AMRO: Dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam dẫn đầu ASEAN+3 trong năm 2026

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, theo bản cập nhật hàng quý của Báo cáo Triển vọng Kinh tế Khu vực ASEAN+3 (AREO) được công bố vào ngày 21/1, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 đạt 7,6%, cao nhất trong số các nền kinh tế ASEAN+3.

Dự báo này phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực, cũng như hiệu quả của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực sản xuất, công nghệ và dịch vụ hướng xuất khẩu.

Lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 lần thứ 28 tại Kuala Lumpur, Malaysia, vào ngày 27/10/2025. Ảnh: ASEAN

AMRO cũng ước tính nền kinh tế ASEAN+3 (bao gồm các quốc gia thành viên ASEAN là Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, cùng với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) đã tăng trưởng 4,3% trong năm 2025 và dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ giảm xuống còn 4% trong năm nay.

Các cập nhật về tăng trưởng phản ánh sự điều chỉnh tăng 0,2 điểm phần trăm cho cả hai năm so với Bản cập nhật AREO tháng 10/2025.

Theo AMRO, sự phát triển mạnh mẽ của khu vực ASEAN+3 trong năm 2025 được củng cố bởi thực tế áp thuế ít khắc nghiệt hơn so với dự kiến ban đầu, tăng trưởng xuất khẩu công nghệ bền vững, đầu tư mạnh mẽ vào các nước ASEAN và các chính sách kinh tế vĩ mô thuận lợi.

Lạm phát được ước tính ở mức 0,9% trong năm 2025 và dự kiến ở mức 1,2% trong năm 2026, vẫn thấp hơn mức bình quân dài hạn của khu vực.

“Khu vực ASEAN+3 đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kể, vượt qua những bất ổn toàn cầu hiệu quả hơn dự kiến”, Dong He - nhà kinh tế trưởng của AMRO - cho biết. “Nhu cầu công nghệ mạnh mẽ và dòng vốn FDI dồi dào vào các lĩnh vực mới nổi, bao gồm điện tử tiên tiến, xe điện và dịch vụ kỹ thuật số, đã giúp ổn định tăng trưởng bất chấp những khó khăn do thuế quan gây ra.”

Theo AMRO, các rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng của ASEAN+3 đã trở nên cân bằng hơn, nhưng sự bất ổn vẫn ở mức cao. Những mối lo ngại chính bao gồm chính sách thương mại khó lường của Mỹ và khả năng gia tăng, mở rộng các biện pháp bảo hộ.

Sự sụt giảm mạnh về nhu cầu công nghệ, dù là do điều chỉnh thị trường hay sự chậm trễ trong việc triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) ở khâu hạ nguồn, đều có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu của ASEAN+3, do lĩnh vực này có mối liên kết khu vực rộng lớn. Các rủi ro bất lợi khác bao gồm tăng trưởng chậm hơn ở các nền kinh tế lớn và sự biến động gia tăng trên thị trường tài chính.

“Mặc dù cán cân rủi ro đã được cải thiện, nhưng môi trường bên ngoài vẫn còn rất bất ổn. Trong ngắn hạn, việc duy trì sự sẵn sàng về chính sách để ứng phó với những cú sốc mới là rất quan trọng. Về lâu dài, việc đa dạng hóa các động lực tăng trưởng và hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng hơn sẽ là điều cần thiết để tăng cường khả năng phục hồi của khu vực [ASEAN+3]”, ông Dong nói thêm.