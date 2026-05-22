TST: Nga đánh "đầu não” đào tạo phi công Ukraine - Kremlin đưa tên lửa hạt nhân tập trận, ông Putin tung "quân bài nóng"

Nga đánh vào "đầu não" đào tạo phi công UAV của Ukraine

Đài TST của Nga ngày 22/5 đưa tin, quân đội Nga vừa tung đòn tấn công vào "đầu não" đào tạo phi công UAV của Ukraine, đồng thời đánh trúng các xưởng lắp ráp và địa điểm lưu trữ UAV tầm xa.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các tổ hợp tên lửa chiến lược cơ động đã được đưa ra tuyến hành quân, còn tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo tiến vào khu vực thao trường trên biển.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đòn tấn công nhằm vào trung tâm đào tạo chuyên gia hệ thống máy bay không người lái của Ukraine được thực hiện bằng không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh.

Ngoài mục tiêu đào tạo nhân sự, quân đội Nga cũng tập kích các xưởng lắp ráp và kho chứa UAV tầm xa – những địa điểm được cho là phục vụ các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Trong vòng 24 giờ, lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 516 UAV Ukraine cùng 3 bom hàng không có điều khiển. Cùng thời điểm, các kíp chiến đấu pháo tự hành "Msta-S" thuộc cụm quân "Zapad" phá hủy các sở chỉ huy UAV và sinh lực của các đơn vị Ukraine trên hướng Krasny Liman

Trên mạng xã hội Nga, một số bình luận gọi đây là "đòn đánh vào Kiev", hàm ý Moscow đang nhắm vào mắt xích quan trọng trong hệ thống tác chiến UAV của Ukraine, từ khâu đào tạo người vận hành đến lắp ráp, lưu trữ và triển khai phương tiện.

Việc Nga tập trung vào các cơ sở UAV không phải là điều bất ngờ. Nhiều phóng viên quân sự Nga trước đó từng cho rằng Moscow cần đánh thẳng vào những "điểm nút" nơi UAV được lắp ráp, tích trữ và chuẩn bị cho các đợt tấn công.

Theo lập luận này, chỉ đánh chặn UAV trên bầu trời là chưa đủ; muốn hạn chế các cuộc tập kích tầm xa, cần làm gián đoạn toàn bộ chuỗi vận hành phía sau, từ cơ sở sản xuất, kho chứa, trạm điều khiển đến trung tâm đào tạo người điều khiển.

Song song với các đòn đánh trên chiến trường, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tổ hợp tên lửa chiến lược cơ động trên bộ đã được đưa ra tuyến hành quân, trong khi tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo tiến vào khu vực thao trường trên biển.

Đây là một phần trong cuộc diễn tập chuẩn bị và sử dụng lực lượng hạt nhân trong điều kiện có nguy cơ bị tấn công, diễn ra từ ngày 19 đến 21/5.

Tham gia diễn tập có Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Hạm đội phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Bộ tư lệnh Không quân tầm xa, cùng một phần lực lượng của Quân khu Leningrad và Quân khu Trung tâm.

Như vậy, Moscow đang phát đi tín hiệu kép: Một mặt nhắm vào hạ tầng UAV của Ukraine trên thực địa, mặt khác phô diễn năng lực răn đe chiến lược.

Trong bối cảnh UAV tầm xa ngày càng được sử dụng để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, các đòn đánh vào trung tâm đào tạo, xưởng lắp ráp và kho lưu trữ UAV có thể cho thấy một hướng ưu tiên mới của quân đội Nga.

Ông Putin "tung quân bài nóng", tên lửa hạt nhân rời bệ phóng

Không chỉ đánh vào "đầu não đào tạo" lực lượng UAV của Ukraine, Moscow cùng lúc còn phát đi một tín hiệu răn đe ở cấp độ cao hơn nhiều: lực lượng hạt nhân chiến lược được đưa vào cuộc diễn tập quy mô lớn, với các vụ phóng tên lửa thực tế.

Trong bài viết có tiêu đề "Ông Putin không còn nương tay: Tên lửa hạt nhân rời bệ phóng, Moscow phát tín hiệu cứng rắn tới NATO", Đài TST cho biết, ông Putin dường như đã quyết định không còn dừng ở những cảnh báo ngoại giao.

Các cuộc diễn tập hạt nhân quy mô lớn của Nga, diễn ra từ ngày 19 đến 21/5, không chỉ là màn phô diễn sức mạnh hay một hoạt động quân sự mang tính thủ tục. Moscow đã tiến hành diễn tập đầy đủ khả năng sử dụng lực lượng chiến lược, trong đó có các vụ phóng tên lửa thực tế. Đây được xem là một cấp độ tín hiệu hoàn toàn khác, gửi tới cả NATO lẫn Ukraine.

