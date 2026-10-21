Tên lửa BrahMos khiến các tàu khu trục và hộ vệ đã cũ trở thành 'sát thủ'

Ấn Độ sẽ trang bị tên lửa chống hạm siêu âm BrahMos cho các tàu chiến cũ như một phần của gói hiện đại hóa.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã trao cho Công ty BrahMos Aerospace hợp đồng trị giá 68 triệu USD để cung cấp hệ thống điều khiển hỏa lực và bệ phóng tương thích tên lửa chống hạm BrahMos nhằm trang bị cho các tàu khu trục lớp Rajput và tàu hộ vệ lớp Vir đã lỗi thời. Cả hai đều dựa trên thiết kế tàu tên lửa Dự án 1241 thời Liên Xô.

Theo trang Naval News, tỷ lệ thay thế nhập khẩu của dự án này sẽ vượt quá 68%. Bài báo lưu ý, mặc dù Hải quân Ấn Độ không tiết lộ chi tiết, nhưng đã có hợp đồng trang bị tên lửa mới cho 2 tàu khu trục và 2 tàu hộ vệ.

Ấn Độ đã nhập khẩu 5 tàu khu trục Dự án 61 từ Liên Xô, được đặt tên là Rajput. Chúng chính thức vào biên chế từ năm 1980 đến năm 1987. Hiện tại 3 tàu vẫn đang hoạt động, gồm: Rana, Ranveer và Ranvijay.

Chiếc Ranveer và Ranvijay nằm trong số những tàu đầu tiên của Hải quân Ấn Độ được trang bị tên lửa chống hạm BrahMos, với 8 ống phóng thẳng đứng được lắp đặt ở đuôi tàu.

Tuy nhiên, chúng vẫn giữ lại 4 ống phóng nghiêng dành cho tên lửa Styx ở mũi.

Các ống phóng nghiêng đã được tháo dỡ khỏi tàu Rana trong chuyến thăm Sri Lanka năm 2025; trong những năm gần đây, tàu này được sử dụng làm bệ thử nghiệm cho chương trình tên lửa phòng không VLSRSAM.

Thử nghiệm tên lửa BrahMos từ tàu khu trục Ranveer.

Theo Naval News, hợp đồng hiện tại dự kiến chỉ dành riêng cho việc thay thế các bệ phóng gắn ở mũi cho tàu Ranveer và Ranvijay, vì chiếc Rana khó có khả năng quay trở lại hoạt động.

Ban đầu Hải quân Ấn Độ mua 5 tàu tên lửa Dự án 1241 có lượng giãn nước dưới 500 tấn từ Liên Xô trong khoảng thời gian từ năm 1987 đến năm 1990. Sau đó các xưởng đóng tàu Mazagon Docks và Goa Shipyard đã đóng thêm 8 chiếc nữa theo giấy phép, đưa vào biên chế từ năm 1990 đến năm 2002.

Tổng cộng 7 tàu hộ vệ do Ấn Độ chế tạo với hệ thống động cơ turbine khí kiểu COGAG vẫn đang hoạt động. Một trong số đó - tàu Vidyut, đã được nhìn thấy mang 2 bệ phóng nghiêng đôi dành cho tên lửa BrahMos trong cuộc duyệt binh Ngày Hải quân vào tháng 12/2025.

Hai tàu lớp Vir trẻ nhất là Prabal và Pralaya đều được đưa vào biên chế năm 2002, đồng thời là những chiếc duy nhất trong loạt tàu này được trang bị 16 tên lửa Kh-35E trên 4 bệ phóng.

Trang Naval News dự đoán 2 tàu này sẽ được trang bị thêm các bệ phóng tên lửa BrahMos theo hợp đồng mới, mỗi chiếc mang theo 4 quả đạn do giới hạn về kích thước.