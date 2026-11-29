Một công ty Đức sẽ giúp phát triển đầu dò dẫn đường mới dành cho tên lửa hành trình Neptune của Ukraine.

Một tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Đức và một nhà sản xuất nội địa đang lên kế hoạch hợp tác phát triển đầu dò thế hệ mới dành cho tên lửa hành trình Neptune của Ukraine.

Thông tin này được tờ báo Die Welt đưa tin, dẫn một nguồn tin giấu tên thuộc Dự án "Viện trợ của Đức cho Ukraine". Bài báo đề cập đến các tài liệu nội bộ của Bộ Quốc phòng Đức, nhưng vì lý do an ninh nên không nêu tên những công ty tham gia dự án.

Hiện vẫn chưa rõ đầu dò tự dẫn sẽ được phát triển cho phiên bản nào của tên lửa hành trình Neptune - biến thể chống hạm hay phiên bản tấn công mục tiêu mặt đất.

Ngoài ra, các tài liệu cũng đề cập đến kế hoạch tích hợp một trong những tên lửa đánh chặn của Ukraine vào hệ thống phòng không do Đức chế tạo, nhiều khả năng là R-73 vào tổ hợp IRIS-T SLS để giải quyết tình trạng thiếu đạn dược.

Tháng 6/2026, tập đoàn tên lửa châu Âu MBDA và Cục thiết kế Luch của Ukraine đã ký một biên bản ghi nhớ về việc cùng phát triển tên lửa hành trình Neptune-2.

Ukraine liên tục cho ra mắt những phiên bản mới của tên lửa hành trình Neptune.

Một dự án phát triển khác của Ukraine mà Quân đội Đức (Bundeswehr) quan tâm là tên lửa hành trình FP-5 Flamingo. Đức muốn mua một số mẫu để thử nghiệm, nhưng các hạn chế xuất khẩu của Ukraine đã làm phức tạp thương vụ này trong nhiều tháng qua.

Bất chấp những tuyên bố từ phía Nga rằng Flamingo là một vũ khí thất bại và đã bị đình chỉ sản xuất, tên lửa hành trình này được nhận xét là "tác giả" đã tấn công và làm sập một nhịp cầu Crimea trong vụ tập kích mới đây, chứng minh nó rất hiệu quả.

Theo Die Welt