Test gần 10.000 ô tô điện tới 100.000km: Pin xe Kia, Hyundai ‘trâu bò’ nhất, rất nhiều mẫu xe châu Âu còn dung lượng trên 90%

Nghiên cứu từ Thụy Điển trên 9.954 bài kiểm tra thực tế mang đến góc nhìn chính xác về độ bền pin xe điện sau 100.000 km. Kết quả cho thấy hầu hết các dòng ô tô điện thế hệ mới đều giữ được trên 90% dung lượng ban đầu.

Một vài năm trước, người tiêu dùng khi đứng trước quyết định mua xe điện hoàn toàn có lý do để lo lắng về tuổi thọ của pin. Tuy nhiên, công nghệ pin đã có những bước tiến vượt bậc kể từ khi dòng xe này trở nên phổ biến. Một nghiên cứu mới đây từ Thụy Điển đã đưa ra con số cụ thể về dung lượng pin còn lại của các mẫu xe điện mới sau khi vận hành 100.000 km (62.000 dặm). Những kết quả này có thể sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Độ bền pin xe điện thực tế ra sao sau 100.000 km vận hành?

Nghiên cứu do nền tảng mua bán xe trực tuyến Carla thực hiện dựa trên 9.954 bài kiểm tra pin đối với các mẫu xe điện được bán tại Thụy Điển trong giai đoạn 2022–2026. Thay vì phụ thuộc vào các chỉ số ước tính do hệ thống trên xe tự cung cấp, đơn vị này đã sử dụng công cụ chẩn đoán chuyên dụng từ AVILOO để đo lường trạng thái sức khỏe thực tế của bộ pin. Sự khác biệt này đóng vai trò rất quan trọng, bởi dữ liệu hiển thị trên bảng điều khiển đôi khi đưa ra con số lạc quan hơn so với thực tế.

Mẫu xe Dung lượng / Loại pin Sức khỏe pin còn lại Kia e-Niro 64 kWh 97,25% Hyundai Kona 64 kWh 97,18% Kia EV6 77,4 kWh 95,95% Volvo XC40 Recharge 69 kWh (CATL) 94,70% Polestar 2 78 kWh (CATL) 94,35% BMW i3 120 Ah 93,77% Polestar 2 78 kWh (LG Chem) 93,53% Tesla Model 3 60,5 kWh (CATL LFP) 93,34% Audi e-tron 50 71 kWh 93,02% Audi e-tron 55 95 kWh 92,93% Skoda Enyaq iV 77 kWh 92,88% Tesla Model 3 78,8 kWh (LG Chem) 92,83% Tesla Model S 96 cells 92,80% Volkswagen ID.4 77 kWh 92,77% Skoda Enyaq iV 77 kWh 92,60% Tesla Model X 96 cells 92,52% Volkswagen ID.4 77 kWh 92,27% Tesla Model Y 78,8 kWh (LG Chem) 92,18% Audi Q4 e-tron 77 kWh 92,18% Volkswagen ID.3 58 kWh 91,79%

Kết quả ghi nhận Kia e-Niro dẫn đầu danh sách khi duy trì tới 97,25% dung lượng ban đầu sau mốc 100.000 km. Dòng xe này chia sẻ bộ pin 64 kWh với Hyundai Kona, mẫu xe xếp ngay sau với tỷ lệ sát sao 97,18%. Tập đoàn Hyundai Motor tiếp tục chiếm trọn ba vị trí dẫn đầu nhờ Kia EV6 sở hữu bộ pin 77,4 kWh ở vị trí thứ ba.

Các mẫu xe Kia, Hyundai có độ chai pin rất thấp.

Mẫu xe điện châu Âu có màn thể hiện tốt nhất là Volvo XC40 trang bị pin 69 kWh từ CATL, giữ lại 94,70% dung lượng. Bám đuổi sát phía sau là Polestar 2 dùng pin 78 kWh của CATL với 94,35%. Hai vị trí kế tiếp lần lượt thuộc về BMW i3 đạt 93,77% và phiên bản Polestar 2 sử dụng pin LG Chem đạt 93,53%.

Đối với thương hiệu Tesla, đại diện có thứ hạng cao nhất là Model 3 phiên bản pin LFP 60,5 kWh do CATL sản xuất, duy trì 93,34% dung lượng. Kết quả này nhỉnh hơn một chút so với phiên bản Model 3 trang bị pin NMC từ LG Chem với mức 91,5%. Các vị trí còn lại trong nhóm 20 xe dẫn đầu ghi nhận sự góp mặt của Audi e-tron 50 (93,02%), Audi e-tron 55 (92,93%), Skoda Enyaq iV (92,88%), Tesla Model S (92,80%), Volkswagen ID.4 (92,77%) và Tesla Model X (92,52%).

Nhiều mẫu xe châu Âu cũng chứng minh được độ bền pin sau 100.000 km.

Sẽ không còn mối lo ngại về độ bền pin xe điện

Bài học lớn nhất từ nghiên cứu này là mối lo ngại về việc pin xe điện nhanh hỏng đã không còn phù hợp với thực tế. Tất cả các mẫu xe nằm trong bảng xếp hạng đều giữ được hơn 90% dung lượng sau 100.000 km di chuyển, mốc quãng đường mà phần lớn người dùng phải mất từ ba đến bốn năm mới đạt tới. Ở thời điểm hiện tại, bộ pin nhiều khả năng sẽ có độ bền vượt xa cả tuổi thọ tổng thể của chiếc xe.