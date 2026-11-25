Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ đón khách thương mại từ 0h ngày 24/12, đúng lúc nhu cầu đi lại Tết Đinh Mùi tăng cao. Với hai sân bay cùng phục vụ TP.HCM, hành khách cần xem kỹ sân bay đi và đến khi đặt vé.

Theo kế hoạch của ACV, Long Thành dự kiến bắt đầu khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12/2026. Mốc này đã lùi so với đề xuất ban đầu là 1/12 được đưa ra hồi giữa năm. Từ khi mở cửa đến hết lịch bay mùa Đông (27/3/2027), sân bay dự kiến phục vụ khoảng 20–30 chuyến mỗi ngày, ưu tiên các đường bay nội địa và quốc tế chặng ngắn.

Giai đoạn này, nhà ga hành khách dự kiến khai thác khu vực cánh Tây và khu trung tâm, phục vụ cả chuyến bay nội địa lẫn quốc tế. Với hàng hóa, một phần nhà ga số 1 sẽ nhận hàng nội địa từ ngày 24/12 và bắt đầu đón hàng quốc tế từ tháng 1/2027, trừ các tuyến đi châu Âu và Hoa Kỳ.

Mùng 1 Tết Đinh Mùi rơi vào thứ Bảy 6/2/2027. Cán bộ, công chức nghỉ 7 ngày liên tục từ 4/2 đến hết 10/2, nên làn sóng về quê và du xuân dự kiến tập trung quanh khoảng thời gian này. ACV cho biết đang tính phương án tăng lên 30–40 chuyến/ngày để đáp ứng nhu cầu và san bớt áp lực cho Tân Sơn Nhất.

Con số này cần được đặt đúng tỷ lệ. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Tân Sơn Nhất khai thác trung bình khoảng 940 chuyến mỗi ngày, ngày cao điểm nhất lên tới 1.069 chuyến. Như vậy, Long Thành trong cao điểm Tết đầu tiên mới chỉ gánh một phần rất nhỏ, và vẫn là phương án "đang tính", chưa phải cam kết cuối cùng.Ba hãng đã đăng ký khai thác tại Long Thành gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air và Vietravel Airlines. Theo các thông tin đã công bố:

Nội địa: dự kiến kết nối Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế và Phú Quốc, tùy kế hoạch từng hãng. Vietnam Airlines dự kiến bay trục Long Thành – Hà Nội với tần suất 4 chuyến/ngày. Vietjet đăng ký tối đa 22 chuyến/ngày trên 5 đường bay nội địa.

Quốc tế: Vietnam Airlines đăng ký 44 chuyến mỗi tuần (tối đa 8 chuyến/ngày) đến Bắc Kinh, Quảng Châu, Hồng Kông (Trung Quốc) và Manila.Người dân cần lưu ý rằng lịch bay chi tiết theo từng ngày và giá vé Tết đến nay chưa được các hãng công bố đầy đủ.

Về công suất giai đoạn đầu, hai con số 226 và 366 chuyến/tuần cùng xuất hiện trong các thông tin về giai đoạn đầu và dễ gây nhầm lẫn. Con số 366 chuyến/tuần (gồm 322 nội địa, 44 quốc tế) là mức khai thác tối đa mà ACV dự kiến cho giai đoạn đầu, nêu trong văn bản gửi Đồng Nai hồi cuối tháng 10. Con số 226 chuyến/tuần (182 nội địa, 44 quốc tế) là tổng tần suất mà Vietnam Airlines và Vietjet đã đăng ký thực tế, theo số liệu ACV cập nhật ngày 19/11. Nói cách khác, lượng chuyến các hãng đăng ký hiện vẫn thấp hơn mức tối đa ACV dự kiến.

Lưu ý cho hành khách

Với các hãng có chuyến bay từ cả hai sân bay của TP.HCM, nguy cơ chọn nhầm là có thật. Tân Sơn Nhất có mã SGN, còn Long Thành có mã LTH. Hành khách nên kiểm tra tên sân bay ở cả điểm đi và điểm đến, vì một vé rẻ hơn vài trăm nghìn đồng có thể không đáng nếu phải thêm vài chục cây số di chuyển.

Việc chọn sân bay nên dựa vào nơi ở. Cư dân khu Đông TP.HCM (Thủ Đức, Dĩ An, Thuận An) và Đồng Nai (Long Thành, Nhơn Trạch, Biên Hòa) có lợi thế nhờ cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Người ở trung tâm và phía Tây như Tân Bình, Gò Vấp, Bình Tân thường sẽ thuận tiện hơn khi tiếp tục dùng Tân Sơn Nhất, nơi có nhiều chuyến và nhiều lựa chọn giờ bay hơn. Long Thành cách Tân Sơn Nhất khoảng 40–43 km.Về việc đi lại, khi các tuyến đường sắt kết nối chưa vận hành, việc đi lại giữa TP.HCM và Long Thành chủ yếu dựa vào đường bộ. Sở Xây dựng TP.HCM đã đề xuất mở 13 tuyến buýt mới và điều chỉnh 4 tuyến hiện hữu, trong đó có các tuyến buýt tốc hành nối trung tâm và Tân Sơn Nhất với Long Thành, thời gian mỗi chuyến ước tính 60–80 phút tùy tuyến. Đồng Nai cũng bổ sung quy hoạch 16 tuyến buýt, song theo thông tin mới nhất chưa tuyến nào được đưa vào khai thác.

Tính đến nay, lộ trình, tần suất và giá vé các tuyến buýt vẫn chưa được công bố đầy đủ. Hành khách nên chủ động tính phương án taxi hoặc xe công nghệ và cộng thêm thời gian dự phòng, nhất là vào các ngày cao điểm sát Tết.

Giai đoạn đầu mới là bước khởi động. Từ 28/3/2027, theo lộ trình ACV đề xuất và Cục Hàng không Việt Nam đã thống nhất, toàn bộ chuyến bay quốc tế đường dài, gồm cả vận tải hàng hóa, sẽ chuyển sang Long Thành. Mục tiêu dài hạn là Long Thành tiếp nhận phần lớn khách quốc tế của khu vực TP.HCM. Dù vậy, 34 hãng hàng không quốc tế đang quan tâm dự kiến chỉ chuyển đổi từ cuối năm 2027 hoặc muộn hơn. Để thu hút các hãng bay, ACV dự kiến giảm 20–50% một số loại giá dịch vụ hàng không tại đây trong giai đoạn 2026–2027.Với hành khách, lưu ý cho mùa Tết này khá đơn giản: đặt vé sớm, nhìn kỹ mã sân bay, và hỏi lại hãng về giờ bay, điểm làm thủ tục trước khi lên đường.

Nguồn tham khảo: Dân trí; Tuổi Trẻ; Tiền Phong; VOV