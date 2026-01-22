NÓNG: Ông Trump đạt 'khuôn khổ' thỏa thuận Greenland, rút 'đòn thuế' với châu Âu sau khi gặp một nhân vật

Tổng thống Mỹ Trump cho biết, từ kết quả của cuộc đàm phán đó, ông sẽ không còn áp đặt thuế trừng phạt đối với một loạt các quốc gia châu Âu dự kiến bắt đầu từ ngày 1/2.

Ảnh chụp màn hình cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Joe Kernen của kênh CNBC (Mỹ) và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Joe Kernen của kênh CNBC (Mỹ) chỉ vài phút sau khi đăng tải tuyên bố lên nền tảng Truth Social, ông Trump mô tả khuôn khổ liên quan đến Greenland là “khái niệm về một thỏa thuận”.

Khi được hỏi thêm chi tiết về khuôn khổ này, Tổng thống Mỹ nói: “Nó hơi phức tạp một chút, nhưng chúng tôi sẽ giải thích sau.”

Nhưng ông cho rằng khuôn khổ này bao gồm quyền để Mỹ khai thác khoáng sản, cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa “Golden Dome” do Washington đề xuất.

“Họ [NATO] sẽ tham gia vào dự án 'Golden Dome', và họ cũng sẽ tham gia vào việc khai thác khoáng sản, và chúng ta [Mỹ] cũng vậy”, ông Trump nói với phóng viên Kernen.

Khi được hỏi nhằm xác nhận rằng thuế quan sẽ không còn được áp đặt vào tháng tới, Tổng thống Trump nói: “Không, chúng tôi đã loại bỏ điều đó vì dường như chúng tôi đã đạt được, về cơ bản, là một thỏa thuận.”

Toàn văn thông báo được Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên Truth Social: "Dựa trên cuộc gặp gỡ rất hiệu quả mà tôi đã có với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, chúng tôi đã hình thành khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland và, trên thực tế, toàn bộ khu vực Bắc Cực. Giải pháp này, nếu được hoàn tất, sẽ là một điều tuyệt vời cho nước Mỹ và tất cả các quốc gia thành viên NATO. Trên cơ sở thỏa thuận này, tôi sẽ không áp đặt các mức thuế quan dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/2. Các cuộc thảo luận bổ sung đang được tiến hành liên quan đến sáng kiến 'Vòm Vàng' (Golden Dome) cho Greenland. Thông tin chi tiết hơn sẽ được cung cấp khi các cuộc thảo luận tiến triển. Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff và những người khác, nếu cần thiết, sẽ chịu trách nhiệm đàm phán — Họ sẽ báo cáo trực tiếp với tôi. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị đến vấn đề này!"

Theo CNBC, giá cổ phiếu tăng vọt ngay lập tức sau khi Tổng thống Mỹ Trump đăng tải thông báo.

Thông báo được đưa ra sau một cuộc họp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, trong đó một số thành viên NATO đã thảo luận về đề xuất trao cho Mỹ chủ quyền đối với một số vùng đất nhỏ ở Greenland, tờ New York Times đưa tin, dẫn lời ba quan chức cấp cao quen thuộc với cuộc thảo luận.

Các chi tiết khác về thỏa thuận khung vẫn chưa rõ ràng. Khi được hỏi thêm thông tin, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly đã nhắc lại lời đảm bảo của Tổng thống Trump rằng nhiều chi tiết hơn sẽ “tiếp tục được công bố khi các cuộc thảo luận tiếp diễn”.

CNBC nhận định, mặc dù chưa rõ ràng, thông báo này đánh dấu một bước ngoặt đáng kinh ngạc trong cuộc tranh cãi đang diễn ra về những nỗ lực dai dẳng của Tổng thống Trump nhằm giành lấy Greenland cho nước Mỹ.

Trong những tuần gần đây, Washington đã đưa ra ý tưởng mua Greenland hoặc thậm chí sử dụng quân đội Mỹ để kiểm soát hòn đảo này, mặc dù đây là lãnh thổ của Đan Mạch - một đồng minh NATO.

Các quan chức Đan Mạch và Greenland đã bác bỏ yêu cầu của Mỹ, khẳng định lại rằng Greenland không phải để bán. Khi căng thẳng leo thang, một loạt các quốc gia NATO tại châu Âu đã tăng cường hiện diện quân sự ở vùng lãnh thổ này.

Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Trump đã đáp trả bằng cách đe dọa áp thuế mới lên các quốc gia đó, bắt đầu từ 10% vào tháng tới và tăng lên 25% vào tháng 6.

Theo CNBC, trong bài phát biểu tại Davos hôm 21/1, ông Trump đã trình bày lập luận của mình về việc Mỹ nên giành được Greenland vì lý do an ninh quốc gia.

Những phát biểu của ông Trump, bao gồm cả lời kêu gọi Đan Mạch ”đàm phán ngay lập tức”, đã khiến một số người chứng kiến lo lắng.

Nhưng Tổng thống Trump cũng nói rằng ông sẽ không sử dụng lực lượng quân sự để giành quyền kiểm soát lãnh thổ này, một sự thay đổi rõ rệt so với lập trường trước đó của ông.