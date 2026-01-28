Tạp chí Newsweek đưa tin, Nhật Bản mới đây đã công bố video về một tên lửa diệt hạm tầm xa tàng hình có khả năng thực hiện chiêu thức đặc biệt trong khi né tránh hệ thống phòng thủ hải quân tầm gần của tàu chiến đối phương.

Một video được Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố vào giữa tháng 1 cho thấy tên lửa này (tạm gọi là "SSM mới") thực hiện một loạt các động tác nhào lộn trên không - một chiêu thức nhằm làm cho việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn.

Tên lửa này được thiết kế để tồn tại trong môi trường phòng không hiện đại, với công nghệ cơ động cao cho phép nó xuyên thủng các mạng lưới phòng không của đối phương bao gồm các hệ thống như súng Gatling dẫn đường bằng radar CIWS và tên lửa đất đối không.

(Video được Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố vào ngày 14/1/2026 cho thấy Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang thử nghiệm nguyên mẫu tên lửa "SSM mới". Nguồn: Defence Index)

Theo một báo cáo vào năm 2025 của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, mẫu tên lửa này có cánh lớn hơn và tải trọng cánh giảm để cải thiện khả năng chuyển hướng, giúp tên lửa có tính cơ động cao hơn trong khi bay ở độ cao thấp - thời điểm mà hệ thống phòng thủ trên tàu chiến đối phương nguy hiểm nhất.

Các kỹ sư Nhật Bản đã tích hợp các ống dẫn khí cong và thân tên lửa trơn nhẵn, không có cạnh để giảm tiết diện phản xạ radar.

Hệ thống dẫn đường kết hợp nhiều cảm biến với các phương pháp tham chiếu địa hình để giữ cho tên lửa ổn định khi bay gần mặt nước hoặc dọc theo bờ biển, cho phép đầu dò của tên lửa phân biệt mục tiêu ngay cả trong điều kiện đất liền - biển phức tạp hoặc môi trường nhiều vật cản.

Theo Newsweek, việc Nhật Bản phát triển tên lửa diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Trung Quốc bắt đầu từ tháng 11/2025 khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết Tokyo có thể can thiệp cùng với lực lượng Mỹ nếu Trung Quốc cố gắng phong tỏa đảo Đài Loan (Trung Quốc) - điều mà bà cho rằng sẽ tạo thành một "tình huống đe dọa đến sự sống còn".

Nhật Bản cũng tuyên bố sẽ triển khai tên lửa phòng không trên đảo Yonaguni, nằm cách bờ biển phía đông đảo Đài Loan (Trung Quốc) chỉ 113 km.

Trong khi đó, Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo.

Chuyên trang phân tích quân sự The War Zone viết rằng: "Ý tưởng trang bị cho tên lửa hành trình diệt hạm khả năng cơ động cao ở giai đoạn cuối để cải thiện khả năng sống sót không phải là mới. Ví dụ so sánh là tên lửa tấn công hải quân (Naval Strike Missile), do hãng Kongsberg của Na Uy phát triển và ngày càng phổ biến trên toàn cầu, cũng được thiết kế để thực hiện các thao tác né tránh gia tốc cao trong giai đoạn cuối của cuộc giao chiến."

"Tuy nhiên, nó bay theo hình chữ U hơn là hình xoắn ốc hoàn chỉnh, ít nhất là theo thông tin công khai", The War Zone viết.

Theo tài liệu của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, nước này dự định tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm trong năm tài chính 2026, bao gồm cả việc nghiên cứu thiết bị liên kết dữ liệu vệ tinh cho phép liên lạc hai chiều giữa các tên lửa dẫn đường, phục vụ cho cái mà bộ này mô tả là “tác chiến mạng tiên tiến”. Một vụ phóng thử nghiệm thứ hai đã được lên kế hoạch vào năm 2027.