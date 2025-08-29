HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tổ hợp tên lửa Scud-B 'sừng sững' tại công trình kỷ lục Việt Nam: Nặng hơn 34 tấn, bắn xa nhất 300km

Thái Hà - Hồ Minh Đức |

Tổ hợp tên lửa Scud-B hiện đang được trưng bày tại sự kiện lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay.

Tổ hợp tên lửa Scud-B 'sừng sững' tại công trình kỷ lục Việt Nam: Nặng gần 6 tấn, bắn xa nhất 300km - Ảnh 1.

Sáng qua ngày 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 đã chính thức khai mạc.

Tổ hợp tên lửa Scud-B 'sừng sững' tại công trình kỷ lục Việt Nam: Nặng gần 6 tấn, bắn xa nhất 300km - Ảnh 2.

Tại triển lãm, nổi bật là gian trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng với chủ đề "Thanh gươm và lá chắn", diện tích 23.569m2, với nhiều sản phẩm quốc phòng, chủng loại vũ khí, trang bị hiện đại do các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng nghiên cứu, sản xuất, hiện đại hóa.

Tổ hợp tên lửa Scud-B 'sừng sững' tại công trình kỷ lục Việt Nam: Nặng gần 6 tấn, bắn xa nhất 300km - Ảnh 3.

Tại đây, một khí tài quân sự của Quân đội nhân dân Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng bởi sự kích thước hoành tráng, dáng vẻ uy lực. Đó chính là tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E với các thông số kỹ chiến thuật ấn tượng được công bố như chiều dài tên lửa 11,24m, chiều dài xe bệ 13,6m, đường kính thân 0,88m, công suất xe bệ 525 mã lực, khối lượng khi có tên lửa 37,4 tấn, khả năng leo dốc lớn nhất 18 độ, khả năng vượt hào rộng 2,5m.

Tổ hợp tên lửa Scud-B 'sừng sững' tại công trình kỷ lục Việt Nam: Nặng gần 6 tấn, bắn xa nhất 300km - Ảnh 4.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đất đối đất R-17E của QĐND Việt Nam đã được biên chế từ năm 1980 nhưng phải đến Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 mới được giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước. Sắp tới, Scub-B cũng có mặt trong khối xe pháo quân sự tham gia đội hình diễu binh, diễu hành nhân dịp 2/9.

Tổ hợp tên lửa Scud-B 'sừng sững' tại công trình kỷ lục Việt Nam: Nặng gần 6 tấn, bắn xa nhất 300km - Ảnh 5.

"Linh hồn" của tổ hợp chính làtên lửa đất đối đất R17E. Theo báo Quân đội nhân dân, tên lửa này do Liên Bang Nga chế tạo. Trong các dự án cải tiến, nâng cao tính năng kỹ thuật, chiến thuật của tên lửa đất đối đất mà Việt Nam thực hiện, công tác đồng bộ được chú trọng, từng bước thay thế bằng các thiết bị, khí tài tiên tiến hơn.

Tên lửa đất đối đất R17E có tầm bắn từ 50-300km, chiều dài đầu đạn 2,6m, khối lượng tên lửa đầy đủ 5,8 tấn, khối lượng đầu đạn 0,9 tấn, diện tích sát thương từ 4-6ha. Tên lửa được đặt trên khung gầm xe đặc chủng MAZ-543, tăng khả năng cơ động và ẩn náu trước các đợt tấn công của đối phương.

Tổ hợp tên lửa Scud-B 'sừng sững' tại công trình kỷ lục Việt Nam: Nặng gần 6 tấn, bắn xa nhất 300km - Ảnh 9.

Quá trình phóng của tên lửa này diễn ra tự động, nhưng thường được điều khiển bởi xe chỉ huy riêng biệt. Tổ hợp có thể sẵn sàng khai hỏa trong khoảng một giờ từ khi triển khai. Tên lửa thường được sử dụng để tấn công mục tiêu cố định, không được gia cố của đối phương.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia Việt Nam (Vietnam Exposition Center – VNEC) có quy mô hơn 90 ha và sở hữu diện tích triển lãm trong nhà 130.000 m², thuộc top 10 Trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Dự án được khởi công vào ngày 30/8/2024 và hoàn thành toàn bộ vào cuối tháng 7/2025, tương đương chỉ 10,5 tháng thi công – lập kỷ lục về thời gian thi công cho một công trình "khổng lồ" như vậy.

