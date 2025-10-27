Thông tin trên đã được báo cáo bởi Tomasz Dmytruk - biên tập viên của các ấn phẩm quân sự Ba Lan Dziennik Zbrojny và Nowa Technika Wojskowa.

Theo ông Dmytruk, vào ngày 27 tháng 10, một thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết giữa công ty Polska Grupa Zbrojeniowa của Ba Lan và Anduril của Mỹ, mục đích nhằm sản xuất một phiên bản sửa đổi của tên lửa hành trình Barracuda 500 theo yêu cầu từ phía Ba Lan.

Cần lưu ý, Barracuda 500 không phải là tên lửa hành trình thông thường mà là UAV phản lực, thực hiện chức năng vũ khí chiến đấu, trinh sát hoặc tác chiến điện tử.

Những khí tài bổ sung dạng module được lắp đặt trên máy bay trước khi bắt đầu nhiệm vụ, tùy thuộc vào loại nhiệm vụ và vai trò của từng quả Barracuda 500 trong một nhóm lớn hơn.

Phiên bản Barracuda 500M được trang bị đầu đạn thực chất là một tên lửa hành trình cỡ nhỏ với tầm bắn hơn hơn 926 km và tải trọng khoảng 45 kg. Nó có khả năng cơ động ở lực đẩy lên đến 5G và thời gian bay hơn 120 phút.

Anduril khẳng định rằng tốc độ tối đa của tất cả các phiên bản Barracuda, được trang bị động cơ phản lực turbine nhỏ "lên tới 500 hải lý/h" (khoảng 926 km/h) tùy thuộc vào chế độ phóng và các yếu tố khác.

Dự kiến chi phí chế tạo tên lửa trong phiên bản sản xuất hàng loạt sẽ không vượt quá 150.000 đô la, thấp hơn đáng kể so với tên lửa hành trình cổ điển.

Ban đầu những tên lửa này được phát triển để phóng từ trên không, nhưng vào tháng 9 năm 2025, Anduril đã thử nghiệm Barracuda 500 từ bệ phóng mặt đất.

Công ty lưu ý rằng các cuộc thử nghiệm đã diễn ra vào đầu năm nay là một phần của chương trình do nội bộ rộng hơn nhằm cải thiện khả năng của Barracuda trong phiên bản trên bộ.

Động cơ tên lửa đẩy nhiên liệu rắn là một bộ module đơn giản gắn vào đuôi. Anduril đã thiết kế module này để tương thích với nhiều loại động cơ do các nhà sản xuất Mỹ hoặc những nhà máy công nghiệp thông thường cung cấp.

Phiên bản mặt đất của tên lửa Barracuda 500 sẵn sàng chiến đấu.

Ba Lan không phải là đối tác đầu tiên của Anduril, ngoài Hoa Kỳ, tự sản xuất loại tên lửa này. Vào tháng 9, có thông tin cho rằng Đài Loan (Trung Quốc) cũng quan tâm loại đạn dẫn đường đặc biệt trên.

Vào thời điểm đó, Viện Khoa học Trung Sơn (NCSIST) tuyên bố rằng họ có kế hoạch sản xuất hàng loạt tên lửa này tại Đài Loan thông qua chuyển giao công nghệ.

Đối với Ba Lan, tên lửa Barracuda 500 sẽ được triển khai nhằm canh phòng khu vực Kaliningrad cũng như biên giới Belarus, và có thể cung cấp cả cho Lực lượng vũ trang Ukraine