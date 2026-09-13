Tàu thương mại Iran trúng vật thể lạ ở eo biển Hormuz, năm người thương vong

Một tàu thương mại Iran bị trúng vật thể lạ ngoài khơi đảo Qeshm, tại eo biển Hormuz, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và bốn người bị thương.

Sáng 13/9, một tàu thương mại của Iran bị tấn công ngoài khơi đảo Qeshm, gần eo biển Hormuz, khiến một người thiệt mạng và bốn người bị thương

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời người đứng đầu đảo Qeshm cho biết vụ việc do "đối phương" gây ra. Người thiệt mạng nằm trong số 10 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu. Tuy nhiên, giới chức Iran chưa xác định được loại vật thể gây ra vụ nổ.

Cơ quan Giám sát Hoạt động Thương mại Hàng hải của Anh (UKMTO) cũng thông báo một tàu đã bị trúng vật thể lạ khi di chuyển qua eo biển Hormuz. Sau đó, cơ quan này cho biết một đám cháy bùng phát trên tàu và chính quyền địa phương đang tiến hành sơ tán những người trên tàu.

Ảnh minh hoạ.

Quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Washington trước đó đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những tàu mang cờ Iran trong khuôn khổ chiến dịch phong tỏa các cảng của Tehran.

Vụ tấn công xảy ra gần đảo Qeshm, cách thành phố cảng Bandar Abbas khoảng 22 km. Đây là một trong những vị trí chiến lược giúp Iran kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Chỉ vài giờ trước vụ việc, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn với Mỹ. "Người dân của chúng ta không thể bị khuất phục. Iran sẽ không đầu hàng", ông viết trên mạng xã hội.

Vụ việc diễn ra ngay trước cuộc họp dự kiến vào ngày 14/9, khi các bộ trưởng ngoại giao trong khu vực được cho là sẽ thảo luận về những nỗ lực của Iran và Oman nhằm quản lý hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Iran cho biết các nước trong khu vực sẽ được thông báo về cơ chế quản lý giao thông hàng hải tại tuyến đường biển chiến lược này. Tuy nhiên, Bahrain tuyên bố không tham dự cuộc họp.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng quan trọng nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Ả Rập. Lưu lượng tàu thương mại qua khu vực đã giảm đáng kể trong bối cảnh xung đột và các cuộc tấn công liên tiếp.

Iran từ đầu cuộc chiến đã đề cập khả năng thu phí đối với tàu thuyền đi qua vùng biển do nước này kiểm soát. Tehran cho rằng hoạt động vận tải vào Vịnh Ba Tư sẽ đi qua vùng biển Iran

Trong cuộc phỏng vấn với India Today TV hôm 12/9, Tổng thống Pezeshkian cho biết tuyến đường biển này chỉ được mở cửa với điều kiện Mỹ chấm dứt lệnh phong tỏa.

Diễn biến tại Hormuz đang được theo dõi sát trong khu vực, trong bối cảnh các quốc gia vùng Vịnh tìm cách hạn chế tác động từ cuộc xung đột. Giá dầu, khí đốt tự nhiên và các sản phẩm liên quan trên thị trường quốc tế tiếp tục chịu sức ép tăng giá do lo ngại hoạt động vận tải qua các tuyến hàng hải chiến lược bị gián đoạn.