Điện thoại giá rẻ đến từ “huyền thoại” Motorola đáng mua nhất ở Việt Nam lúc này

Motorola G86 POWER 5G có màn hình 6.7 inch AMOLED 1.5K, tần số quét 120Hz, cùng viên pin dung lượng lớn 6.720 mAh.

Motorola giờ có giá hợp lý

Thị trường smartphone tầm trung tại Việt Nam hiện nay chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều thương hiệu với hàng loạt sản phẩm đa dạng. Sự trở lại của Motorola vào năm ngoái đã giúp cho bức tranh smartphone ở Việt Nam thêm nhiều màu sắc và lựa chọn hợp lý hơn cho người dùng.

Motorola tiếp tục mang đến các thiết bị mang triết lý bền bỉ, thực dụng, với cấu hình ổn định, dung lượng pin và độ bền được chú trọng, phù hợp với đại đa số nhu cầu của người Việt.

Một trong những mẫu điện thoại phân khúc giá 7 triệu đồng đang gây chú ý hiện nay của hãng là Motorola G86 POWER 5G.

Điện thoại chọn cho mình một hướng đi riêng, tập trung vào độ bền, thời lượng pin và trải nghiệm sử dụng thực tế thay vì chạy theo các xu hướng thiết kế mỏng nhẹ hay cấu hình hào nhoáng. Đây là một ứng viên đáng cân nhắc đối với những người dùng đề cao tính thực dụng và sự ổn định lâu dài.

Tại thị trường Việt Nam, thương hiệu Motorola từ lâu đã gắn liền với độ bền cao và khả năng hoàn thiện phần cứng tốt. Trên G86 POWER 5G, nhà sản xuất tiếp tục duy trì thế mạnh này khi trang bị cho máy mặt lưng bằng chất liệu da thuần chay (Vegan Leather), giúp hạn chế bám mồ hôi, dấu vân tay và cho cảm giác cầm nắm chắc chắn.

Điểm nhấn đáng chú ý trong thiết kế là việc tích hợp các gam màu chuẩn Pantone như Xanh Vũ Trụ và Vàng Tràm. Điểm cộng lớn của sản phẩm là đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP68/IP69, kết hợp với chứng nhận độ bền tiêu chuẩn quân đội MIL-STD 810H. Các thông số này giúp thiết bị có khả năng chống chịu tốt trước những sự cố va đập hằng ngày hoặc khi sử dụng dưới điều kiện thời tiết mưa gió.

Điểm đặc trưng nhất của dòng sản phẩm này là viên pin dung lượng lớn 6.720 mAh – một thông số vượt trội so với mức trung bình 5.000 mAh hiện nay trên thị trường.

Thời lượng pin này đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cường độ cao từ 2 đến 3 ngày đối với các tác vụ cơ bản của những người thường xuyên di chuyển ngoài đường hoặc tài xế công nghệ. Máy cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh TurboPower 33W , giúp rút ngắn thời gian nạp lại năng lượng cho viên pin dung lượng lớn này.

Hiệu năng vừa vặn

Về mặt hiệu năng, Motorola G86 POWER 5G sử dụng con chip MediaTek Dimensity dòng 7000 được sản xuất trên tiến trình 4nm . Cấu hình này đủ để xử lý mượt mà các tác vụ phổ thông như lướt mạng xã hội, xem video độ phân giải cao và chơi các tựa game phổ biến (như Liên Quân Mobile, Tốc Chiến) ở mức thiết lập đồ họa trung bình đến cao.

Bộ nhớ RAM 8GB (có tính năng mở rộng RAM Boost) mang lại khả năng đa nhiệm ổn định, giảm thiểu tình trạng giật lag khi chuyển đổi ứng dụng, đi kèm bộ nhớ trong 128GB đủ dùng cho nhu cầu lưu trữ cơ bản. Máy vận hành trên giao diện Hello UI gần như thuần Google, tối giản, ít ứng dụng rác và không chứa quảng cáo hệ thống, giúp tối ưu hóa hiệu năng lâu dài.

Khả năng hiển thị và giải trí của máy cũng được đầu tư đồng bộ với màn hình kích thước 6.7 inch, tấm nền AMOLED 1.5K và tần số quét 120Hz. Màn hình có độ sáng đỉnh cao, hỗ trợ tốt khi quan sát các nội dung hiển thị dưới ánh sáng mặt trời gay gắt. Hệ thống âm thanh gồm loa kép Stereo tích hợp công nghệ Dolby Atmos cho chất âm rõ ràng.

Về khả năng quay chụp, camera chính 50MP sử dụng cảm biến Sony LYTIA 600 có hỗ trợ chống rung quang học OIS, giúp cải thiện chất lượng ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng và giảm nhòe mờ do rung tay. Các camera phụ bao gồm ống kính góc siêu rộng 8MP và camera selfie 32MP đáp ứng tốt các nhu cầu chụp ảnh phong cảnh hay gọi video hằng ngày.

Tóm lại, Motorola G86 POWER 5G không phải là một chiếc máy tối ưu cho những ai tìm kiếm thiết kế mỏng nhẹ thời trang hay cấu hình chuyên game đỉnh cao.

Thay vào đó, sản phẩm hướng tới nhóm người dùng cần một thiết bị toàn diện và có độ tin cậy cao với viên pin dung lượng lớn , thân máy bền bỉ chuẩn quân đội và một giao diện phần mềm sạch sẽ, ổn định. Với những trang bị thực chất này, đây là một lựa chọn hợp lý và kinh tế trong phân khúc điện thoại tầm trung hiện tại.