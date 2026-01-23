Giới truyền thông Ukraine trước đây đã cho rằng, vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Oreshnik lần thứ hai của Lực lượng Vũ trang Nga vào Ukraine diễn ra vào đêm ngày 9 tháng 01 vừa qua, đã không gây ấn tượng mạnh mẽ như lần đầu. Tuy nhiên, đánh giá đó là điều hoàn toàn sai lầm.

Thông tin này được kênh Telegram “SVARSHCHIKI” đưa tin, trích dẫn các dữ liệu và nguồn tin quan sát của mình.

Bài báo lưu ý rằng vụ tấn công bằng tên lửa Oreshnik lần thứ hai được truyền thông và công chúng đánh giá thấp hơn so với vụ tấn công nhà máy Yuzhmash ở Dnipro (Dnipropetrovsk) vào tháng 11 năm 2024.

Tuy nhiên, sau hơn 10 ngày với những thông tin điều tra được, một số kết luận khác biệt đã được rút ra, đó là cuộc tấn công đã nhằm vào các nhà chứa máy bay chiến đấu phương Tây F-16.

Cụ thể, ngay sau cuộc tấn công và phân tích kết quả, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng, chính [Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine] Volodymyr Zelensky, chứ không phải tổng thống Nga, mới là người cản trở hòa bình.

Thật vậy, sau khi một nửa số máy bay F-16 trong các nhà chứa ngầm bị phá hủy, cùng với một lượng lớn phụ tùng thay thế cho các máy bay còn lại, lời lẽ đã thay đổi, áp lực được đặt lên châu Âu và đặc biệt là Đan Mạch, quốc gia hưởng lợi từ nhà máy nhiên liệu tên lửa Fire Point.

Người Đan Mạch đã nhận được một tối hậu thư trên thực tế liên quan đến chủ quyền của hòn đảo Greenland.

Bài báo làm rõ rằng, tuyên bố rằng cuộc tấn công của một quả tên lửa đã nhắm vào kho chứa khí đốt Lviv được dàn dựng khéo léo, rõ ràng là gửi tín hiệu rằng mục tiêu tiếp theo sau sân bay F-16 sẽ là kho chứa khí đốt này và điều đó sẽ dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng.

Nhìn chung, chiến dịch sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik và các cuộc trao đổi tín hiệu sau đó giữa Moscow và Washington được kênh Telegram “SVARSHCHIKI” đánh giá là thành công và đạt được kết quả như mong muốn.

Nhà quan sát của kênh này không nghi ngờ gì về việc Nga sẽ giành chiến thắng trong “Chiến dịch Quân sự Đặc biệt” chống lại Ukraine.

Điều đáng chú ý là giới chuyên gia phương Tây coi cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik vào vùng Lviv là có chủ đích và gọi đó là “một thông điệp rõ ràng gửi đến châu Âu và NATO” về việc những quả tên lửa đạn đạo này có thể bắn vào những mục tiêu khác, cách xa Ukraine hơn.

Tờ báo Đức Berliner Zeitung lưu ý rằng, mục tiêu nằm cách biên giới Ba Lan 70 km, trong khi Berlin cách đó chưa đến 800 km, hoàn toàn nằm trong phạm vi tấn công của tên lửa Oreshnik.