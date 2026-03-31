HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tên lửa Iran bắn gãy đôi máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry của Mỹ

Hoàng Đức |

Hình ảnh máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm (AWACS) Boeing E-3 Sentry của Không quân Mỹ bị tên lửa Iran phá hủy đã được công bố.

- Ảnh 1.
Hình ảnh về chiếc máy bay chỉ huy-cảnh báo sớm trên không (AWACS) Boeing E-3 Sentry của Không quân Mỹ bị phá hủy trong một cuộc tấn công trả đũa ác liệt của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, đã được giới truyền thông Ả rập đăng tải.

Các cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia đã được báo cáo liên tiếp trong hai ngày qua.

Ban đầu, giới chức Lầu Năm Góc tuyên bố cuộc tấn công không gây ra thiệt hại đáng kể, nhưng những bức ảnh được giới truyền thông công bố cho thấy điều ngược lại.

- Ảnh 2.

Chiếc AWACS Boeing E-3 Sentry bị bắn gãy đôi.

Đoạn phim cho thấy chiếc máy bay cảnh báo sớm và thu thập mục tiêu trên không của Không quân Mỹ bị vỡ làm đôi.

Theo các chuyên gia quân sự nhận định, xét về những dấu vết xé tan chiếc máy bay này, khả năng cao là “Hệ thống radar bay” hiện đại nhất của Mỹ đã bị trúng tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Một số nguồn tin còn cho biết, hậu quả của cuộc tấn công của Iran nghiêm trọng hơn so với báo cáo ban đầu của giới chức Mỹ và Saudi Arabia. Ngoài máy bay cảnh báo sớm trên không AWACS E-3 Sentry, một số máy bay tiếp nhiên liệu cũng bị hư hại nghiêm trọng.

- Ảnh 3.

Công tác cứu hộ tại hiện trường vụ tấn công chiếc E-3 Sentry.

Đáng chú ý, một số nguồn tin cho rằng chính Nga đã cung cấp hình ảnh vệ tinh về Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia cho Iran, chỉ vài ngày trước cuộc tấn công. Tuy nhiên, giới chức Moscow sau đó đã bác bỏ những thông tin mà họ tuyên bố là “bịa đặt” này.

Các chuyên gia quân sự nhấn mạnh, việc Iran phá hủy các máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm trên không sẽ làm giảm đáng kể khả năng trinh sát, xác định mục tiêu bên trong lãnh thổ nước này của Không quân Mỹ.

Tuy nhiên, theo tuyên bố của các quan chức Nhà Trắng, chiến dịch tấn công các mục tiêu quân sự tại Cộng hòa Hồi giáo Iran đã sắp kết thúc và Hoa Kỳ có thể sẽ sớm rút quân.

Theo Topcor.ru
Tags

Mỹ

tên lửa

Iran

E-3 Sentry

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới nhất của Mỹ, chứa 24 tên lửa hành trình Tomahawk

01:12
Hình ảnh máy bay do thám Mỹ trị gía gần 500 triệu USD bị Iran tuyên bố phá nát

01:16
Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

01:08
Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

00:56
Cảnh choáng ngợp khó tin tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

01:25
Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

01:31
BYD Dolphin 2026 sắp về Việt Nam: Thêm ADAS, tăng pin, giá còn thấp hơn bản cũ?

00:56
Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

00:59
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại