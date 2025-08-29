Tổ hợp tên lửa Scud-B 'sừng sững' tại công trình kỷ lục Việt Nam: Nặng hơn 34 tấn, bắn xa nhất 300km

Tên lửa đất đối đất R17E có tầm bắn từ 50-300km, chiều dài đầu đạn 2,6m, khối lượng tên lửa đầy đủ 5,8 tấn, khối lượng đầu đạn 0,9 tấn, diện tích sát thương từ 4-6ha. Tên lửa được đặt trên khung gầm xe đặc chủng MAZ-543, tăng khả năng cơ động và ẩn náu trước các đợt tấn công của đối phương.
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia Việt Nam (Vietnam Exposition Center – VNEC) có quy mô hơn 90 ha và sở hữu diện tích triển lãm trong nhà 130.000 m², thuộc top 10 Trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.
Dự án được khởi công vào ngày 30/8/2024 và hoàn thành toàn bộ vào cuối tháng 7/2025, tương đương chỉ 10,5 tháng thi công – lập kỷ lục về thời gian thi công cho một công trình "khổng lồ" như vậy.
Thái Hà - Hồ Minh Đức