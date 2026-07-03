Thái Lan: Cậu bé 11 tuổi đâm xe vào đoàn hành hương, 8 nhà sư thiệt mạng

Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn liên quan đến nhóm sư tudong ở Mukdahan tăng lên 8 người, sau khi 3 nhà sư qua đời tại bệnh viện và 13 người khác bị thương.

Theo Nation Thailand, 8 nhà sư đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương sau khi cậu bé 11 tuổi lấy trộm chiếc xe bán tải từ nhà và đâm vào nhóm nhà sư đang đi bộ trên đường ở huyện Mueang, tỉnh Mukdahan, Thái Lan. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 2/7.

Báo cáo ban đầu cho thấy 5 nhà sư thiệt mạng tại chỗ và 3 người khác sau đó qua đời tại bệnh viện, nâng tổng số người thiệt mạng lên 8. Trong khi 13 nhà sư khác bị thương và các quan chức tiếp tục đánh giá tình trạng của những người được đưa đi điều trị. Nhóm này gồm 34 nhà sư đang đi hành hương và 5 cư sĩ đang trên đường từ thị trấn Mukdahan đến Ubon Ratchathani.

Chiếc xe bị biến dạng phần đầu sau khi đâm vào các nhà sư. (Ảnh: Nation Thailand)

Trưởng đồn Cảnh sát thành phố Mukdahan Prayut Ruanthongkam thông tin thêm ông được người dân địa phương báo tin về việc một chiếc xe tông vào các nhà sư đang đi hành hương. Ông ra lệnh cho Thiếu tá Wanlop Phothiwang đến hiện trường và nhân viên cứu hộ từ Ruam Jai Mukdahan Rescue, Quỹ từ thiện Mukdahan, Bệnh viện Mukdahan và cảnh sát giao thông cũng được điều động.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy một số nhà sư bị thương bên vệ đường. Gần đó là chiếc xe bán tải Isuzu cabin đơn màu vàng đồng mang biển số Mukdahan BT-1944. Phần trước của xe bị hư hỏng.

Bà ngoại của cậu bé nói với nhà chức trách rằng cháu trai bà lấy xe từ nhà vào buổi sáng. Bà cho biết không biết cháu đi đâu và đã báo cho cảnh sát để giúp chặn chiếc xe. Sau đó, bà được biết chiếc xe đi qua trạm kiểm soát Na Kham Noi trên đường đến thị trấn Mukdahan trước khi đâm vào các nhà sư gần Ban Na Wiang Kae.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Nation Thailand)

Tỉnh trưởng Mukdahan, ông Worayan Bunnarat cho rằng vụ việc cần được xem như lời cảnh báo về an toàn giao thông.

“Trong những năm gần đây, chúng tôi đã rất nghiêm khắc trong vấn đề an toàn giao thông. Vụ việc này nên là bài học không chỉ đối với tỉnh chúng tôi mà còn đối với công chúng nói chung về việc phòng ngừa tai nạn giao thông”, ông Bunnarat nói.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã đưa cậu bé đến đồn cảnh sát Mueang Mukdahan để tiếp tục điều tra những tình tiết xung quanh vụ tai nạn.

Các nhà chức trách dự kiến sẽ điều tra xem cậu bé tiếp cận chiếc xe bằng cách nào, tuyến đường cậu ta đã đi trước khi xảy ra va chạm và liệu có yếu tố nào khác góp phần gây ra tai nạn hay không.