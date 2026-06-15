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Tên lửa hạt nhân ASN4G khiến sức răn đe của Quân đội Pháp vượt trội Nga?

Bạch Dương
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Bộ Quốc phòng Pháp đã giao cho Tập đoàn MBDA nhiệm vụ phát triển tên lửa siêu thanh hạt nhân ASN4G.

Tên lửa hạt nhân ASN4G của Pháp: Bước đột phá công nghệ vượt trội so với Nga - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, tên lửa này dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong khoảng năm 2035, sẽ do Lực lượng Không quân Chiến lược Pháp và Lực lượng Không quân Răn đe Hạt nhân Hải quân vận hành.

Máy bay chiến đấu Rafale F5 sẽ là phương tiện mang tên lửa không đối đất. Theo giải thích, ASN4G được thiết kế để thay thế tên lửa ASMP-A hiện đại hóa, đang phục vụ trong Quân đội Pháp.

"ASN4G là một bước đột phá về công nghệ so với các hệ thống trước đây và dựa trên năng lực khoa học kỹ thuật cũng như công nghiệp mà chỉ một vài quốc gia trên thế giới sở hữu", Bộ Quốc phòng Pháp nhận định.

Tên lửa hạt nhân ASN4G của Pháp: Bước đột phá công nghệ vượt trội so với Nga - Ảnh 2.

Bản thiết kế tên lửa hành trình phóng từ máy bay mang đầu đạn hạt nhân ASN4G của Pháp.

Công tác nghiên cứu công nghệ cho tên lửa này bắt đầu từ những năm 1990, song song với quá trình phát triển phiên bản cải tiến của ASMP-A.

Trong khi đó, ASMP-A là phiên bản hiện đại hóa của tên lửa ASMP cơ sở, được chế tạo dựa trên nền tảng vũ khí tiền thân. Tầm bay tối đa của tên lửa là khoảng 500km, và mang theo đầu đạn hạt nhân dành cho hàng không với sức công phá 300kT.

Tên lửa này là một trong những thành phần của lực lượng răn đe hạt nhân Pháp, cùng với tên lửa đạn đạo M51 dành cho tàu ngầm. Vào năm 2024, Pháp đã thử nghiệm tên lửa ASMP-A , được phóng từ máy bay chiến đấu Rafale.

Tập đoàn MBDA cũng sẽ nối lại việc sản xuất tên lửa hành trình hải quân MdCN cho Hải quân Pháp. Những vũ khí trên rõ ràng được thiết kế để nhắm vào Nga và khiến Nga phải đặc biệt lưu tâm, khi ưu thế công nghệ phương Tây được thể hiện rất rõ trong tên lửa mới.

Theo Militarnyi
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Tags

Nga

quân đội Pháp

tên lửa hạt nhân ASN4G

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