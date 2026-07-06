Thạc sĩ trường top 1 từng đứng đầu kỳ thi công chức nay gánh khoản nợ 7,2 tỷ đồng, bán bánh mochi ở chợ đêm

Sau biến cố gia đình và khoản nợ khổng lồ, nữ thạc sĩ Trung Quốc này quyết định nghỉ việc để bán bánh mochi.

Những ngày gần đây, cái tên Lương Trung Anh (Liang Zhongying) trở thành chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Mỗi tối, quầy bánh mochi của cô tại chợ đêm đường Lao động (Urumqi, Tân Cương) luôn tấp nập khách xếp hàng. Trên chiếc xe đẩy nhỏ nổi bật dòng chữ: "Bánh mochi Liang Tongxue - Đại học Bắc Kinh".

Ít ai ngờ rằng, chủ nhân của quầy bánh nổi tiếng này từng là Thạc sĩ Luật của Đại học Bắc Kinh, đứng đầu kỳ thi tuyển chọn vào một cơ quan Trung ương và nhiều năm làm việc trong hệ thống cơ quan Nhà nước.

Lương Trung Anh (Liang Zhongying)

Lương Trung Anh sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng núi Nghi Mông, tỉnh Sơn Đông. Thành tích học tập của cô thời phổ thông không quá nổi bật. Sau kỳ thi đại học, cô theo học ngành tiếng Anh tại Đại học Công nghệ Thanh Đảo.

Đến năm thứ ba đại học, sau khi tham dự một buổi chia sẻ về kỳ thi cao học, cô quyết định chuyển hướng hoàn toàn sang lĩnh vực luật dù trước đó chưa từng học chuyên ngành này. Sau quá trình tự học và ôn luyện, năm 2014, cô trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Luật của Đại học Bắc Kinh - ngôi trường số 1 tại Trung Quốc.

Theo chia sẻ của Lương Trung Anh, quãng thời gian học tập tại Đại học Bắc Kinh đã giúp cô thay đổi tư duy, học được cách xác định mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi đến cùng.

Quãng thời gian học tập tại Đại học Bắc Kinh đã giúp cô thay đổi tư duy, học được cách xác định mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi đến cùng

Sau khi tốt nghiệp năm 2017, cô cùng chồng đến Tân Cương hưởng ứng chương trình khuyến khích nhân lực trẻ làm việc tại khu vực miền Tây Trung Quốc. Chồng cô khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, còn cô trở thành công chức tại một cơ quan cấp tỉnh. Trong thời gian công tác, cô từng được điều động về công tác tại vùng nông thôn phía nam Tân Cương và được đánh giá là cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bước ngoặt sau biến cố và quan điểm gây tranh cãi về thành công

Biến cố đến sau khi con trai đầu lòng của Lương Trung Anh chào đời. Đúng lúc này, trung tâm đào tạo của chồng cô gặp khó khăn nghiêm trọng khi khoản tiền thuê mặt bằng hơn 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng) bị chiếm dụng. Không lâu sau, Lương Trung Anh phải nhập viện vì viêm tuyến sữa nặng sau sinh.

Để duy trì hoạt động của trung tâm, cô vừa chăm con vừa trực tiếp đứng lớp vì không đủ tiền thuê giáo viên. Tuy nhiên, việc kinh doanh ngày càng sa sút, khiến tổng số nợ của gia đình cô có thời điểm lên tới 3-4 triệu NDT (khoảng 11-14 tỷ đồng). Trong khi đó, mức lương khoảng 5.000 NDT/tháng (khoảng 18 triệu đồng) từ công việc trong khu vực Nhà nước của cô hoàn toàn không đủ để trang trải cuộc sống và trả khoản nợ lớn.

Năm 2024, một lần khám sức khỏe khiến Lương Trung Anh tưởng mình mắc ung thư vú. Dù sau đó được xác định chỉ là chẩn đoán nhầm, trải nghiệm này đã khiến cô nhìn nhận lại cuộc sống và quyết định không tiếp tục gắn bó với công việc cũ.

Giữa năm 2025, Lương Trung Anh xin nghỉ việc để chuyển sang doanh nghiệp Nhà nước với mức thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy hai tháng sau, cô tiếp tục nộp đơn thôi việc.

Ngày 12/12/2025, Lương Trung Anh chính thức rời công việc văn phòng. 3 ngày sau, lần đầu tiên trong đời, cô dựng quầy bán mì ramen trước cổng một trường trung học. Vì quá căng thẳng, cô thậm chí không dám cất tiếng mời khách.

Tháng 4/2026, quầy bánh mochi chính thức khai trương

Bước ngoặt đến khi cô trở về quê ăn Tết và phụ chị gái bán bánh kếp trong hơn 10 ngày. Những cuộc trò chuyện với khách hàng khiến cô nhận ra rằng việc kiếm sống bằng bán hàng rong hay bán trong cửa hàng đều là lao động chân chính.

Sau khi trở lại Tân Cương, cô dành thời gian nghiên cứu thị trường và lựa chọn bán bánh mochi nhân phô mai, trái cây - món ăn đang được nhiều người trẻ yêu thích. Đến tháng 4/2026, quầy bánh mochi mang tên "Liang Tongxue" (Bạn học Lương) chính thức khai trương. Mỗi chiếc bánh được hoàn thành trong chưa đầy một phút với giá bán khoảng 10-12 nhân dân tệ (khoảng 36.000-43.000 đồng). Sau khi những đoạn video về quầy hàng lan truyền trên mạng xã hội, lượng khách tăng mạnh và tên tuổi của cô cũng nhanh chóng được biết đến.

Đi cùng sự nổi tiếng là hàng nghìn bình luận chỉ trích. Nhiều người cho rằng một Thạc sĩ Đại học Bắc Kinh đi bán hàng rong là "lãng phí nguồn lực quốc gia". Để đáp lại, cô đặt chính tấm bằng Thạc sĩ và bằng tốt nghiệp trên quầy bán bánh, không phải để khoe thành tích mà để nhắc nhở bản thân về chặng đường đã đi qua.

"Nhiều người nghĩ học là để có một công việc danh giá. Tôi lại nghĩ học là để dù một ngày rơi xuống điểm thấp nhất của cuộc đời, mình vẫn có thể đứng dậy và sống tốt", cô chia sẻ.

Thay vì quay lại ngành luật như nhiều người khuyên, Lương Trung Anh hiện vẫn tiếp tục phát triển việc kinh doanh

Hiện gia đình cô vẫn còn khoản nợ khoảng 2 triệu NDT (khoảng 7,2 tỷ đồng). Thay vì quay lại ngành luật như nhiều người khuyên, Lương Trung Anh cho biết cô muốn tiếp tục phát triển việc kinh doanh. Theo cô, điều quan trọng nhất không phải là có một công việc ổn định, mà là có khả năng tự tạo ra cuộc sống ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Câu chuyện của Lương Trung Anh hiện vẫn tạo nhiều luồng ý kiến tại Trung Quốc. Dẫu vậy, với người phụ nữ này, bằng cấp không bảo đảm một cuộc đời bằng phẳng, nhưng nền giáo dục đã mang lại năng lực để bắt đầu lại từ đầu mỗi khi cuộc sống buộc phải rẽ sang một hướng khác.

Tổng hợp