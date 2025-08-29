Thái Lan ban bố thiết quân luật tại Ban Nong Chan

Thiếu tướng Benjapol Dechatiwong Na Ayutthaya - Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Burapha thuộc Lục quân Hoàng gia Thái Lan - đã ký ban hành quyết định chính thức vào ngày 28/8 để thành lập khu vực gìn giữ hòa bình nhằm ứng phó với tình trạng bất ổn tại khu vực biên giới tranh chấp với Campuchia.

Thái Lan đã ban bố thiết quân luật tại Ban Nong Chan, tỉnh Sa Kaeo của nước này nhằm ngăn chặn nguy cơ bất ổn. Ảnh: The Nation

The Nation đưa tin, trước những diễn biến bất ổn tại Ban Nong Chan, Thái Lan cho rằng việc triển khai lực lượng quân đội, cảnh sát, dân thường và toàn thể công dân là cần thiết để bảo vệ nước này khỏi mối đe dọa đang diễn ra, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản của họ.

Theo Điều 11 của Đạo luật Thiết quân luật năm 2014 của Thái Lan, để duy trì trật tự, một khu vực gìn giữ hòa bình và các biện pháp cụ thể đã được chỉ định. Theo quyết định, khu vực Ban Nong Chan, tiểu khu Non Mak Mun, huyện Khok Sung, tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan đã chính thức được tuyên bố là khu vực gìn giữ hòa bình, với đường Sri Pen được đánh dấu là ranh giới duy trì hòa bình.

Các biện pháp sau đây đã được thiết lập tại khu vực gìn giữ hòa bình: