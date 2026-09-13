CENTCOM công bố kết quả sơ bộ của chiến dịch phong tỏa Iran quy mô lớn

Ngày 12/9, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã công bố kết sơ bộ của chiến dịch quy mô lớn, nhằm phong tỏa các tuyến đường vận chuyển của Iran.

Theo một thông báo chính thức từ Bộ Quốc phòng Mỹ, trong 60 ngày qua, lực lượng CENTCOM đã phải chuyển hướng 100 tàu thương mại đang trên đường đến hoặc đi từ các cảng biển của Iran.

Những hành động hạn chế này là một phần của chiến dịch hải quân quy mô lớn mang mật danh "Bức tường thép", mà Mỹ đã gia hạn để tăng cường áp lực kinh tế và chính trị lên Iran.

Việc áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đã ảnh hưởng đến các tuyến đường vận chuyển hậu cần quan trọng trong khu vực, bao gồm Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và eo biển Hormuz chiến lược, nơi vận chuyển một phần đáng kể lượng hydrocarbon toàn cầu.

Tàu tuần tra và máy bay từ tàu sân bay của Hải quân Mỹ liên tục giám sát, chặn bắt và kiểm tra tàu khả nghi, buộc các thuyền trưởng của tàu chở hàng rời và tàu chở dầu dân sự phải chuyển hướng tuyến đường ban đầu, dưới sự đe dọa trừng phạt hoặc bắt giữ.

Các chuyên gia nhận định, việc nối lại cuộc phong tỏa "Bức tường thép" đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ căng thẳng ở vùng biển Trung Đông, và làm phức tạp hoạt động hàng hải thương mại quốc tế.

Các quan chức Iran đã kịch liệt lên án hành động của Bộ chỉ huy Mỹ, gọi đó là hành vi cướp biển và can thiệp bất hợp pháp vào tự do hàng hải.

Để đáp trả hành động của CENTCOM, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tăng cường tuần tra vùng biển lãnh thổ của mình, và đe dọa sẽ có biện pháp trả đũa, nếu an ninh các cảng của nước này bị đe dọa trực tiếp.

Theo Avia-pro



