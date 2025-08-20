Tên lửa chống hạm Harpoon nâng cấp sẽ đánh chìm mọi tàu chiến

Thông tin này được tờ Naval News đăng tải, theo đại diện của Boeing, phiên bản mới của Harpoon Block II Update (HIIU) đã được nâng cấp lên hầu hết các hệ thống để khắc phục tình trạng lỗi thời khi nhu cầu về vũ khí trên ngày càng tăng.

Harpoon Block IIU mới nhất là phiên bản cải tiến của Harpoon Block II, trong đó có hệ thống dẫn đường quán tính từ bom thông minh JDAM và các thành phần phần mềm từ tên lửa chiến thuật SLAM-ER.

Phiên bản mới của tên lửa đã nhận được "trang thiết bị nội bộ được cập nhật". Điều này là cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống tên lửa trong nhiều cấu hình khác nhau nhằm tiếp tục chu kỳ sản xuất. Chi tiết về những sửa đổi và cải tiến không được tiết lộ.

HIIU đã được thử nghiệm từ máy bay F-15SA tại theo trường Point Mugu. Boeing cho biết tên lửa chống hạm này đáp ứng thành công yêu cầu về hệ thống đẩy, dẫn đường, định vị và điều khiển, đồng thời thể hiện đặc tính khí động học mong muốn. Việc giao tên lửa Harpoon Block IIU nâng cấp dự kiến bắt đầu vào năm 2026.

Phóng tên lửa chống hạm Harpoon từ bệ phóng trên mặt đất.

Vào tháng 4 năm 2023, Boeing đã nhận được hợp đồng mua 400 tên lửa chống hạm RGM-84L-4 Harpoon Block II Update (HIIU), cũng như các thiết bị và dịch vụ hỗ trợ khác trị giá 629,7 triệu đô la.

Những tên lửa này thuộc phiên bản phóng từ mặt đất, sẽ được chuyển giao cho Đài Loan (Trung Quốc), thỏa thuận dự kiến hoàn tất vào tháng 3 năm 2029.

Tổng cộng, Đài Loan có kế hoạch nhận được 100 bệ phóng Hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon (HCDS), trạm radar và nhiều thiết bị hỗ trợ khác.

Cùng lúc với việc hiện đại hóa tên lửa Boeing, Bộ chỉ huy Hệ thống Không quân Hải quân Hoa Kỳ có kế hoạch phát triển đầu dẫn đường mới trong dự án hợp tác với Raytheon như một phần của Chương trình kéo dài tuổi thọ phục vụ (SLEP).

Đồng thời, Raytheon không chỉ cung cấp đầu tự dẫn mà còn thực hiện công việc hiện đại hóa với tư cách là "nhà thiết kế, nhà phát triển và nhà sản xuất duy nhất".



