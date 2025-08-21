Tên lửa Flamingo đang được sản xuất với tốc độ 'nhanh chóng mặt'

Tên lửa hành trình tầm xa thế hệ mới mang tên Flamingo của Ukraine đang được sản xuất với tốc độ khoảng 1 quả mỗi ngày. Thông tin này được hãng thông tấn Associated Press (AP) đưa tin khi các nhà báo của hãng đã đến thăm cơ sở sản xuất.

Công ty Fire Point đang tham gia chế tạo những quả tên lửa có khả năng bay xa 3.000 km. Theo ấn phẩm, nhà sản xuất hy vọng có thể tăng khối lượng lên 7 quả mỗi ngày vào tháng 10 năm nay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi phát biểu với các nhà báo vào ngày 20 tháng 8, tuyên bố rằng các cuộc thử nghiệm đối với tên lửa hành trình nội địa Flamingo đã diễn ra một cách rất thành công và quá trình sản xuất hàng loạt sẽ sớm bắt đầu.

"Đã có những cuộc thử nghiệm thành công loại tên lửa này. Và cho đến nay, đây là tên lửa thành công nhất mà chúng ta có - nó bay được 3.000 km, điều này rất quan trọng".

"Tôi tin rằng chúng ta chưa thể nói nhiều về nó cho đến khi có cơ hội sử dụng 100 tên lửa. Đến tháng 12, chúng ta sẽ có thêm nhiều tên lửa nữa. Và đến cuối tháng 12 hoặc tháng 1 - 2/2026, dây chuyền sản xuất hàng loạt sẽ hoạt động với công suất tối đa", ông Zelensky nói.

Người đứng đầu nhà nước cũng lưu ý rằng trong vấn đề này "chúng ta cần xem xét đến việc tài trợ cho chương trình vũ khí đầy triển vọng".

Nhà máy sản xuất tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine.

Tên lửa Flamingo mới được biết đến vào ngày 17 tháng 8, khi phóng viên Yefrem Lukatsky của hãng thông tấn Associated Press đăng tải những bức ảnh về tên lửa này trên trang Facebook của mình.

Đầu đạn được cho là nặng 1.150 kg và có tầm bắn hơn 3.000 km. Tên lửa cũng được tuyên bố đủ khả năng chống lại các hệ thống tác chiến điện tử (EW) của Nga. Trong bình luận gửi tới Ukrinform, đại diện công ty cho biết thêm rằng tốc độ tối đa của tên lửa là 950 km/giờ.