Tham gia cuộc diễn tập có hơn 64.000 quân nhân, hơn 200 bệ phóng, hơn 140 máy bay và trực thăng, 73 tàu mặt nước cùng 13 tàu ngầm. Theo truyền thông Nga, trong lịch sử hiện đại, Moscow hiếm khi công khai một cuộc phô diễn năng lực của bộ ba hạt nhân với quy mô lớn như vậy.

Điểm đáng chú ý là mọi thứ không chỉ diễn ra trên giấy hay dưới dạng các tình huống giả định trên bản đồ tham mưu. Trong quá trình diễn tập, Nga đã tiến hành các vụ phóng thực tế tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars, tên lửa phóng từ biển Sineva, cũng như các tổ hợp siêu vượt âm Zircon và Kinzhal.

Từ sân bay vũ trụ Plesetsk, Nga phóng tên lửa Yars tới thao trường Kura trên bán đảo Kamchatka. Cùng thời điểm, từ biển Barents, một khinh hạm và một tàu ngầm hạt nhân đã phóng Zircon và Sineva. Theo dữ liệu chính thức từ phía Nga, tất cả mục tiêu đều bị đánh trúng, còn các tính năng của tên lửa được xác nhận đầy đủ.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, tình tiết khiến châu Âu và Ukraine đặc biệt chú ý là sự tham gia của Belarus. Trong khuôn khổ cuộc diễn tập, các kíp chiến đấu của tổ hợp Iskander-M đã bí mật cơ động tới các khu vực được chỉ định và luyện tập quy trình chuẩn bị phóng. Quân đội Belarus cũng tham gia vào kịch bản hạt nhân ở mức độ sâu hơn, bao gồm cả vụ phóng thực tế tên lửa đạn đạo từ thao trường Kapustin Yar.

Moscow gần như không che giấu thông điệp mà họ muốn gửi đi. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố các cuộc diễn tập hạt nhân chung giữa Nga và Belarus là lời cảnh báo dành cho châu Âu và NATO. Lý do chính thức được đưa ra là mối đe dọa ngày càng gia tăng từ khả năng gây hấn của phương Tây.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergey Ryabkov, từng cảnh báo rằng Moscow sẽ tính đến tiềm lực hạt nhân ngày càng gia tăng của NATO. Theo ông, nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và liên minh này tiếp tục tăng, trong khi hậu quả của một kịch bản như vậy có thể mang tính thảm họa.

Trong bối cảnh đó, cuộc diễn tập lần này không đơn thuần là một bài kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Nó còn là tín hiệu chính trị và quân sự cùng lúc. Moscow muốn cho thấy bộ ba hạt nhân của Nga vẫn ở trạng thái sẵn sàng, trong khi các thành phần chủ lực, từ tên lửa chiến lược, tàu ngầm hạt nhân cho tới không quân tầm xa, đều đã được hiện đại hóa đáng kể.

Vấn đề không chỉ nằm ở khả năng đáp trả. Trong học thuyết quân sự của Nga, phương án hành động phủ đầu cũng được tính đến trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa thực sự đối với an ninh quốc gia. Chính vì vậy, các vụ phóng lần này được phương Tây theo dõi với mức độ lo ngại cao hơn thường lệ.

Sau các đòn đánh nhằm vào hạ tầng UAV của Ukraine, việc Nga đồng thời đưa lực lượng hạt nhân chiến lược vào diễn tập cho thấy Moscow đang phát đi một thông điệp kép: trên chiến trường, Nga muốn làm suy yếu năng lực tấn công tầm xa của Ukraine; ở cấp độ chiến lược, Nga cảnh báo NATO không nên tiếp tục đẩy căng thẳng vượt quá giới hạn.

Hiện tình hình đã chuyển mạnh sang bình diện chính trị. NATO sẽ phải cân nhắc cách phản ứng trước màn phô diễn năng lực của Nga. Kiev cũng buộc phải tính đến vai trò của Belarus trong các kịch bản quân sự mới. Còn các thủ đô châu Âu một lần nữa phải tự hỏi họ sẵn sàng đi xa tới đâu trong cuộc đối đầu với Moscow.

Về phía Nga, thông điệp được đưa ra khá rõ: cảnh báo không còn chỉ nằm trên lời nói. Các tổ hợp tên lửa đã rời vị trí, tàu ngầm hạt nhân đã tiến ra thao trường, và những vụ phóng thực tế đã diễn ra. Lần này, tín hiệu răn đe không còn là phép ẩn dụ.