TS. Cấn Văn Lực. Ảnh: PV.

Chia sẻ cách thức kinh doanh của doanh nghiệp một số nước, trong đó có Thái Lan, ông Lực mong muốn các doanh nghiệp Việt hãy học tập cách thức làm ăn chuyên nghiệp của doanh nghiệp Thái Lan.

"Tôi đánh giá rất cao họ về việc quản trị. Họ sang Việt Nam mua bán sáp nhập một số công ty Việt Nam rất thành công”, ông Lực nói và cho biết các doanh nghiệp này đã làm ăn có lãi ngay.

TS. Nguyễn Văn Hội - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công thương - cho rằng, chương trình “Go Global” đã được Chính phủ định hướng và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, để chương trình thực sự phát huy hiệu quả, vấn đề quan trọng là doanh nghiệp cần có chiến lược triển khai phù hợp, trong đó lựa chọn thị trường là một trong những yếu tố quyết định thành công.

Quá trình này cần có sự chủ động của doanh nghiệp, đồng thời đòi hỏi các cơ chế, chính sách hỗ trợ từ Nhà nước. Doanh nghiệp không nên nóng vội mở rộng hoạt động ra nước ngoài mà cần tính toán kỹ các yếu tố liên quan đến tài chính, công nghệ, hàng rào kỹ thuật và những rủi ro có thể phát sinh.

TS. Nguyễn Văn Hội nhấn mạnh nguyên tắc “dò đá qua sông”, “vừa chạy vừa xếp hàng” trong quá trình vươn ra thị trường quốc tế, bởi cơ hội luôn đi cùng thách thức, việc mở rộng hoạt động kinh doanh cần được thực hiện thận trọng, có đánh giá và điều chỉnh thường xuyên.