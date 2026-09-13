HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CENTCOM công bố kết quả sơ bộ của chiến dịch phong tỏa Iran quy mô lớn

Hoàng Vân
|

Ngày 12/9, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã công bố kết sơ bộ của chiến dịch quy mô lớn, nhằm phong tỏa các tuyến đường vận chuyển của Iran.

Theo một thông báo chính thức từ Bộ Quốc phòng Mỹ, trong 60 ngày qua, lực lượng CENTCOM đã phải chuyển hướng 100 tàu thương mại đang trên đường đến hoặc đi từ các cảng biển của Iran.

Những hành động hạn chế này là một phần của chiến dịch hải quân quy mô lớn mang mật danh "Bức tường thép", mà Mỹ đã gia hạn để tăng cường áp lực kinh tế và chính trị lên Iran.

Việc áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đã ảnh hưởng đến các tuyến đường vận chuyển hậu cần quan trọng trong khu vực, bao gồm Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và eo biển Hormuz chiến lược, nơi vận chuyển một phần đáng kể lượng hydrocarbon toàn cầu.

Tàu tuần tra và máy bay từ tàu sân bay của Hải quân Mỹ liên tục giám sát, chặn bắt và kiểm tra tàu khả nghi, buộc các thuyền trưởng của tàu chở hàng rời và tàu chở dầu dân sự phải chuyển hướng tuyến đường ban đầu, dưới sự đe dọa trừng phạt hoặc bắt giữ.

Các chuyên gia nhận định, việc nối lại cuộc phong tỏa "Bức tường thép" đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ căng thẳng ở vùng biển Trung Đông, và làm phức tạp hoạt động hàng hải thương mại quốc tế.

Các quan chức Iran đã kịch liệt lên án hành động của Bộ chỉ huy Mỹ, gọi đó là hành vi cướp biển và can thiệp bất hợp pháp vào tự do hàng hải.

Để đáp trả hành động của CENTCOM, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tăng cường tuần tra vùng biển lãnh thổ của mình, và đe dọa sẽ có biện pháp trả đũa, nếu an ninh các cảng của nước này bị đe dọa trực tiếp.

Theo Avia-pro
Quốc gia Đông Nam Á bất ngờ “tiếp quản” dự án 7,3 tỷ USD do Trung Quốc đầu tư: Nợ được gia hạn tới 80 năm


Tags

Mỹ

Iran

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

01:59
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại