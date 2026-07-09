Tên lửa đồng loạt phát nổ! Nga đánh sập mục tiêu tối thượng của Kiev - Đại tá Ukraine thừa nhận sốc sau tuyên bố của ông Putin

Tên lửa và đạn dược đã đồng loạt phát nổ, Nga vừa đánh sập một mục tiêu tối thượng, được xem là "không thể phá hủy" của Ukraine. Giới tinh hoa Kiev đang rất sửng sốt.

Nga đánh sập mục tiêu “không thể phá hủy”, lãnh đạo Ukraine sửng sốt

Đài TST (Nga) ngày 9/7 dẫn lời nhà phân tích chính trị Mikhail Pavliv cho hay, sau đợt tập kích tổng hợp quy mô lớn gần đây của quân đội Nga nhằm vào Kiev và vùng phụ cận, một bộ phận giới lãnh đạo quân sự, chính trị Ukraine đã rơi vào trạng thái sửng sốt.

Nguyên nhân chính là việc một cơ sở sản xuất nằm sâu dưới lòng đất tại Vishneve, gần thủ đô Kiev, đã bị đánh trúng.

Theo Pavliv, phía Ukraine từng đánh giá cơ sở này là "quân bài tối thượng", gần như nằm ngoài khả năng tiếp cận của các phương tiện tấn công Nga và "không thể bị phá hủy". Tuy nhiên, đòn tập kích mới nhất đã xuyên tới khu vực ngầm bên trong, nơi được cho là có các dây chuyền sửa chữa và khôi phục tên lửa phòng không do phương Tây sản xuất.

“Theo thông tin của tôi, sau cuộc tập kích tổng hợp quy mô lớn nhằm vào Kiev, tâm trạng trong giới lãnh đạo Ukraine là thực sự bị sốc. Việc các khu sản xuất dưới lòng đất tại Vishneve bị đánh trúng là điều hoàn toàn bất ngờ, bởi họ từng cho rằng cơ sở này nằm ngoài tầm với của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga” - Pavliv nói.

Cuộc tấn công gần đây của Nga vào Ukraine. Ảnh: CBC News

Nhà phân tích cho rằng cơ sở tại Vishneve không đơn thuần là một kho chứa đạn dược. Đây được cho là địa điểm sửa chữa, phục hồi và đưa trở lại hoạt động nhiều loại tên lửa phòng không đã qua sử dụng hoặc không còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trong số khí tài có thể được xử lý tại đây, Pavliv nhắc tới tên lửa AIM-120, AIM-9 và thậm chí cả tên lửa PAC-2 dành cho tổ hợp Patriot. Theo lời ông, một số tên lửa được chuyển tới Ukraine dưới dạng sản phẩm đã bị loại khỏi biên chế, xuống cấp hoặc cần được sửa chữa trước khi có thể tiếp tục sử dụng.

Hiện cơ sở Vishneve là một mắt xích quan trọng trong nỗ lực kéo dài tuổi thọ kho đạn phòng không của Ukraine. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những lô tên lửa mới từ phương Tây, Kiev có thể tận dụng các cơ sở ngầm để phục hồi những khí tài cũ và đưa chúng trở lại chiến đấu.

Sau khi mục tiêu bị đánh trúng, một vụ nổ thứ cấp mạnh đã xảy ra bên trong. Pavliv cho rằng sức công phá lớn bắt nguồn từ việc tên lửa, nhiên liệu và các bộ phận chứa vật liệu nổ được lưu trữ tại cơ sở đồng loạt phát nổ.

Diễn biến này cho thấy đòn tấn công không chỉ gây hư hại phần nổi hoặc cửa vào của tổ hợp, mà có thể đã xuyên tới những khu vực quan trọng nằm sâu dưới lòng đất. Đây cũng là nguyên nhân khiến giới lãnh đạo Ukraine phản ứng mạnh, bởi cơ sở từng được thiết kế với mục tiêu chống chịu các cuộc không kích quy mô lớn.

Bên cạnh mục tiêu ngầm tại Vishneve, quân đội Nga còn được cho là đang tăng cường đánh vào toàn bộ hệ thống hậu cần phục vụ lực lượng Ukraine. Mục tiêu không còn giới hạn ở tuyến đường sắt, kho đạn hay nhà máy quân sự, mà đã mở rộng sang các trạm xăng, kho nhiên liệu, xe bồn và điểm trung chuyển.

Áp lực lớn đang dồn lên hệ thống phòng không, lực lượng giữ vai trò bảo vệ những cơ sở chiến lược còn lại của Kiev.

Ảnh minh họa hệ thống phòng không Patriot bị phá hủy. Nguồn: YT

Khủng hoảng phòng không của Ukraine

Theo Pavliv, hệ thống phòng không Ukraine đang bước vào giai đoạn khủng hoảng rõ rệt. Năng lực bảo vệ các cơ sở công nghiệp quốc phòng, năng lượng, hậu cần và mục tiêu lưỡng dụng ngày càng suy giảm, trong khi số lượng phương tiện tấn công mà Nga sử dụng tiếp tục gia tăng.

Nhà phân tích mô tả mạng lưới phòng không Ukraine ngày càng giống một “chiếc sàng”. Các đơn vị phòng không phải đối phó đồng thời với UAV, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và những phương tiện tốc độ cao được phóng từ nhiều hướng.

Trong một đợt tấn công tổng hợp, Nga có thể sử dụng UAV để gây nhiễu, phát hiện vị trí phòng không hoặc buộc Ukraine tiêu hao tên lửa đánh chặn. Sau đó, tên lửa hành trình bay thấp và tên lửa đạn đạo tốc độ cao mới tiếp cận những mục tiêu quan trọng hơn.

Việc nhiều loại phương tiện xuất hiện gần như cùng lúc đặt lực lượng phòng không Ukraine trước bài toán khó. Các đơn vị phải nhanh chóng xác định đâu là mục tiêu thật, đâu là phương tiện nghi binh, đồng thời lựa chọn loại tên lửa đánh chặn phù hợp.

Pavliv cho rằng tên lửa PAC-3 của tổ hợp Patriot vẫn là một trong số ít phương tiện Ukraine có thể sử dụng để đối phó với tên lửa đạn đạo Nga. Tuy nhiên, khả năng đánh chặn phụ thuộc vào vị trí triển khai, thời gian cảnh báo, quỹ đạo mục tiêu và số lượng đạn được phóng.

Ông dẫn lại một số đánh giá được Military Watch Magazine công bố, theo đó xác suất đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo Nga chỉ ở mức vài phần trăm.

Vấn đề nghiêm trọng hơn đối với Kiev là tình trạng thiếu đạn dành cho Patriot. Pavliv cho rằng kho dự trữ PAC-3 trên thế giới không đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn, trong khi Ukraine phải tiêu hao số lượng đáng kể sau mỗi đợt tập kích.

Theo ông, sản lượng PAC-3 hiện chỉ vào khoảng 50-60 quả mỗi tháng. Trong khi đó, Nga tiếp tục mở rộng sản xuất tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, vũ khí tốc độ cao và UAV tấn công.

Pavliv còn đề cập tới thông tin cho rằng các tên lửa PAC-3 được đặt mua theo hợp đồng mới chỉ có thể bắt đầu được chuyển giao từ năm 2027. Tổng số lượng được nhắc tới vào khoảng 600 quả, thấp hơn đáng kể so với nhu cầu nếu cường độ tập kích hiện nay tiếp tục kéo dài.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Đại tá Ukraine thừa nhận "không nuốt nổi cơm" sau tuyên bố của ông Putin

Đáng lưu ý, trong bối cảnh mạng lưới phòng không Ukraine chịu sức ép ngày càng lớn, những tuyên bố gần đây của Tổng thống Vladimir Putin càng khiến một bộ phận giới phân tích Ukraine lo ngại.

Đại tá Cơ quan An ninh Ukraine đã về hưu Oleg Starikov cho biết, ông đặc biệt chú ý tới những phát biểu được Tổng thống Putin đưa ra trong cuộc họp với lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu và các chỉ huy quân đội Nga.

Cuộc họp được cho là diễn ra ngày 3/7, khi ông Putin tới sở chỉ huy phụ trợ của Cụm lực lượng liên quân và nghe Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, báo cáo tình hình.

Xuất hiện trên kênh YouTube “Nhịp loạn của tuần”, Starikov thừa nhận ông phải cố gắng mới có thể xem hết nội dung cuộc họp vì cho rằng những thông điệp được phát đi đặc biệt đáng lo ngại đối với Kiev.

“Tôi đã xem, nhắm mắt lại vì không thể nhìn nổi. Nhưng vì biết người ta sẽ hỏi nên tôi vẫn phải ép mình xem hết. Tôi thậm chí không thể ăn suốt một ngày. Trong đó có những từ khóa rất quan trọng” - Starikov nói.

Theo cách diễn giải của cựu sĩ quan SBU, thông điệp đầu tiên là Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích. Điều này đồng nghĩa Moscow chưa có ý định giảm cường độ chiến dịch, trong khi các mục tiêu mà Điện Kremlin đặt ra vẫn chưa được hoàn thành.

Tín hiệu thứ hai khiến Starikov đặc biệt chú ý là việc ông Putin giao nhiệm vụ xác định những bên đang hỗ trợ Ukraine. Theo ông, chỉ thị này liên quan tới cả các quốc gia lẫn những nhà lãnh đạo chính trị cụ thể.

“Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi nói thẳng rằng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một tuyên bố như vậy” - Starikov nhận xét.

Ông Starikov không giải thích cụ thể Moscow có thể thực hiện chỉ thị này như thế nào. Tuy nhiên, ông cho rằng việc công khai đề cập tới các quốc gia và chính trị gia hỗ trợ Kiev là một tín hiệu cho thấy Nga có thể mở rộng phạm vi gây sức ép.

Starikov đồng thời liên hệ tuyên bố của ông Putin với việc Nga đóng cửa một số cửa khẩu tại biên giới giáp Phần Lan và các nước Baltic.

“Khi nào người ta đóng cửa biên giới? Đó là khi một điều gì đó đang được chuẩn bị”, ông nói.

Ông cũng nhắc tới tình trạng kết nối internet bị hạn chế hoặc gián đoạn tại một số khu vực và coi đây là dấu hiệu khác cho thấy Moscow đang chuẩn bị cho những diễn biến mới.