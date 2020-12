Tên tội phạm ấu dâm vụ bé Nayoung sẽ được phóng thích vào cuối tuần này, lời thỉnh cầu lúc ngồi tù khiến nhiều người hoảng sợ

Ngày 9/12, theo trang tin Haiwai của Trung Quốc, truyền thông Hàn Quốc đưa tin tên tội phạm ấu dâm Cho Doo Soon trong vụ bé Nayoung (tên nhân vật đã được thay đổi) từng gây chấn động dư luận sẽ được ra tù vào cuối tuần này.

Chân dung tên tội phạm Cho Doo Soon

Thông tin từ JTBC của Hàn Quốc cho biết, trong thời gian ngồi tù, Cho Doo Soon từng nhiều lần viết thư thỉnh cầu, bày tỏ bản thân đã không còn nhớ những gì diễn ra vào lúc thực hiện tội ác, đồng thời "thật lòng hy vọng" được gặp mặt nạn nhân.

Cũng theo nguồn tin này, trong thư thỉnh cầu, Cho Doo Soon cảm thấy tội danh mình đang mang quá "mất mặt", thế nên hắn chưa từng tiết lộ về tội trạng của bản thân với các bạn tù. Kể từ khi phải ngồi tù đến nay, Cho Doo Soon đã viết tới hơn 100 lá thư thỉnh cầu, trong đó nội dung xuất hiện nhiều nhất là: ngày gây ra tội ác kinh hoàng, hắn say rượu đến mức không còn nhớ gì hết, và bởi vì gây án vào lúc say nên hắn cảm thấy bản thân chẳng có tội lỗi gì.

Bên cạnh đó, ở cuối mỗi lá thư thỉnh cầu, Cho Doo Soon đều thể hiện một điều: "Cuối cùng, cầu xin ngài, thật lòng hy vọng ngài nhất định phải cho tôi gặp mặt nạn nhân."

Vụ bé Nayoung từng khiến dư luận nhiều nước chấn động

Trong một đoạn phỏng vấn giấu mặt, một bạn tù của tên tội phạm ấu dâm này tiết lộ, tuy rằng Cho Doo Soon đã 68 tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, hắn ta thậm chí có thể chống đẩy tới 1.000 lần trong 1 tiếng đồng hồ. Một bạn tù khác của hắn cho rằng cơ thể Cho Doo Soon dẻo dai giống như người thường xuyên tập thể dục. Cho Doo Soon cũng từng nói hắn cần phải rèn luyện sức khỏe để đề phòng sau khi ra tù bị người ta tấn công.

Theo ghi chép điều tra, Cho Doo Soon tuyên bố với cảnh sát rằng: "Cho dù tôi có ăn cơm tù 15 hay 20 năm, kể cả khi ra tù tôi cũng gần 70 tuổi rồi, nhưng tôi vẫn sẽ tập luyện thật tốt trong tù. Cứ chờ mà xem ngày tôi ra tù!" Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy Cho Doo Soon chưa từng ăn năn hối lỗi, bản tính hung ác vẫn còn tồn tại trong con người hắn.

Đài MBN của Hàn Quốc đưa tin, Bộ Tư Pháp nước này xác nhận Cho Doo Soon sẽ được ra tù vào ngày 12/12 tới. Nhằm phòng tránh những sự cố bất ngờ trong ngày hắn được phóng thích, cơ quan chức năng đã bí mật đưa Cho Doo Soon tới một nhà tù khác, đồng thời bảo mật mọi thông tin liên quan.

Cho Doo Soon từng chia sẻ sau khi mãn hạn tù, hắn sẽ trở về chốn cũ ở quận Danwon, thành phố Ansan, nơi cách nhà nạn nhân chỉ vỏn vẹn 1km. Nhưng sau đó, hắn lại nói sẽ chuyển đến nơi khác sinh sống.

Năm 2008, Cho Doo Soon bị buộc tội bắt cóc và tấn công tình dục trẻ em. Ban đầu, Cơ quan công tố kết án Cho Doo Soon phải nhận án tù chung thân. Tuy nhiên, trong bản án sơ thẩm, hắn bị tòa tuyên phạt 12 năm tù vì đã có dấu hiệu suy nhược về tinh thần và thể chất.

Hiện tại, Chính phủ và cảnh sát Hàn Quốc đang thiết lập những biện pháp phù hợp để giám sát Cho Doo Soon sau khi hắn ra tù.