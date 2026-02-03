Bắt gặp "quái thú" lững thững giữa bãi xe lúc nửa đêm, chuyên gia nói: Loài duy nhất sống tại châu Á

"Quái thú" xuất hiện giữa bãi đậu xe lúc nửa đêm

Theo thông tin đăng tải trên Mothership, vào khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày 2/2, một độc giả đã ghi lại cảnh tượng của một con "quái thú" tại khu vực bãi đậu xe trên đường Defu Lane (Singapore). Trong video, một sinh vật to lớn, thân hình đồ sộ, xuất hiện ngay giữa không gian đô thị vốn chỉ dành cho xe cộ.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, con vật di chuyển chậm rãi, không hề tỏ ra hoảng loạn. Bộ lông đen trắng tương phản mạnh khiến nhiều người liên tưởng đến hình dáng một "quái thú" bước ra từ rừng sâu. Có người trong video còn thốt lên đầy bất ngờ: "Lợn rừng kìa!", cho thấy ngay cả người chứng kiến trực tiếp cũng khó nhận diện chính xác sinh vật này trong khoảnh khắc đầu tiên.

Một người đã ghi lại cảnh tượng của một con "quái thú" tại khu vực bãi đậu xe trên đường Defu Lane (Singapore). (Ảnh: Mothership)

Những hình ảnh, GIF và video sau đó được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Singapore, kéo theo hàng loạt suy đoán: đây là con gì, từ đâu tới và vì sao lại xuất hiện giữa bãi đậu xe lúc nửa đêm?

Chuyên gia xác nhận: Không phải "quái thú", mà là loài duy nhất ở châu Á

Trước làn sóng bàn tán, NParks – Ban Quản lý Công viên Quốc gia Singapore đã vào cuộc xác minh. Các chuyên gia nhanh chóng khẳng định sinh vật xuất hiện trong video là heo vòi Mã Lai.

Các chuyên gia nhanh chóng khẳng định sinh vật xuất hiện trong video là heo vòi Mã Lai. (Ảnh: Mothership)

Đây là loài heo vòi duy nhất còn sinh sống tại châu Á, đồng thời cũng là loài lớn nhất trong bốn loài heo vòi còn tồn tại trên thế giới. Ngoại hình đen – trắng đặc trưng, thường được ví như mang yên ngựa trên lưng, chính là dấu hiệu nhận diện rõ ràng nhất của loài này.

Theo các nhà bảo tồn, heo vòi Mã Lai không phải động vật bản địa của Singapore. Trong tự nhiên, chúng phân bố chủ yếu tại Indonesia, Malaysia, Myanmar và Thái Lan. Tuy nhiên, việc Singapore nằm gần các hành lang sinh thái tự nhiên khiến thỉnh thoảng vẫn ghi nhận những cá thể hoang dã lạc bước sang lãnh thổ nước này.

Sinh vật hiếm hoi đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng

Không chỉ gây tò mò bởi ngoại hình, heo vòi Mã Lai còn khiến giới khoa học đặc biệt quan tâm bởi tình trạng bảo tồn đáng báo động. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, loài này hiện được xếp vào nhóm nguy cấp trong Danh sách Đỏ.

Ước tính mới nhất cho thấy số lượng heo vòi Mã Lai trưởng thành trong tự nhiên chỉ còn khoảng 2.500 cá thể và vẫn tiếp tục suy giảm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc môi trường sống bị thu hẹp, rừng bị chia cắt bởi đường sá, khu dân cư và các dự án phát triển.

Chính vì thế, mỗi lần loài vật này bất ngờ xuất hiện gần khu vực con người sinh sống đều thu hút sự chú ý lớn. Không ít chuyên gia cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy ranh giới giữa môi trường hoang dã và đô thị đang ngày càng mờ đi.

Không chỉ gây tò mò bởi ngoại hình, heo vòi Mã Lai còn khiến giới khoa học đặc biệt quan tâm bởi tình trạng bảo tồn đáng báo động. (Ảnh: Straitstimes)

Ngoài ngoại hình dễ gây hiểu nhầm là "quái thú", heo vòi Mã Lai còn sở hữu những đặc điểm sinh học đáng kinh ngạc. Đây là loài động vật bơi rất giỏi, thường xuyên di chuyển dọc theo các con sông trong rừng rậm.

Chúng có thể nín thở dưới nước tới 90 giây, thậm chí sử dụng chiếc vòi linh hoạt như một ống thở tự nhiên khi cần. Trong đời sống hoang dã, heo vòi Mã Lai chủ yếu hoạt động về đêm, ăn lá non, chồi cây, trái rừng và các loài thực vật thủy sinh.

Việc một cá thể xuất hiện giữa bãi đậu xe lúc nửa đêm vì thế được xem là cực kỳ bất thường, phản ánh sự xáo trộn trong môi trường sống xung quanh.

Từ bãi đậu xe đến hồi chuông cảnh báo môi trường

Trước đó, lần gần nhất heo vòi Mã Lai được ghi nhận tại Singapore là vào năm 2024, ở khu vực Pulau Ubin – nơi vẫn còn giữ được nhiều mảng rừng tự nhiên. So với lần xuất hiện giữa bãi đậu xe Defu Lane, sự kiện năm 2024 ít gây lo ngại hơn về mặt môi trường sống.

Lần chạm mặt mới nhất này, dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, vẫn được xem là lời nhắc nhở rõ ràng về những áp lực mà động vật hoang dã đang phải đối mặt. Khi rừng bị thu hẹp, thức ăn và không gian sinh tồn bị chia cắt, những loài vốn sống âm thầm trong bóng tối buộc phải tiến gần hơn tới khu vực con người.

Loài heo vòi Mã Lai quý hiếm được nhìn thấy đang ăn trái cây và cành cây trên camera giám sát động vật hoang dã ở Pulau Ubin. (Ảnh: Mothership)

Với các chuyên gia bảo tồn, "quái thú" xuất hiện giữa bãi đậu xe không phải là câu chuyện giật gân, mà là một tín hiệu cảnh báo. Nó cho thấy bảo tồn thiên nhiên không còn là vấn đề xa xôi trong rừng sâu, mà đã hiện hữu ngay giữa lòng đô thị hiện đại.

Và phía sau những ánh mắt tò mò, ngạc nhiên của con người, là số phận mong manh của một loài động vật duy nhất ở châu Á đang lặng lẽ tìm chỗ đứng giữa thế giới ngày càng chật chội.

Theo Mothership, Straitstimes, Facebook