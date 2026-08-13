Các chuyên gia Ukraine đã phát hiện chip xử lý NVIDIA Jetson Orin trong tên lửa hành trình hàng không S-71M Monochrome mới nhất của Nga.

Thông tin chi tiết về các thành phần linh kiện tinh vi vừa phát hiện trong tên lửa Nga đã được Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) công bố trên cổng thông tin War&Sanctions.

Sự hiện diện của chip xử lý này có thể cho thấy việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hệ thống điều khiển tên lửa.

Con chip NVIDIA Jetson Orin gồm một loạt các module nhỏ gọn để chạy thuật toán trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên thiết bị, tức là không cần kết nối liên tục với đám mây.

Tên lửa hành trình S-71M Monochrome là phiên bản cải tiến từ loại S-71K Kover, được thiết kế để lắp đặt trong khoang chứa vũ khí của tiêm kích Su-57 và máy bay không người lái S-70 Okhotnik.

Điểm nổi bật của nó là khả năng tàng hình được tăng cường và chức năng tìm kiếm mục tiêu tự động.

Chip xử lý NVIDIA Jetson Orin TE980M-A1 S TW 2510A1 SNVUP6 MOP TE980-AT được tìm thấy trong tên lửa S-71M Monochrome của Nga.

Nếu các thông số còn lại giống với phiên bản S-71K, tên lửa này có tầm bay lên đến 300km. Đầu đạn của nó sử dụng bom phân mảnh nổ mạnh OFAB-250-270 trọng lượng 250kg.

Tổng cộng, GUR đã công bố dữ liệu về 35 thành phần nước ngoài mới được phát hiện trong mục "Linh kiện vũ khí". Hầu hết chúng đến từ Mỹ, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Belarus và đặc biệt là Trung Quốc.

Ngoài ra cần nhớ rằng trước đó, Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã phát hiện một số lượng đáng kể các linh kiện phương Tây trong máy bay không người lái cảm tử Geran-4 mới được Nga chế tạo trong thời gian gần đây.

Theo Militarnyi



