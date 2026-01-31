Tết nào về nhà chồng cũng mất trang sức, con dâu quyết thử chiêu độc: Người lén vào phòng đêm đó gây sốc

Ba cái Tết liên tiếp, trang sức lần lượt biến mất

Theo Sohu, năm 2019, sau khi kết hôn chưa đầy một năm, người phụ nữ lần đầu về nhà chồng ăn Tết với tâm trạng vừa háo hức vừa lo lắng. Gia đình chồng tỏ ra niềm nở, đặc biệt là người em gái chồng mới ra trường, hoạt bát và ngọt ngào.

Thế nhưng, ngay trước ngày rời quê, cô phát hiện chiếc nhẫn vàng gia truyền do bà nội để lại đã biến mất. Cả nhà cùng tìm nhưng không có kết quả. Vì không muốn làm lớn chuyện, cô tự trấn an bản thân rằng có thể do bất cẩn.

Tết năm sau, cô quay lại với nhiều quà cáp hơn. Quan hệ chị em dâu với em chồng - Lâm Vũ Hân vẫn thân thiết. Nhưng lần này, chiếc vòng tay bạch kim là món quà kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng lại "bốc hơi".

Hai năm liên tiếp mất trang sức, sự nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm. Tuy vậy, không có bằng chứng, mọi nghi vấn đều bị dồn nén.

Đến Tết năm thứ ba, người con dâu cẩn thận hơn. Tất cả trang sức đều được khóa kỹ trong vali, chìa khóa mang theo bên người. Cô tin rằng nếu lần này không mất gì, mọi chuyện trước đó có thể chỉ là trùng hợp.

Nhưng đúng vào ngày cuối cùng, một đôi bông tai kim cương nhỏ biến mất ngay trong phòng tắm, nơi cô chỉ tháo ra vài phút trước đó.

Ba năm, ba lần mất đồ, cùng một thời điểm quen thuộc là dịp Tết, trong cùng một căn nhà. Sự trùng hợp không còn là trùng hợp.

Dùng chiêu độc để tóm hung thủ

Trước Tết năm thứ tư, người phụ nữ đưa ra một quyết định táo bạo. Cô mua một sợi dây chuyền ngọc trai giả nhưng được làm tinh xảo, trông không khác gì hàng đắt tiền. Sợi dây chuyền được cố ý đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn trang điểm.

Ba năm liền, cứ mỗi dịp về quê chồng ăn Tết, trang sức của cô con dâu này lại "không cánh mà bay". (Ảnh: Sohu)

Không ngoài dự đoán, món đồ nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà. Người phụ nữ còn cố tình nhấn mạnh đây là món trang sức "rất quý".

Đêm mùng Ba Tết, khi cả nhà đang xem tivi, cô lấy cớ mệt và về phòng sớm. Nhưng thực chất, cô đứng nép sau cửa, chờ đợi. Khoảng một giờ sau, cánh cửa phòng khẽ mở.

Kẻ bị bắt quả tang khiến tất cả sững sờ

Người lén lút bước vào phòng, tiến thẳng tới bàn trang điểm, cầm lấy sợi dây chuyền… không phải là cô em chồng như mọi nghi ngờ suốt nhiều năm qua.

Người đó chính là mẹ chồng cô - Vương Tú Anh. Khi đèn bật sáng, bà đứng chết lặng, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền giả. Sự thật sau đó được hé lộ khiến cả gia đình không ai nói nên lời.

Mẹ chồng bật khóc, thừa nhận toàn bộ câu chuyện. Hóa ra, em chồng cô Lâm Vũ Hân mắc chứng rối loạn tâm lý nghiện ăn cắp (kleptomania). Mỗi lần không kiểm soát được hành vi, cô đã lén lấy trang sức của chị dâu, rồi rơi vào trạng thái dằn vặt, suy sụp.

Trong suốt ba năm, mẹ chồng là người âm thầm phát hiện, lấy lại số trang sức đó, đem bán để có tiền đưa con gái đi điều trị, đồng thời che giấu sự việc để con không bị hủy hoại tương lai, công việc và các mối quan hệ.

Riêng năm nay, vì lo con tái phát khi nhìn thấy sợi dây chuyền "đắt tiền", bà đã chủ động lấy trước, với ý định sau khi con dâu về thành phố sẽ âm thầm đặt lại, giả vờ "tìm thấy".

Sáng hôm sau, gia đình họp lại. Em chồng bật khóc thừa nhận bệnh tình. Người con dâu cũng là nạn nhân của chuỗi mất mát suốt nhiều năm đã chọn không báo công an, không làm lớn chuyện, mà cùng gia đình tìm cách điều trị lâu dài cho em chồng.

Những món trang sức từng biến mất, cô không còn quá bận tâm.

Bởi thứ được tìm lại sau cùng không chỉ là sự thật, mà còn là ranh giới mong manh giữa đúng sai, giữa bao che và yêu thương, giữa tổn thương và cảm thông trong một gia đình.

