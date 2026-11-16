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Tesla văng khỏi Top 10 xe điện Trung Quốc, Xiaomi vọt lên hạng 6

Vân Anh
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Theo số liệu bán lẻ tháng 10/2026 tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới, hãng xe Mỹ Tesla đã bất ngờ rơi khỏi danh sách 10 thương hiệu xe năng lượng mới bán chạy nhất Trung Quốc.

Ngày 13/11/2026, dữ liệu thống kê bán lẻ từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA) xác nhận hãng xe điện Mỹ Tesla đã văng khỏi nhóm 10 thương hiệu xe năng lượng mới (NEV) bán chạy nhất tháng 10/2026.

Trong ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, khái niệm "xe năng lượng mới" bao gồm cả ô tô thuần điện chạy pin và xe lai điện cắm sạc (plug-in hybrid). Theo báo cáo của CPCA, trong suốt tháng 10/2026, Tesla chỉ giao được vỏn vẹn 8.817 xe đến tay khách hàng tại thị trường tỷ dân, rơi thẳng từ vị trí thứ 4 của tháng 9/2026 ra khỏi nhóm 10 hãng dẫn đầu. Con số 8.817 xe của Tesla thậm chí còn thua xa doanh số bán lẻ trong tháng 10 của các hãng xe điện nội địa trẻ tuổi như Nio (đạt 34.030 xe) hay Li Auto (đạt 27.018 xe).

Tính lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, lượng xe tiêu thụ của Tesla tại Trung Quốc đạt 389.905 chiếc, sụt giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái và tụt từ hạng 5 xuống hạng 7 toàn thị trường. Trước đó, hãng xe của tỷ phú Elon Musk cũng vừa bị đánh tụt từ vị trí thứ 6 xuống vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng chỉ số cải tiến kỹ thuật xe điện dài hạn công bố hồi tháng 10.

Trái ngược hoàn toàn với cú trượt dài của đại diện nước Mỹ, các tập đoàn công nghệ và ô tô nội địa Trung Quốc vẫn giữ vững vị thế áp đảo. Dẫn đầu toàn thị trường trong tháng 10/2026 tiếp tục là hãng xe BYD với doanh số khổng lồ 250.301 xe (nắm giữ 22,4% thị phần toàn quốc và đạt gần 1,95 triệu xe trong 10 tháng đầu năm). Xếp ở vị trí thứ hai là tập đoàn Geely với 131.708 xe (chiếm 11,8% thị phần) và đứng thứ ba là hãng Leapmotor với 83.573 xe.

- Ảnh 1.

Xếp hạng bán lẻ xe năng lượng mới tại Trung Quốc tháng 10/2026. Nguồn: CPCA (qua Notebookcheck)

Gây ấn tượng mạnh nhất trong bảng xếp hạng tháng 10/2026 là màn vươn lên nhanh chóng của Xiaomi Auto - nhánh sản xuất ô tô điện của tập đoàn điện thoại Xiaomi. Với 50.123 xe bán ra chỉ trong tháng 10, Xiaomi Auto đã đạt mức tăng trưởng theo tháng lên tới 25,3% (mức tăng mạnh nhất trong toàn bộ nhóm 10 hãng dẫn đầu), qua đó nhảy vọt từ vị trí thứ 9 trong tháng 9 lên đứng vị trí thứ 6 toàn thị trường Trung Quốc.

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Tags

Tesla

Xiaomi

BYD

Li Auto

Elon Musk

Trung Quốc

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