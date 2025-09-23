Tên lửa bắn 1.800km triển khai gần biên giới

Hệ thống tên lửa di động mặt đất MRC Typhon.

Hãng RIA Novosti đưa tin về khả năng của loại vũ khí mới này và tham vọng của Mỹ.

Bỏ qua các thỏa thuận

Hệ thống tên lửa Typhon đã từng thu hút sự chú ý trước đây. Về cơ bản, đây là hệ thống phóng từ mặt đất được thiết kế để phóng tên lửa đánh chặn Standard Missile 6 (SM-6) và tên lửa hành trình Tomahawk.

SM-6, được đưa vào biên chế năm 2013, được thiết kế để phòng không và phòng thủ tên lửa cho tàu chiến. Tầm bắn của nó đối với các mục tiêu trên không là 230 km.

Tuy nhiên, trong Typhon, nó được sử dụng ở chế độ bán đạn đạo đối với các mục tiêu trên mặt nước và trên bộ ở tầm bắn lên tới 460 km. Ở giai đoạn cuối của quỹ đạo, nó chuyển sang chế độ tự dẫn.

Tuy nhiên, lựa chọn thứ hai còn đáng gờm hơn nhiều. Tên lửa Tomahawk mà Typhon sử dụng có khả năng tấn công mục tiêu ở tầm xa lên tới 1.800 km. Chúng cũng có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Mỹ đã sử dụng loại tên lửa này trong mọi cuộc xung đột vũ trang kể từ Chiến dịch Bão táp Sa mạc năm 1991. Vũ khí này chính xác, bền bỉ và giá thành rẻ hơn so với các thiết kế khác của Mỹ.

Tuy nhiên, nó cũng có những nhược điểm: Tomahawk chưa bao giờ được sử dụng để chống lại kẻ thù có hệ thống phòng không tinh vi. Tốc độ cận âm và kích thước tương đối lớn khiến chúng trở thành mục tiêu dễ dàng cho các hệ thống phòng không hiện đại.

Sự sụp đổ của Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) với Nga phần lớn liên quan đến tên lửa Tomahawk. Sau khi ký thỏa thuận năm 1987, người Mỹ đã phá hủy kho dự trữ tên lửa BGM-109G, phiên bản phóng từ mặt đất. Chỉ còn lại các phiên bản phóng từ tàu chiến và máy bay.

Tuy nhiên, vào những năm 2010, Washington bắt đầu tích cực cáo buộc Moscow vi phạm thỏa thuận và phát triển tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất. Nhưng khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm 2019, họ đã phóng tên lửa Tomahawk từ các bệ phóng trên bộ chỉ 16 ngày sau đó.

Điện Kremlin sau đó nhấn mạnh rằng nếu tên lửa của Mỹ xuất hiện ở châu Âu, phản ứng sẽ là tương xứng: các khu vực đặt tên lửa, "cũng như các trung tâm ra quyết định sử dụng tên lửa", sẽ nằm trong tầm bắn của vũ khí Nga.

Mở rộng địa lý

Thời gian chờ đợi không dài: vào năm 2023 và 2024, Typhon đã có mặt trong các cuộc tập trận ở Bornholm, Đan Mạch, và sau đó là ở Philippines. Chúng dự kiến sẽ xuất hiện ở Đức vào năm tới.

Ở giai đoạn này, phản ứng của Nga có vẻ rất thuyết phục: cơ sở tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik dự kiến sẽ được triển khai tại Belarus vào cuối năm nay.

"So sánh hai loại tên lửa này không có nhiều ý nghĩa. Vấn đề không chỉ nằm ở chỗ một loại là tên lửa hành trình, còn loại kia là tên lửa đạn đạo.

Oreshnik là vũ khí siêu thanh thế hệ thứ hai; chúng đại diện cho những đẳng cấp hoàn toàn khác nhau về sức mạnh chiến đấu", chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov nhận định trong cuộc trò chuyện với RIA Novosti.

Nhưng phạm vi triển khai địa lý của Typhon vẫn tiếp tục mở rộng: tuần này, chúng xuất hiện ở Nhật Bản, cụ thể là tại căn cứ Thủy quân Lục chiến Mỹ ở Iwakuni, phía tây nam đất nước Nhật.

Bộ Chiến tranh Mỹ tuyên bố rằng các tổ hợp này sẽ chỉ ở lại đó trong thời gian diễn ra cuộc tập trận Decisive Dragon, kéo dài đến ngày 25 tháng 9.

Như Defense News đã lưu ý, người nhận thông điệp rõ ràng này là Bắc Kinh. Tin tức về Typhon xuất hiện chỉ vài ngày sau khi tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc, Fujian, lần đầu tiên được phát hiện ở vùng biển phía bắc quần đảo tranh chấp Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là quần đảo Senkaku).

"Rất thường xuyên, cái tạm thời trở thành vĩnh viễn. Từ đây, những tên lửa này có thể vươn tới Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Vấn đề then chốt ở đây là số lượng hệ thống mà Mỹ triển khai. Tomahawk là tên lửa cận âm và chỉ có thể gây ra mối đe dọa cho một hệ thống phòng không nghiêm trọng khi được phóng với số lượng lớn.

Mỗi bệ phóng chỉ chứa hai tên lửa. Nếu Washington triển khai số lượng ít tên lửa, đó là một chuyện. Nhưng nếu có nhiều, đó đã là sự hình thành một tuyến phóng phía trước cho tên lửa tầm trung", Leonkov nói.

Khả năng thương lượng

Trong khi Mỹ đang leo thang căng thẳng ở Nhật Bản, họ lại đang xoa dịu tình hình ở đảo Đài Loan, Trung Quốc. Hôm 19 tháng 9, tờ Washington Post đưa tin Tổng thống Mỹ đã chặn hơn 400 triệu đô la viện trợ quân sự cho hòn đảo này.

Động thái này được thực hiện nhằm đàm phán một thỏa thuận thương mại và một cuộc gặp thượng đỉnh tiềm năng với ông Tập Cận Bình. Theo bài báo, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc bán vũ khí.

"Tất nhiên, họ sẽ không bao giờ từ bỏ hoàn toàn sự ủng hộ dành cho đảo Đài Loan - đối với Mỹ, điều đó là không thể. Nếu không, họ sẽ đơn giản là phá sản về mặt chính trị.

Đây là vấn đề của Mỹ - họ cần không gian để xoay xở trong các cuộc đàm phán với Bắc Kinh, và Tổng thống Donald Trump muốn gạt sang một bên những đối thủ hung hăng nhất của Trung Quốc", Konstantin Sokolov, Phó Chủ tịch Viện Các vấn đề Địa chính trị, cho biết.

Ông cho biết các hành động của Mỹ ở Nhật Bản cũng được giải thích theo cách tương tự.

"Việc triển khai tên lửa, cùng với việc tạm dừng viện trợ cho đảo Đài Loan, nhằm mục đích cho Bắc Kinh thấy ông Trump có rất nhiều công cụ. Ông ấy thích thỏa thuận, nhưng để làm được như vậy, ông ấy cần có khả năng đàm phán. Đó là điều chúng ta đang chứng kiến hiện nay", nhà khoa học chính trị nói thêm.

Theo các chuyên gia, một mục tiêu khác của Tổng thống Trump là đánh giá phản ứng. Nếu phản ứng này tỏ ra không đủ mạnh, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tiếp tục thăm dò lập trường của Trung Quốc.