Hồ sơ an toàn của cơ quan quản lý giao thông Mỹ công bố ngày 16/11/2026 ghi nhận mẫu xe tự lái Cybercab của Tesla đã gặp 8 vụ va chạm chỉ sau 2 tháng chở khách, đúng ngày hãng rót 3 tỷ euro mở rộng nhà máy tại Đức.

Theo dữ liệu tai nạn định kỳ được Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) công bố ngày 16/11/2026, mẫu xe tự lái hai chỗ ngồi Cybercab của hãng xe điện Tesla đã dính vào tổng cộng 8 vụ va chạm giao thông chỉ sau vỏn vẹn 2 tháng kể từ khi bắt đầu chở khách công cộng tại thành phố Austin (bang Texas, Mỹ) vào tháng 9/2026. Số liệu thực tế này lập tức làm dấy lên cuộc tranh luận về giới hạn tốc độ và độ an toàn của xe tự lái Tesla ngay trong ngày hãng công bố kế hoạch mở rộng sản xuất quy mô lớn sang châu Âu.

Cụ thể, trong hồ sơ của NHTSA, Tesla báo cáo các vụ tai nạn của Cybercab thành hai nhóm riêng biệt. Nhóm thứ nhất gồm 4 vụ va chạm xảy ra khi xe vận hành ở chế độ taxi tự hành hoàn toàn không có người ngồi ghế lái (cấp độ 4) tại Austin; cả 4 vụ này đều là va quệt nhẹ ở vận tốc dưới 8 km/h (5 dặm/giờ) trong bãi đỗ hoặc giao lộ hẹp và không gây thương tích về người. Nhóm thứ hai gồm 4 vụ tai nạn xảy ra vào tháng 9/2026 trên những chiếc Cybercab thử nghiệm có lắp vô-lăng và có tài xế giám sát bật phần mềm hỗ trợ lái tự động tại các bang chưa cấp phép robotaxi, trong đó có một vụ chiếc Cybercab đâm vào xe khác khi đang lao đi ở vận tốc 85 km/h (53 dặm/giờ) trên đường cao tốc tại thành phố Philadelphia.

Xe Tesla Cybercab. Ảnh minh họa. Ảnh: Dllu/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Trong toàn bộ 4 báo cáo tai nạn ở tốc độ cao có tài xế giám sát, Tesla đều che kín phần mô tả chi tiết nguyên nhân vụ việc với lý do bảo mật thông tin kinh doanh. Việc các xe Cybercab hoàn toàn không người lái chỉ hoạt động ở dải tốc độ rất thấp trong phố, còn khi chạy tốc độ cao trên đường trường lại xảy ra va chạm ở vận tốc 85 km/h cho thấy bài toán xử lý tình huống ở tốc độ cao vẫn là rào cản kỹ thuật lớn nhất của chương trình xe tự hành Tesla.

Cũng trong ngày 16/11/2026, Giám đốc cấp cao phụ trách sản xuất của Tesla tại Đức là ông André Thierig xác nhận hãng sẽ đầu tư 3 tỷ euro (tương đương 3,3 tỷ USD) để khởi công một phân xưởng mới tại siêu nhà máy Giga Berlin ở Grünheide vào nửa đầu năm 2027, hướng tới mục tiêu xuất xưởng 1 triệu chiếc Cybercab mỗi năm từ năm 2029 dù quy định hiện hành của Liên minh châu Âu (EU) mới chỉ cho phép đăng ký tối đa 1.500 xe không người lái mỗi năm cho một mẫu xe.