Tên lửa hành trình P28 lộ diện tại công trình top 10 thế giới ở Việt Nam: Bay cao 7.000m, tốc độ 1.400 km/h

Thái Hà - Hồ Minh Đức |

Tên lửa hành trình chống hạm P28 thuộc hệ thống tên lửa bờ Redut-M đang được trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Tên lửa hành trình chống hạm P28 lộ diện ở công trình top 10 thế giới: Bay cao 7.000m, tốc độ 1.400 km/h - Ảnh 1.

Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh có chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chính thức mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách từ ngày 28/8 - 5/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) với diện tích gần 260.000 m2. Đây là một trong những sự kiện trọng đại đầu tiên được tổ chức tại tổ hợp triển lãm lớn nhất của Việt Nam cũng như Đông Nam Á, nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Tên lửa hành trình chống hạm P28 lộ diện ở công trình top 10 thế giới: Bay cao 7.000m, tốc độ 1.400 km/h - Ảnh 2.

Tại triển lãm, nổi bật là gian trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng với chủ đề "Thanh gươm và lá chắn", diện tích 23.569m2, với nhiều sản phẩm quốc phòng, chủng loại vũ khí, trang bị hiện đại do các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng nghiên cứu, sản xuất, hiện đại hóa.

Tên lửa hành trình chống hạm P28 lộ diện ở công trình top 10 thế giới: Bay cao 7.000m, tốc độ 1.400 km/h - Ảnh 3.

Trong đó, xe vận chuyển - nạp tên lửa P28, P28M cùng tên lửa hành trình chống hạm P28, P28M đã được trưng bày công khai, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng bởi vẻ ngoài đồ sộ, nổi bật.

Tên lửa hành trình chống hạm P28 lộ diện ở công trình top 10 thế giới: Bay cao 7.000m, tốc độ 1.400 km/h - Ảnh 4.

Xe vận chuyển - nạp tên lửa P28, P28M là phương tiện nằm trong tổ hợp tên lửa bờ Redut-M, dùng để vận chuyển tên lửa P28, P28M và nạp chúng vào ống phóng bệ phóng tự hành SPU - 35BE.

Tên lửa hành trình chống hạm P28 lộ diện ở công trình top 10 thế giới: Bay cao 7.000m, tốc độ 1.400 km/h - Ảnh 5.

Xe vận chuyển - nạp tên lửa này có kích thước như sau: dài 16,6m, rộng 2,6 mét, cao 3,2m, nặng 18,8 tấn. Tốc độ hành quân trên đường nhựa là từ 30-40km/h, còn trên đường đất là từ 10-20km/h.

Tên lửa hành trình chống hạm P28 lộ diện ở công trình top 10 thế giới: Bay cao 7.000m, tốc độ 1.400 km/h - Ảnh 6.

Trên xe, tên lửa P28, P28M nổi bật với mài sơn xanh. Theo thông tin được công bố tại triển lãm, tên lửa thuộc tổ hợp tên lửa bờ Redut-M dùng để tiêu diệt các tàu mặt nước cỡ lớn, các phương tiện nổi và công trình ven bờ.

Tên lửa hành trình chống hạm P28 lộ diện ở công trình top 10 thế giới: Bay cao 7.000m, tốc độ 1.400 km/h - Ảnh 7.

P28, P28M của hệ thống Redut-M có tầm bắn tối đa 300 km, độ cao hành trình tối đa 7 km, độ cao bay giai đoạn cuối dưới 25m. Tốc độ bay hành trình là 1,1M (tức là Mach 1,1) tương đương với khoảng 1.357 km/h (gấp 1,1 lần vận tốc âm thanh).

Tên lửa hành trình chống hạm P28 lộ diện ở công trình top 10 thế giới: Bay cao 7.000m, tốc độ 1.400 km/h - Ảnh 8.

Tên lửa có chiều dài 9,8m, khối lượng 4,1 tấn và khối lượng đầu đạn khoảng 560kg.

Tên lửa hành trình chống hạm P28 lộ diện ở công trình top 10 thế giới: Bay cao 7.000m, tốc độ 1.400 km/h - Ảnh 9.
Tên lửa hành trình chống hạm P28 lộ diện ở công trình top 10 thế giới: Bay cao 7.000m, tốc độ 1.400 km/h - Ảnh 10.
Tên lửa hành trình chống hạm P28 lộ diện ở công trình top 10 thế giới: Bay cao 7.000m, tốc độ 1.400 km/h - Ảnh 11.
Tên lửa hành trình chống hạm P28 lộ diện ở công trình top 10 thế giới: Bay cao 7.000m, tốc độ 1.400 km/h - Ảnh 12.
Tên lửa hành trình chống hạm P28 lộ diện ở công trình top 10 thế giới: Bay cao 7.000m, tốc độ 1.400 km/h - Ảnh 13.

Nếu phóng theo loạt nhiều quả, một tên lửa này có thể bay cao để dùng radar bám bắt mục tiêu, đồng thời chia sẻ dữ liệu cho các quả đạn bay thấp hơn. Đồng thời, nó còn có thể hạ độ cao xuống 25-100 m để né tránh radar phòng không, hạn chế thời gian phản ứng và khả năng đánh chặn của đối phương.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia Việt Nam (Vietnam Exposition Center – VNEC) có quy mô hơn 90 ha và sở hữu diện tích triển lãm trong nhà 130.000 m², thuộc top 10 Trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Dự án được khởi công vào ngày 30/8/2024 và hoàn thành toàn bộ vào cuối tháng 7/2025, tương đương chỉ 10,5 tháng thi công – lập kỷ lục về thời gian thi công cho một công trình "khổng lồ" như vậy.

