Tàu tên lửa tàng hình Boykiy của Nga hỏng nặng sau khi trúng UAV cảm tử Ukraine

UAV cảm tử của Lực lượng Hệ thống không người lái (SBS) Ukraine đã tấn công tàu hộ vệ tên lửa Nga ngay tại St. Petersburg.

Sáng 3/6, máy bay không người lái Ukraine đã tấn công một tàu hộ vệ tên lửa của Nga trong ụ khô của Căn cứ Hải quân Kronstadt, nằm ở St. Petersburg.

Thông tin này được Chỉ huy Lực lượng SBS - ông Robert "Magyar" Brody công bố và một video về cuộc tấn công đã được phát hành.

Theo ông Brody, binh lính thuộc Trung tâm Lực lượng Hệ thống Không người lái Độc lập số 1 đã tấn công tàu hộ vệ Dự án 20380 mang tên Boykiy của Hạm đội Baltic. Đây là tàu tàng hình mang vũ khí tên lửa dẫn đường rất tiên tiến của Nga.

Vào thời điểm bị tấn công, con tàu đang neo đậu tại ụ khô Veleshchinsky ở Kronstadt. Tháng 2/2026, nó được đưa tới đây để tiến hành sửa chữa theo lịch trình.

Đoạn video cho thấy tàu hộ vệ Nga bị ít nhất 2 UAV cảm tử của Ukraine tấn công. Sau đó con tàu bốc cháy, khói có thể nhìn thấy từ cách đó vài km.

Tàu tên lửa tàng hình Boykiy bị UAV cảm tử Ukraine tấn công.

​Chiếc Boykiy là tàu tuần tra đa năng thuộc Dự án 20380 trong Hạm đội Baltic của Hải quân Nga, được thiết kế để hoạt động ở vùng biển gần bờ.

Con tàu được khởi đóng vào ngày 27/7/2005 tại xưởng đóng tàu Severnaya Verfa ở St. Petersburg. Nó được hạ thủy vào tháng 4/2011 và gia nhập Hạm đội từ tháng 5/2013. Cảng nhà của nó là Baltiysk thuộc vùng Kaliningrad.

Boykiy là chiếc thứ 3 thuộc Dự án 20380 và thuộc dòng Steregushchy. Tàu có lượng giãn nước khoảng 2.200 tấn, tốc độ tối đa lên đến 27 hải lý/giờ và khả năng hoạt động liên tục trên biển 15 ngày. Thủy thủ đoàn gồm 100 người, trong đó có 14 sĩ quan.

Tàu hộ vệ này được trang bị pháo A-190 cỡ 100mm, hệ thống phòng không Redut và pháo cao tốc AK-630.

Để chống lại tàu chiến, tàu hộ vệ Nga được trang bị hệ thống tên lửa Uran, bao gồm 8 đạn chống hạm Kh-35 với tầm bắn 260km.

Tàu còn được trang bị tổ hợp vũ khí chống ngầm Paket-NK, bao gồm 2 cụm ống phóng ngư lôi bốn nòng cỡ 324mm đặt ở hai bên thân. Theo cấu hình tiêu chuẩn, sẽ có 1 trực thăng Ka-27 phối thuộc.

Con tàu chuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ các nhóm tàu ​​và căn cứ, chống lại mục tiêu trên mặt nước, dưới nước và trên không, cũng như đảm bảo kiểm soát thông tin liên lạc hàng hải trong khu vực trách nhiệm của Hạm đội Baltic.