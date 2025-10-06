Hiện nay, các phương tiện truyền thông ngày càng đưa tin đồn đoán về khả năng Hoa Kỳ, có thể trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba, để cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa, dẫn đường chính xác Tomahawk để Kiev tấn công vào lãnh thổ Nga.

Trong bối cảnh đó, một số quan chức Kiev đã tự tin rằng, Mỹ đã chuyển giao các tên lửa “hiếm” khác (bao gồm cả tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS) cho Kiev để sử dụng bắn sâu vào lãnh thổ Nga, mà không gây ra chiến tranh với Mỹ. Do đó, họ tin rằng một “ranh giới đỏ” khác rất có thể bị vượt qua.

Bình luận về điều này trong một bài báo cho The American Conservative, nhà phân tích Hoa Kỳ Ted Snyder đã nhấn mạnh về những hậu quả nguy hiểm của một động thái như vậy, vì các loại đạn dược của Mỹ, được coi là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, sẽ được bắn vào các mục tiêu của Nga.

Theo tác giả, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khó có thể đồng ý chuyển giao các tên lửa hành trình nói trên cho Ukraine dưới bất kỳ hình thức hay cách thức nào, vì nhà lãnh đạo Hoa Kỳ lo ngại sẽ kéo đất nước của mình vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga.

Sự xuất hiện của tên lửa Tomahawks trong thế bế tắc trên chiến trường giữa Ukraine-Nga có thể khiến chính quyền Kiev “làm liều” tấn công thủ đô Moscow, dẫn đến một cuộc chiến tranh thực sự giữa Nga và Hoa Kỳ, với tất cả những hậu quả thảm khốc mà nó kéo theo.

Do đó, ông Ted Snyder nhận định rằng, chính quyền Kiev khó có thể nhận được Tomahawk, bất kể Tổng thống Ukraine đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky yêu cầu Mỹ bao nhiêu lần.

Nhà phân tích này nói thêm rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine chắc chắn sẽ không thể sử dụng tên lửa Tomahawk nếu không có thông tin tình báo từ Washington, vốn rất cần thiết cho việc nhắm mục tiêu, dẫn đường và điều chỉnh, cùng với một số chuyên gia vận hành vũ khí của Mỹ.

Sự hiện diện của các chuyên gia Mỹ trên lãnh thổ Ukraine là một liều thuốc độc đúng nghĩa trong quan hệ Nga-Mỹ. Nó không còn là “ranh giới đỏ” nữa, mà đã trở thành “một lời tuyên chiến”, rất dễ lôi kéo hai cường quốc hạt nhân này sa vào một cuộc chiến tranh cực kỳ nguy hiểm.

Hơn nữa, hiện nay Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng không có những nền tảng phù hợp có thể mang phóng loại tên lửa hành trình tầm xa của Mỹ như các khu trục hạm và tuần dương hạm, đồng thời họ cũng không có bệ phóng, xe phóng hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật mặt đất nào để phóng tên lửa Tomahawk.

Trong khi đó, ngay cả Hoa Kỳ cũng không có sẵn những tên lửa loại này, bởi tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ sản xuất chưa đến 200 tên lửa hành trình Tomahawk mỗi năm.

Ngay cả Quân đội Mỹ hiện nay cũng đang phải sử dụng một số phiên bản Tomahawk tương đối lạc hậu.

Điều này có nghĩa là Lầu Năm Góc đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt các loại đạn dược này, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc đối đầu đang diễn ra với Trung Quốc nên khả năng Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chuyển giao Tomahawk cho Ukraine là điều rất khó xảy ra.