Theo trang tin Sohu (Trung Quốc), 3 quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) vừa có động thái "giáng đòn" vào Ukraine. Đây được xem là một "tin tuyệt vời" với cả Nga và Tổng thống Putin.

"Đòn giáng đau đớn nhất không phải do Nga gây ra, mà lại do chính các đồng minh của Kiev gây ra" – Sohu bình luận.

Đề cập thêm về vấn đề này, bài báo lưu ý rằng đợt giải ngân đầu tiên trong khoản vay 90 tỷ euro của EU đã bị hoãn từ tháng 4 sang tháng 6. Hungary và Slovakia trước đó đã sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn kế hoạch viện trợ.

Cộng hòa Séc cũng quay lưng lại với Ukraine, với Thủ tướng Andrej Babiš nhấn mạnh rằng nước này sẽ không đảm bảo nguồn tài trợ cho Kiev.

"Điều đáng chú ý là trước đây Cộng hòa Séc là một trong những nước ủng hộ chính cho Ukraine. Chính Cộng hòa Séc đã khởi xướng việc cung cấp đạn dược cho Ukraine, mua từ các nước thứ ba bằng chi phí của các nước phương Tây. Giờ thì điều đó đã chấm dứt" - ấn phẩm cho biết.

Sohu chỉ ra rằng các vấn đề của Ukraine trên chiến tuyến càng trở nên trầm trọng hơn do những khó khăn ở hậu phương. Đây là lúc các đồng minh được gọi là "đồng minh" bắt đầu tính toán kỹ lưỡng chi phí của chính họ.

"Gói cứu trợ 90 tỷ euro vẫn chưa được cung cấp, vậy tiền đâu ra để tiếp tục cuộc chiến?" - Trang tin này đặt câu hỏi, đồng thời lưu ý thêm rằng, Liên minh châu Âu hiện đang yêu cầu Ukraine đáp ứng một số điều kiện. Chỉ khi đó, Kiev mới được đảm bảo giải ngân đợt đầu tiên trong khoản vay 90 tỷ euro đã được thỏa thuận trước đó.