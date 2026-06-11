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Tên lửa tuần kích Areion thế hệ mới sẽ được triển khai từ bệ phóng Neptune

Bạch Dương
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Hệ thống phóng của tổ hợp Neptune đã được điều chỉnh để sử dụng với các tên lửa Areion dành cho máy bay không người lái.

Tên lửa Areion thế hệ mới sẽ được triển khai từ bệ phóng Neptune năm 2026 - Ảnh 1.

Điều này được biết đến từ những đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật công khai mà phóng viên quân sự đã tìm hiểu được tại triển lãm trong buổi thuyết trình của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine.

Tên lửa dẫn đường đặc biệt này được phát triển và sản xuất bởi công ty quốc doanh "Cục Thiết kế Nhà nước Kyiv Luch".

Areion được vận chuyển trong một container phóng và có thể được triển khai từ bệ phóng tự hành tiêu chuẩn của tổ hợp tên lửa Neptune. Đồng thời Areion cũng có thể được tích hợp vào nền tảng rơ moóc đa năng hoặc bán rơ moóc.

Tên lửa Areion thế hệ mới sẽ được triển khai từ bệ phóng Neptune năm 2026 - Ảnh 2.

Tên lửa dẫn đường thế hệ mới Areion của Ukraine.

Tên lửa tầm xa Areion được phát triển dựa trên Dự án Palyanytsia nhằm tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ địch.

"Được thiết kế để phá hủy cơ sở hạ tầng ven biển, cũng như các mục tiêu cố định ưu tiên cao nằm sâu trong lãnh thổ địch trong điều kiện tác chiến điện tử khó khăn", bản đặc tả kỹ thuật nêu rõ.

Tầm bắn được công bố của Areion là 600km, trọng lượng đầu đạn từ 100 đến 120kg. Loại "tên lửa tuần kích" này có khả năng bay ở độ cao 20m với thời gian lơ lửng trên không rất lâu.

Điều này cho phép nó vượt qua hệ thống phòng không của đối phương, vốn có hiệu quả hạn chế đối với các mục tiêu ở độ cao thấp.

Giới quan sát còn biết rằng trong tên lửa Areion, cơ chế dẫn đường và nhắm mục tiêu cuối cùng được thực hiện bằng cách kết hợp giữa hệ thống quán tính tự động nhằm chống lại tác động từ chiến tranh điện tử, với hệ thống định vị vệ tinh để hiệu chỉnh các sai lệch.

Theo Militarnyi
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Tags

máy bay không người lái

tên lửa Areion

bệ phóng Neptune

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