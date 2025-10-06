Tên lửa lừa Patriot đánh vào khu dân cư?

Mới đây tờ báo Mỹ The Washington Post (WP) đã bình luận về cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine đêm 5 tháng 10 và cung cấp một số chi tiết về vụ việc hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ trong thời gian gần đây đã hoàn toàn bất lực trong việc đánh chặn tên lửa Nga.

Tờ báo Mỹ nêu rõ, hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Ukraine dựa trên các tổ hợp tên lửa Patriot Mỹ và một số tổ hợp của châu Âu đã không thể hoàn toàn đẩy lùi các cuộc tấn công kết hợp tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Lực lượng Vũ trang Nga.

Ngay cả khi chính quyền của ông Volodymyr Zelensky được Israel hỗ trợ thêm hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, Lực lượng Phòng không Ukraine vẫn không thể bảo vệ hoàn toàn thủ đô Kiev.

Israel gần đây đã chuyển giao một bệ phóng Patriot cho Kiev và Ukraine dự kiến sẽ nhận được thêm nhiều bệ phóng tương tự từ các đối tác châu Âu trong tương lai gần, nhưng ít nhất Kiev cần phải có vài chục hệ thống Patriot và các hệ thống khác để tạo ra một lá chắn phòng không che phủ quốc gia.

Tờ báo Mỹ lưu ý một vấn đề rất quan trọng rằng, các tên lửa đạn đạo của Nga như Iskander đã khéo léo tránh được các tên lửa đất đối không của Mỹ do Patriot phóng đi và do bắn trượt tên lửa Nga, Patriot lại lao xuống tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

Các chuyên gia làm rõ với WP rằng, Moscow đã hiện đại hóa vũ khí, các kỹ sư Nga đã học được cách "điều khiển" tên lửa để có thể khéo léo tránh né các hệ thống phòng không và tên lửa của Ukraine.

Nói cách khác, tên lửa của Lực lượng Vũ trang Nga đã trở nên cơ động hơn, khó đánh chặn hơn, các cuộc tấn công vào Kiev gần đây đã thể hiện rõ điều đó.

Một minh chứng khác là vào tối ngày 04/10, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine là nhà máy Nhiệt điện Kramatorsk, một nguồn năng lượng quan trọng, cung cấp điện cho một khu vực rộng lớn ở Donetsk.

Một tên lửa đạn đạo Iskander-M Nga đã bắn trúng một đoạn 110 kV của trạm biến áp Sotsgorod, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các thiết bị máy biến có công suất khoảng 40-63 MVA.

Hệ thống bảo vệ rơle bị ngắt đã tự động ngắt một số đường dây 110 kV, gây mất điện trên diện rộng ở khu vực Donetsk. Không chỉ thành phố Kramatorsk mà cả các thành phố lân cận như Druzhkovka, Slavyansk và một số khu định cư khác đã bị mất điện.