Telegraph: 'Volodymyr Z' bị bắt vì tội phá hoại Nord Stream

Tờ Telegraph (Anh) ngày 30/9 đưa tin, chính quyền Ba Lan đã bắt giữ một người đàn ông Ukraine có liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin nghi phạm là "Volodymyr Z" mà không cung cấp họ tên đầy đủ, mô tả hắn là một huấn luyện viên lặn cư trú tại Ba Lan, một năm sau khi các công tố viên Đức phát lệnh bắt giữ.

"Tôi xác nhận rằng hắn ta đã bị bắt. Các thủ tục đang được tiến hành", Piotr Skiba - phát ngôn viên của Văn phòng công tố khu vực Warsaw (Ba Lan) - nói với hãng thông tấn AFP (Pháp).

Người đàn ông này bị tình nghi là một trong những thợ lặn đã đặt thiết bị nổ trong một hoạt động có sự tham gia của một cặp vợ chồng điều hành một trường dạy lặn.

Theo Đài phát thanh RMF FM (Ba Lan), chính quyền Đức cho biết hồi tháng 9/2022 rằng nghi phạm đã đi đến Biển Baltic trên một du thuyền có tên Andromeda, từ đó hắn lặn xuống biển và đặt thiết bị nổ vào đường ống.

Theo Telegraph, đường ống dẫn khí đốt của Nga qua Biển Baltic đến châu Âu đã bị hư hại do những vụ nổ lớn, chỉ vài tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Sự cố này làm gia tăng căng thẳng khi các nước châu Âu có động thái "cai" nguồn năng lượng của Nga sau khi xung đột tại Ukraine bùng nổ.

Trong khi một số nước phương Tây nhanh chóng cáo buộc Nga thực hiện vụ tấn công, các nhà điều tra Đức hiện tin rằng họ đã xác định được một nhóm người Ukraine gồm 5 người đàn ông và 1 người phụ nữ là thủ phạm.

Theo một bài báo trên tờ Wall Street Journal (Mỹ), nhiệm vụ này ban đầu được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phê duyệt trước khi bị hủy bỏ. Tuy nhiên, nó vẫn được tiến hành theo lệnh của Tướng Valerii Zaluzhnyi - nguyên Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh.

Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine đã phủ nhận cáo buộc này vào thời điểm đó.

Vụ việc này khá khó xử đối với Đức và Ukraine về mặt ngoại giao vì Berlin và các đồng minh NATO đã hỗ trợ Kyiv bằng tiền mặt và vũ khí trong cuộc xung đột với Nga, Telegraph nhận định.

Đường ống Nord Stream 2 bị rò rỉ khí đốt vào tháng 9/2022 do nghi ngờ có hành vi phá hoại. Ảnh: Getty Images

Telegraph đưa tin, luật sư Tymoteusz Paprocki đã xác nhận việc bắt giữ thân chủ "Volodymyr Z" người Ukraine của mình, nhưng không nêu họ tên cụ thể.

“Vào buổi sáng, thân chủ của tôi đã bị bắt giữ tại một trong những thị trấn gần Warsaw theo lệnh bắt giữ của châu Âu do phía Đức ban hành liên quan đến các vấn đề liên quan đến Nord Stream 2”, ông nói với đài truyền hình TVN24 (Ba Lan).

Paprocki cho biết, vì Nga đang có xung đột với Ukraine và đường ống dẫn khí có thể được cho là tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Moscow, nên bên bào chữa sẽ lập luận rằng không có người Ukraine nào phải chịu trách nhiệm hình sự vì đã phá hủy đường ống.

Đầu tháng này, một tòa án Italia đã phát lệnh bắt một người Ukraine khác là Serhii Kuznietsov, 49 tuổi, vì tội phá hoại, phải bị dẫn độ về Đức để xét xử.

Khi bị bắt, các công tố viên Đức cho biết Kuznietsov đã sử dụng giấy tờ tùy thân giả để thuê một du thuyền khởi hành từ thành phố Rostock của Đức nhằm thực hiện các vụ tấn công.

Theo Telegraph, đường ống Nord Stream từ lâu đã gây tranh cãi ở phương Tây vì cho phép Nga bỏ qua các tuyến đường vận chuyển khí đốt ở Đông Âu và khiến Đức phụ thuộc quá nhiều vào nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga.

Sau khi nổ ra xung đột tại Ukraine, phương Tây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow, sau đó đã đóng đường ống dẫn khí Nord Stream 1, trong khi Nord Stream 2 chưa bao giờ được đưa vào hoạt động.

Sau đó, vào tháng 9/2022, các viện địa chấn đã báo cáo về các vụ nổ dưới nước và bốn vụ rò rỉ khí đã được phát hiện ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch khi khí phun lên mặt biển. Hai trong số các vụ rò rỉ nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch và hai vụ khác nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển.