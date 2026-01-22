Cảng biển nước sâu duy nhất của Campuchia quá tải: Tham vọng trung tâm hậu cần khu vực trước phép thử lớn

Tờ Phnom Penh Post ngày 20/1 đưa tin, cảng biển nước sâu duy nhất của Campuchia đang đối mặt với những thử thách không nhỏ khi lượng xuất khẩu tăng vọt gây áp lực lên năng lực xử lý hàng hóa hiện có, khiến chính phủ Campuchia và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu kiến nghị cải thiện hoạt động của Cảng tự trị Sihanoukville (PAS) ngay lập tức trước thềm kế hoạch mở rộng cảng quy mô lớn dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Vấn đề này đã trở thành tâm điểm trong cuộc họp phối hợp cấp cao diễn ra vào ngày 16/1 do Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol chủ trì nhằm xem xét báo cáo chính sách của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Campuchia (EuroCham Campuchia) về việc cải thiện hiệu quả và năng lực xử lý hàng hóa tại Cảng Sihanoukville.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol chủ trì cuộc họp để xem xét báo cáo chính sách của EuroCham Campuchia về việc cải thiện hiệu quả và năng lực tại Cảng tự trị Sihanoukville. Ảnh: EuroCham

Với dự báo lượng container cần xử lý tại Cảng tự trị Sihanoukville sẽ đạt gần 1,5 triệu TEU (tương đương 1,5 triệu container 20 feet) trong năm nay, các đại biểu tham dự cuộc họp cảnh báo rằng chính sự tăng trưởng đang trở thành thách thức lớn nhất của hệ thống.

Việc mở rộng Cảng Sihanoukville đang được tiến hành, và giai đoạn chính tiếp theo sẽ không hoàn thành trước năm 2027, để lại khoảng trống thời gian trong việc cải thiện hiệu quả xử lý hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

“Cảng Sihanoukville đang nỗ lực hết sức để đáp ứng sự tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ, và nâng cấp cơ sở hạ tầng cũng như năng lực xử lý hàng hóa”, Tassilo Brinzer - Phó Chủ tịch EuroCham Campuchia - cho biết.

“Đây là một vấn đề tốt, nhưng nó cũng đặt ra những thách thức cho ngành công nghiệp và cho các nhà xuất khẩu”, ông nói thêm.

Theo Phnom Penh Post, cuộc họp quy tụ các quan chức cấp cao từ Bộ Công trình Công cộng và Giao thông vận tải, Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, lãnh đạo Cảng tự trị Sihanoukville và đại diện khu vực tư nhân từ EuroCham, phản ánh sự cấp bách ngày càng tăng về hiệu suất hậu cần khi Campuchia cạnh tranh với các trung tâm hàng hóa khác trong khu vực.

Các cuộc thảo luận tập trung vào biện pháp cải thiện hướng đến hiệu quả, thay vì chỉ xây dựng cơ sở hạ tầng mới, nhằm phòng tránh ùn ứ hàng hóa, chi phí tăng cao và sự bất ổn trong chuỗi cung ứng tại Cảng Sihanoukville trong hai năm tới.

Công trường xây dựng Dự án Phát triển Bến Container mới - Giai đoạn 1 tại Cảng tự trị Sihanoukville (PAS) của Campuchia. Ảnh: Phnom Penh Post

Phnom Penh Post đưa tin, trong số các đề xuất được thảo luận tại cuộc họp có việc nâng cao năng lực hoạt động của hải quan tại các cửa cảng để hỗ trợ hoạt động ban đêm, đánh giá lại chi phí xử lý đường sắt để khuyến khích chuyển từ vận tải đường bộ sang đường sắt, và đưa ra các ưu đãi để thúc đẩy việc sử dụng đường cao tốc Phnom Penh-Sihanoukville ngoài giờ cao điểm nhằm giảm ùn tắc.

Trong phần kết luận, Phó Chủ tịch thứ nhất CDC Chanthol tái khẳng định cam kết của chính phủ Campuchia về việc tiếp tục hợp tác với khu vực tư nhân, nhấn mạnh rằng cải cách hậu cần là trọng tâm trong chiến lược đầu tư của nước này.

Ông cho biết chính phủ Campuchia vẫn sẵn sàng chào đón thêm nhiều nhà đầu tư châu Âu và sẽ tiếp tục các cuộc cải cách sâu rộng tập trung vào việc tăng cường kết nối vật lý và đẩy nhanh quá trình số hóa các dịch vụ công.

Theo Phnom Penh Post, bản báo cáo chính sách đang được thảo luận được EuroCham Campuchia đệ trình lên Bộ Giao thông vận tải Campuchia lần đầu tiên vào tháng 8/2025, do đó cuộc họp hôm 16/1 là lần xem xét chính thức thứ hai.

Hai bên nhất trí duy trì phối hợp thường xuyên để đảm bảo các biện pháp ngắn hạn và trung hạn được thực hiện trong khi Cảng Sihanoukville chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng tiếp theo.

Phnom Penh Post nhận định, khi tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Campuchia tăng nhanh, thách thức không còn là thu hút thương mại mà là quản lý việc này một cách hiệu quả — một thử thách mà Cảng Sihanoukville phải vượt qua nếu Campuchia muốn theo đuổi tham vọng trở thành một trung tâm hậu cần của khu vực.