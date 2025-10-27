Thủ tướng Campuchia lần đầu trò chuyện với ông Trump: Mỹ bỏ cấm vận vũ khí, nối lại tập trận sau 8 năm

Tờ Phnom Penh Post ngày 27/10 đưa tin, quan hệ Campuchia - Mỹ dường như đang ấm lên nhờ việc ký kết "Hiệp định Kuala Lumpua" giữa Campuchia và Thái Lan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian. Nhà Trắng đã công bố việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, cũng như tăng cường hợp tác quân sự và thực thi pháp luật với Campuchia.

Lễ ký kết "Hiệp định Kuala Lumpua" vào ngày 26/10 tại thủ đô của Malaysia, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, tạo cơ hội cho Thủ tướng Campuchia Hun Manet lần đầu tiên trò chuyện với Tổng thống Mỹ kể từ khi ông Hun Manet nhậm chức Thủ tướng Campuchia vào năm 2023.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet trò chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ ký kết "Hiệp định Kuala Lumpua" vào ngày 26/10. Ảnh: Phnom Penh Post

Một tuyên bố của Nhà Trắng lưu ý rằng những cơ hội mới đã được "mở ra" với Campuchia: “Dựa trên nỗ lực kiên trì theo đuổi hòa bình và an ninh của Campuchia, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia, và cả hai bên đã nhất trí tái khởi động cuộc tập trận phòng thủ Angkor Sentinel song phương, được tổ chức lần cuối vào năm 2017.”

“Ngoài ra, Mỹ sẽ tăng số lượng sĩ quan Campuchia tại các học viện quân sự Mỹ như West Point, Học viện Không quân và các học viện khác”, Nhà Trắng tuyên bố vào ngày 26/10.

Nhà Trắng cho biết thêm rằng Mỹ và Campuchia cũng đã đồng ý mở rộng hợp tác chống lại các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm cả những đối tượng buôn bán ma túy và các trung tâm lừa đảo trực tuyến - “các doanh nghiệp tội phạm đánh cắp hơn 10 tỷ USD mỗi năm từ những người Mỹ dễ bị tổn thương”.

Theo Phnom Penh Post, Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia vào tháng 12/2021 vì cái mà họ gọi là “sự gia tăng ảnh hưởng quân sự của Trung Quốc tại Campuchia”, đặc biệt là việc hiện đại hóa Căn cứ Hải quân Ream của nước này, mà Mỹ coi là làm suy yếu và đe dọa sự ổn định của khu vực. Vào thời điểm đó, Mỹ cũng đề cập đến những lo ngại về nhân quyền và các cáo buộc tham nhũng tại Campuchia.