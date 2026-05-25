Lực lượng vũ trang Ukraine đã phóng tên lửa dẫn đường thuộc hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS vào bãi tập của tiểu đoàn đặc nhiệm Akhmat thuộc Lực lượng Vệ binh Nga ở vùng Kursk. Video về diễn biến trận đánh này đã được kênh telegram Exilenova+ đăng tải.

Video cho thấy máy bay không người lái giám sát phát hiện hoạt động của Nga tại một bãi tập bắn tạm thời ở biên giới Ukraine. Ngay sau đó, nhiều tên lửa đã được bắn vào địa điểm này. Theo kênh truyền thông Exilenova+, báo cáo ban đầu cho biết có "hàng chục" người thương vong.

Đầu tháng 5, có thông tin cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay, đơn vị đặc nhiệm Shamanbat của Lực lượng Vệ binh Nga, bao gồm các tình nguyện viên từ Ichkeria, cùng với Lữ đoàn 104 thuộc Cục chỉ huy khu vực Horyn, đã thực hiện một chiến dịch phức hợp nhằm tiêu diệt lính đánh thuê của đơn vị Akhmat thuộc Vệ binh Nga nhờ một điệp viên cài cắm vào đơn vị này.

Thông tin về kế hoạch và ý định của phía Nga đã được một điệp viên chuyển cho tình báo quân sự Ukraine. Đây là một cựu quân nhân của đơn vị Akhmat, người mà Cơ quan Tình báo Ukraine (GUR) đã thiết lập liên lạc vào đầu năm 2025. Sau đó, các sĩ quan tình báo đã sắp xếp cho điệp viên này di chuyển an toàn đến lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Cuộc tấn công vào trại huấn luyện của đặc nhiệm Akhmat.

Ông ta đã cài đặt một thiết bị nghe lén, được vận chuyển ra phía sau tiền tuyến bằng máy bay không người lái FPV. Trong phòng họp của Akhmat, các đặc vụ GUR đã ghi âm toàn bộ cuộc hội thoại của Ban chỉ huy đơn vị.

Đáng chú ý là thông tin thu được theo cách này đã cho phép lực lượng đặc nhiệm Ukraine nhắm mục tiêu vào những người ủng hộ nhà lãnh đạo Kadyrov trong quá trình di chuyển và tại các khu vực tập trung của họ.

Theo thông tin được đưa ra, kết quả của chiến dịch đặc biệt kéo dài 2 tháng. Đơn vị Nga đã chịu tổn thất nặng nề nhất kể từ khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu với 41 người thiệt mạng và 87 người bị thương, hơn 100 lính đánh thuê được liệt kê là mất tích.