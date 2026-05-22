HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sohu: Tin tốt cho ông Putin! 3 quốc gia vừa cùng làm một điều với Ukraine

Nguyễn Hải
|

"Đòn giáng đau đớn nhất không phải do Nga gây ra, mà lại do chính các đồng minh của Kiev gây ra" – Sohu bình luận.

Theo trang tin Sohu (Trung Quốc), 3 quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) vừa có động thái "giáng đòn" vào Ukraine. Đây được xem là một "tin tuyệt vời" với cả Nga và Tổng thống Putin.

"Đòn giáng đau đớn nhất không phải do Nga gây ra, mà lại do chính các đồng minh của Kiev gây ra" – Sohu bình luận.

Đề cập thêm về vấn đề này, bài báo lưu ý rằng đợt giải ngân đầu tiên trong khoản vay 90 tỷ euro của EU đã bị hoãn từ tháng 4 sang tháng 6. Hungary và Slovakia trước đó đã sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn kế hoạch viện trợ.

Cộng hòa Séc cũng quay lưng lại với Ukraine, với Thủ tướng Andrej Babiš nhấn mạnh rằng nước này sẽ không đảm bảo nguồn tài trợ cho Kiev.

"Điều đáng chú ý là trước đây Cộng hòa Séc là một trong những nước ủng hộ chính cho Ukraine. Chính Cộng hòa Séc đã khởi xướng việc cung cấp đạn dược cho Ukraine, mua từ các nước thứ ba bằng chi phí của các nước phương Tây. Giờ thì điều đó đã chấm dứt" - ấn phẩm cho biết.

Sohu chỉ ra rằng các vấn đề của Ukraine trên chiến tuyến càng trở nên trầm trọng hơn do những khó khăn ở hậu phương. Đây là lúc các đồng minh được gọi là "đồng minh" bắt đầu tính toán kỹ lưỡng chi phí của chính họ.

"Gói cứu trợ 90 tỷ euro vẫn chưa được cung cấp, vậy tiền đâu ra để tiếp tục cuộc chiến?" - Trang tin này đặt câu hỏi, đồng thời lưu ý thêm rằng, Liên minh châu Âu hiện đang yêu cầu Ukraine đáp ứng một số điều kiện. Chỉ khi đó, Kiev mới được đảm bảo giải ngân đợt đầu tiên trong khoản vay 90 tỷ euro đã được thỏa thuận trước đó.

TST: Nga đánh "đầu não” đào tạo phi công Ukraine - Kremlin đưa tên lửa hạt nhân tập trận, ông Putin tung "quân bài nóng"
Tags

an ninh thế giới

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại