Tên lửa Iran bắn gãy đôi máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry của Mỹ

Hình ảnh về chiếc máy bay chỉ huy-cảnh báo sớm trên không (AWACS) Boeing E-3 Sentry của Không quân Mỹ bị phá hủy trong một cuộc tấn công trả đũa ác liệt của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, đã được giới truyền thông Ả rập đăng tải.

Các cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia đã được báo cáo liên tiếp trong hai ngày qua.

Ban đầu, giới chức Lầu Năm Góc tuyên bố cuộc tấn công không gây ra thiệt hại đáng kể, nhưng những bức ảnh được giới truyền thông công bố cho thấy điều ngược lại.

Chiếc AWACS Boeing E-3 Sentry bị bắn gãy đôi.

Đoạn phim cho thấy chiếc máy bay cảnh báo sớm và thu thập mục tiêu trên không của Không quân Mỹ bị vỡ làm đôi.

Theo các chuyên gia quân sự nhận định, xét về những dấu vết xé tan chiếc máy bay này, khả năng cao là “Hệ thống radar bay” hiện đại nhất của Mỹ đã bị trúng tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Một số nguồn tin còn cho biết, hậu quả của cuộc tấn công của Iran nghiêm trọng hơn so với báo cáo ban đầu của giới chức Mỹ và Saudi Arabia. Ngoài máy bay cảnh báo sớm trên không AWACS E-3 Sentry, một số máy bay tiếp nhiên liệu cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Công tác cứu hộ tại hiện trường vụ tấn công chiếc E-3 Sentry.

Đáng chú ý, một số nguồn tin cho rằng chính Nga đã cung cấp hình ảnh vệ tinh về Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia cho Iran, chỉ vài ngày trước cuộc tấn công. Tuy nhiên, giới chức Moscow sau đó đã bác bỏ những thông tin mà họ tuyên bố là “bịa đặt” này.

Các chuyên gia quân sự nhấn mạnh, việc Iran phá hủy các máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm trên không sẽ làm giảm đáng kể khả năng trinh sát, xác định mục tiêu bên trong lãnh thổ nước này của Không quân Mỹ.

Tuy nhiên, theo tuyên bố của các quan chức Nhà Trắng, chiến dịch tấn công các mục tiêu quân sự tại Cộng hòa Hồi giáo Iran đã sắp kết thúc và Hoa Kỳ có thể sẽ sớm rút quân.