Từ 'trụ cột' đến 'cú sốc': 90% khách Thái quay gót, du lịch Campuchia lao đao - Trung Quốc thành cứu cánh

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, Bộ Du lịch Campuchia báo cáo hôm 22/8 rằng Thái Lan vẫn là nguồn cung cấp du khách hàng đầu cho ngành du lịch Campuchia, với 946.325 người trong 7 tháng đầu năm nay, mặc dù lượng khách đến đã giảm 61,1% vào tháng 6 và 90,5% vào tháng 7.

Số lượng du khách Thái Lan đến Campuchia giảm mạnh trong hai tháng 6 và 7/2025, trong khi lượng khách Trung Quốc tăng mạnh, bù đắp một phần sự sụt giảm và hỗ trợ doanh thu của ngành du lịch Campuchia. Nguồn: Bộ Du lịch Campuchia

Theo Báo cáo thống kê du lịch của Bộ Du lịch Campuchia, nước này đã đón tổng cộng 3,7 triệu lượt khách quốc tế từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, trong đó du khách Thái Lan chiếm 25,5%.

Dữ liệu này nhấn mạnh sự thống trị liên tục của Thái Lan trên thị trường du lịch Campuchia, bất chấp các tranh chấp biên giới đã hạn chế đáng kể lượng khách trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, số lượng du khách Thái Lan đã giảm 17,5% so với 1,14 triệu lượt cùng kỳ năm ngoái.

Sự sụt giảm diễn ra sau những vụ đụng độ vũ trang từ ngày 28/5, làm gián đoạn hoạt động du lịch xuyên biên giới và làm xói mòn niềm tin kinh doanh của các công ty lữ hành, khách sạn và công ty vận tải Campuchia phụ thuộc vào du khách Thái Lan.

Sự sụt giảm đáng chú ý nhất được ghi nhận trong hai tháng gần đây. Vào tháng 6, lượng khách Thái Lan đến Campuchia là 71.585 người, giảm 61,1% so với mức 184.879 của cùng kỳ năm 2024. Sang tháng 7, lượng khách Thái Lan chỉ còn 18.298 người, giảm mạnh 90,5% so với mức 192.280 người của cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Du lịch Campuchia nhận định, sự đảo ngược đột ngột này nhấn mạnh tính dễ bị tổn thương của dòng khách du lịch trước những cú sốc địa chính trị, gây áp lực nặng nề lên các doanh nghiệp địa phương phụ thuộc vào hoạt động du lịch xuyên biên giới.

Bất chấp sự sụt giảm mạnh, Thái Lan vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu là thị trường du lịch lớn nhất của Campuchia trong 7 tháng đầu năm nay, tiếp theo là Việt Nam với 714.614 du khách.

Tuy nhiên, lượng khách Việt Nam cũng giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh sự chậm lại chung của hoạt động du lịch trong khu vực.

Ngược lại, lượng khách Trung Quốc tăng vọt 48,2%, từ 463.980 lên 687.509 người trong 7 tháng đầu năm. Sự tăng trưởng này được cho là nhờ sáng kiến "Năm Du lịch Campuchia - Trung Quốc 2025", thúc đẩy kết nối hàng không, các chiến dịch tiếp thị và hợp tác du lịch song phương.

Sự gia tăng số lượng du khách Trung Quốc đã bù đắp một phần cho tổn thất du lịch của Campuchia do lượng khách Thái Lan giảm mạnh, giúp duy trì doanh thu cho các khách sạn, dịch vụ vận tải và các doanh nghiệp khác phụ thuộc vào du lịch của Campuchia.

Dự án cơ sở hạ tầng chiến lược giúp giảm thiểu tác động của căng thẳng địa chính trị

Trả lời phỏng vấn của Khmer Times, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Campuchia (CATA) Chhay Sivlin nhấn mạnh rằng tranh chấp biên giới đang diễn ra với Thái Lan đã góp phần làm giảm đáng kể lượng du khách quốc tế, với lượng khách giảm khoảng 21,3% vào tháng 6 và lên tới 39,6% vào tháng 7.

“Mặc dù giao tranh chỉ giới hạn ở biên giới, du khách thường cho rằng cả đất nước không an toàn và quyết định chọn các điểm đến nghỉ dưỡng thay thế. Nhận định này đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch của chúng tôi [Campuchia], đặc biệt là ở các tỉnh biên giới, nơi phụ thuộc rất nhiều vào du khách xuyên biên giới”, bà Sivlin giải thích.

Bà cũng nhấn mạnh vai trò của Thái Lan như một trung tâm du lịch lớn ở Đông Nam Á. "Nhiều du khách quốc tế đến thăm Thái Lan trước tiên vì mạng lưới đường bay thẳng rộng khắp của nước này trước khi cân nhắc các điểm đến lân cận", bà nói.

“Vấn đề càng trầm trọng hơn khi Chính phủ Hoàng gia Thái Lan (RTG) đã ban hành khuyến cáo du khách nước ngoài không nên đến Campuchia, viện dẫn những lo ngại về an toàn liên quan đến xung đột biên giới”, bà Sivlin cho biết thêm.

Ngoài việc thúc đẩy du lịch, Sân bay quốc tế Techo còn được kỳ vọng sẽ thu hút đầu tư nước ngoài, tạo ra nhiều cơ hội kinh tế hơn và hỗ trợ sự phát triển của ngành khách sạn và vận tải của Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Tuy nhiên, Chủ tịch CATA đã chỉ ra một bước ngoặt tiềm năng với sự ra mắt sắp tới của Sân bay quốc tế Techo vào ngày 9/9.

“Được xếp hạng là sân bay lớn thứ chín trên thế giới, sân bay quốc tế Techo dự kiến sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới và cung cấp các chuyến bay trực tiếp đến nhiều thị trường du lịch tiềm năng, bao gồm Qatar, UAE và Châu Âu”, bà Sivlin cho biết. “Sân bay mới sẽ giúp Campuchia giảm sự phụ thuộc vào du khách đến từ Thái Lan, giúp đất nước [Campuchia] thu hút du khách quốc tế nhiều hơn bao giờ hết.”

Bà cho biết thêm, ngoài việc thúc đẩy du lịch, Sân bay quốc tế Techo còn được kỳ vọng sẽ thu hút đầu tư nước ngoài, tạo ra nhiều cơ hội kinh tế hơn và hỗ trợ sự phát triển của ngành khách sạn và vận tải của Campuchia.

Chủ tịch CATA cho rằng các dự án cơ sở hạ tầng chiến lược như Sân bay quốc tế Techo có thể giúp Campuchia giảm thiểu tác động của căng thẳng địa chính trị, đồng thời định vị nước này là điểm đến du lịch có khả năng phục hồi tốt hơn và kết nối toàn cầu.

Theo báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia, trong khi nước này tiếp tục thu hút hàng triệu du khách quốc tế, thì sự sụt giảm lượng khách Thái Lan cho thấy các tranh chấp chính trị có thể nhanh chóng lan sang các lĩnh vực kinh tế như thế nào.

Các công ty du lịch ở những tỉnh biên giới với Thái Lan dự kiến sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt doanh thu kéo dài trừ khi căng thẳng giảm bớt và hoạt động qua lại biên giới được khôi phục bình thường.