Càng sát Tết, không khí mua sắm càng trở nên gấp gáp. Từ thực phẩm, quà biếu cho đến quần áo, đồ gia dụng, thứ gì cũng muốn mua cho kịp trước ngày nghỉ. Tuy nhiên, tâm lý mua sắm vội vàng rất dễ khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh chi tiêu quá tay, mua những món không thực sự cần thiết, hoặc mua sai thời điểm dẫn đến giá cao mà vẫn chưa chắc dùng hết.

Thực tế, sắm Tết cũng cần có chiến lược. Không phải món nào cũng nên mua ngay từ sớm, nhưng cũng có những thứ nếu để sát Tết mới mua thì vừa đắt vừa khó chọn. Dưới đây là gợi ý 3 nhóm đồ nên mua sớm, 3 nhóm nên hoãn lại và 3 nhóm nên cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

3 thứ nên mua sớm

Thứ nhất là đồ khô và thực phẩm bảo quản lâu. Các mặt hàng như hạt dưa, mứt, bánh kẹo, lạp xưởng, trà, cà phê hay các loại gia vị khô thường được bày bán rất sớm từ trước Tết vài tuần. Mua sớm những món này giúp dễ chọn thương hiệu, mẫu mã, lại có nhiều chương trình khuyến mãi. Ngoài ra, mua trước còn tránh được cảnh chen chúc, hết hàng hoặc giá bị đội lên vào những ngày cận Tết.

Thứ hai là quà biếu Tết. Dù là quà cho gia đình, họ hàng hay đối tác, việc chuẩn bị sớm giúp có thời gian cân nhắc ngân sách, chọn quà phù hợp từng người. Nếu đợi đến sát Tết mới mua, rất dễ rơi vào tình trạng mua vội, giá cao mà mẫu mã lại không ưng ý.

Thứ ba là đồ trang trí Tết. Bao lì xì, hoa giả, dây treo, đèn trang trí hay các phụ kiện decor thường có rất nhiều lựa chọn từ sớm. Mua sớm vừa dễ săn giá tốt, vừa có thời gian sắp xếp, trang trí nhà cửa thong thả hơn.

3 thứ nên hoãn lại

Thứ nhất là thực phẩm tươi sống. Thịt, cá, hải sản, rau củ chỉ nên mua trước Tết khoảng một đến hai ngày. Mua quá sớm dễ phải trữ đông, vừa mất công bảo quản, vừa ảnh hưởng đến độ tươi ngon.

Thứ hai là hoa tươi. Hoa chưng Tết như đào, mai, ly, cúc nếu mua quá sớm sẽ khó giữ được độ đẹp đến đúng ngày mùng Một. Thời điểm hợp lý nhất là khoảng 27 đến 29 Tết, khi hoa vừa nở đẹp và không bị tàn nhanh.

Thứ ba là bánh chưng, bánh tét. Đây là món truyền thống nhưng cũng rất dễ bị mốc hoặc xuống chất lượng nếu mua quá sớm. Nếu không có tủ lạnh đủ lớn hoặc không biết cách bảo quản, tốt nhất nên mua sát Tết để đảm bảo ngon và an toàn.

3 thứ đừng dại rước về

Thứ nhất là đồ gia dụng giá rẻ không rõ nguồn gốc. Cuối năm là thời điểm nhiều sản phẩm điện gia dụng được xả hàng với giá rất thấp. Tuy nhiên, nếu không kiểm tra kỹ xuất xứ, chế độ bảo hành, rất dễ mua phải hàng kém chất lượng, dùng được vài lần đã hỏng.

Thứ hai là quần áo mua theo trào lưu. Dịp Tết, nhiều người có tâm lý mua thật nhiều đồ mới nhưng thực tế lại chỉ mặc một hai lần rồi bỏ. Những món quá thời trang, khó phối đồ hoặc chất liệu không tốt thường nhanh lỗi mốt và gây lãng phí.

Thứ ba là thực phẩm đóng gói số lượng lớn. Mua quá nhiều đồ ăn sẵn, đồ hộp, nước ngọt, bia rượu không chỉ tốn tiền mà còn rất dễ dư thừa sau Tết. Nhiều gia đình sau kỳ nghỉ phải bỏ đi một lượng lớn thực phẩm vì quá hạn hoặc không dùng hết