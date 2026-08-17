Tên lửa bản sao của Meteor tăng tính hấp dẫn cho tiêm kích KF-21 Hàn Quốc

Hàn Quốc đã tuyên bố ý định tự chế tạo một loại tên lửa không đối không tương tự như Meteor của châu Âu với tầm bắn 200km.

Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) cùng với Hyundai Rotem đã tuyên bố ý định chế tạo tên lửa không đối không tầm xa thế hệ mới.

Tên lửa mới này dự kiến sẽ được tích hợp ngay lập tức lên máy bay chiến đấu "thế hệ 4.9" KF-21 Boramae - loại tiêm kích chỉ mới đạt trạng thái sẵn sàng vào tháng 5/2026 sau 25 năm phát triển, nhưng vẫn còn một số hạn chế.

Hiện nay tên lửa chủ lực dành cho không chiến ngoài tầm nhìn trên các tiêm kích này là Meteor của châu Âu và tên lửa IRIS-T cho cận chiến, mặc dù khả năng sử dụng vũ khí của Mỹ cũng đang được xem xét.

Tên lửa không đối không tầm xa thế hệ mới đang được thiết kế để giúp Hàn Quốc tự chủ hơn về nguồn cung cấp, không phụ thuộc vào các nhà sản xuất nước ngoài.

Ngoài ra, tên lửa tầm xa do chính nước này sản xuất dành cho máy bay chiến đấu KF-21 Boramae sẽ giúp loại tiêm kích này trở nên hấp dẫn hơn đối với khách hàng quốc tế.

Theo thông tin ban đầu, tên lửa không chiến tầm xa tương lai của Hàn Quốc sẽ gần như sao chép hoàn toàn loại Meteor của châu Âu về mặt khái niệm, đặc điểm và khả năng. Ví dụ như nó sẽ có tầm bắn tối đa khoảng 200km.

Tốc độ tối đa được công bố là Mach 4 (4.900km/h), và nhờ động cơ phản lực nhiên liệu rắn, tên lửa sẽ có thể duy trì tốc độ tối đa trong thời gian dài, mở rộng cái gọi là Vùng không thể trốn thoát đối với chiến đấu cơ.

Để dẫn đường ở giai đoạn cuối, tên lửa có thể sẽ được trang bị đầu dò radar tiên tiến với ăng-ten mảng pha quét chủ động (AESA), giúp tăng khả năng chống nhiễu và xác suất tiêu diệt mục tiêu.

Đồng thời để đưa tên lửa đến khu vực tác chiến, nó có thể sẽ được trang bị kênh truyền dữ liệu, thông qua đó đạn đối không sẽ nhận dữ liệu mục tiêu hiện tại từ các trạm radar mặt đất, radar trên máy bay, hoặc phi cơ AWACS.

Tên lửa không đối không Meteor của châu Âu.

Hàn Quốc dự định hoàn thành việc phát triển tên lửa tầm xa thế hệ mới này vào năm 2033 và bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 2035. Như vậy họ sẽ mất khoảng 9 năm kể từ khi bắt đầu lên ý tưởng đến khi đưa vào sản xuất hàng loạt.

Thực tế thì mốc thời gian như vậy là không quá dài, đặc biệt khi xét đến việc ở châu Âu, quá trình phát triển tên lửa Meteor đã diễn ra trong thời gian kỷ lục.

Cụ thể từ khi bắt đầu công việc thiết kế ý tưởng cho đến khi nhận được một tên lửa thực sự đủ khả năng sẵn sàng chiến đấu, các kỹ sư châu Âu đã mất tới 21 năm để có quả Meteor đầu tiên.