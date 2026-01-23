Trải nghiệm dữ dội của chiến sĩ Cuba có mặt tại thời điểm Mỹ đột kích dinh thự Tổng thống Venezuela

Một chiến sĩ Cuba từng có mặt tại Venezuela và chứng kiến đặc nhiệm Mỹ đột kích dinh thự của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vào ngày 3/1 đã kể lại nhiệm vụ đầy gian khổ của mình, cũng như khi thu gom thi thể những đồng đội đã hi sinh sau vụ việc.

“Không có sự trợ giúp nào cả, nhưng không một thi thể nào bị bỏ lại”, Yohandris Varona Torres nói với tờ báo Adelante có trụ sở tại tỉnh Camagüey, Cuba.

Chiến sĩ Cuba Yohandris Varona Torres - người chứng kiến đặc nhiệm Mỹ đột kích dinh thự của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vào ngày 3/1. Ảnh: Adelante

Varona - quê ở thị trấn Vertientes, tỉnh Camagüey - đã làm nhiệm vụ tại Venezuela được 2 tháng 6 ngày cho đến khi Lực lượng đặc nhiệm Delta của Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống của quốc gia Nam Mỹ này, ông Nicolás Maduro cùng vợ, bà Cilia Flores. Lực lượng này là một trong những đơn vị bí mật và nguy hiểm nhất trong quân đội Mỹ, nổi tiếng về chống khủng bố và bắt giữ các mục tiêu quan trọng.

Theo lời kể của Yohandris, nhóm của ông đã bị tấn công bất ngờ khi đang làm nhiệm vụ và phải chống trả với vũ khí kém hơn đáng kể.

“Chúng tôi đã chiến đấu chống lại những chiếc máy bay đang bắn phá chúng tôi. Mặc dù vũ khí của chúng tôi kém hơn, nhưng chúng tôi không ngừng chiến đấu; chúng tôi đối đầu trực diện với họ. Tôi được huấn luyện và biết cách chiến đấu, nhưng họ vượt trội so với chúng tôi. Lúc đó, suy nghĩ duy nhất của tôi là chiến đấu. Tôi phải bắn, và tôi bắt đầu làm điều đó", Yohandris nói.

“Đêm đó, tôi bắt đầu ca trực lúc nửa đêm và dự kiến ​​làm việc 6 tiếng. Cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 2 giờ sáng. Đó là giữa đêm. Mọi thứ đều tối đen. Nếu một chiếc trực thăng lao thẳng về phía bạn, điều duy nhất bạn có thể làm là bắn vào nó và tự vệ. Đó là những gì chúng tôi đã làm. Chúng tôi đã bắn cho đến giây phút cuối cùng.”

Khi những người đồng đội của Yohandris ngã xuống, ông đã cõng tất cả họ.

“Những người đồng đội của chúng ta là niềm tự hào của toàn thể đất nước Cuba. Họ là anh em của tôi. Họ đã làm việc cùng tôi. Tôi đã chứng kiến ​​tất cả họ ngã xuống, và tôi đã cõng tất cả họ. Không có sự trợ giúp nào cả, nhưng không một thi thể nào bị bỏ lại trên chiến trường. Chúng tôi đã bảo quản [thi thể] họ ở một trong những ký túc xá của mình. Tôi không thể diễn tả được nỗi đau. Nhưng ít nhất không ai bị bỏ lại ở Venezuela. Họ ở đây, trên quê hương của chúng ta [Cuba]" , Yohandris xúc động nói.

Yohandris khẳng định rằng đó là trải nghiệm dữ dội nhất trong 23 năm phục vụ quân ngũ của mình, đồng thời bày tỏ cam kết tiếp tục tuân theo mệnh lệnh của nhà nước Cuba.

Lãnh tụ Cách mạng Cuba Raul Castro (đứng trước bên trái) và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (đứng trước bên phải) chủ trì lễ tưởng niệm 32 chiến sĩ Cuba thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela. Ảnh: Prensa Latina

Trước đó, vào ngày 16/1, hãng thông tấn Prensa Latina (Cuba) đưa tin, tại trụ sở của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba (FAR), Lãnh tụ Cách mạng Cuba Raul Castro và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã chủ trì lễ tưởng niệm 32 chiến sĩ nước này thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela.

Hài cốt của 32 chiến sĩ đã được đưa về thủ đô Havana, tại trụ sở của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba (FAR), để người dân Cuba đến viếng và bày tỏ lòng kính trọng.

Chính phủ Cuba thông báo rằng các chiến sĩ này đã được thăng quân hàm sau khi hi sinh như một sự tưởng thưởng xứng đáng cho lòng dũng cảm của họ.

Trong khuôn khổ hoạt động tưởng niệm công khai, người dân Cuba đã tập trung tại Đài tưởng niệm Chống Đế quốc, trước phái bộ Mỹ tại Havana vào ngày 16/1 để lên án vụ đột kích khiến 32 chiến sĩ nước này thiệt mạng ở Venezuela.

Lễ tưởng niệm cũng được đồng loạt tổ chức ở tất cả các tỉnh thành của đất nước Cuba. Những chiến sĩ đó sẽ được an táng tại các nghĩa trang Liệt sĩ vì Tổ quốc ở Cuba.