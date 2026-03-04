NÓNG: Tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm tàu chiến Iran, hàng chục người thiệt mạng

Mỹ đánh chìm tàu chiến Iran

Theo ông Hegseth, vụ tấn công xảy ra vào tối muộn ngày 3/3 (theo giờ địa phương) khi một tàu ngầm Mỹ nhắm mục tiêu vào tàu hộ vệ Iran đang di chuyển gần vùng biển Sri Lanka.

“Một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến Iran vốn cho rằng mình an toàn khi hoạt động trong vùng biển quốc tế”, ông Hegseth nói. Ông cho biết con tàu bị đánh chìm bởi một quả ngư lôi.

“Đây là lần đầu tiên một tàu chiến đối phương bị đánh chìm bằng ngư lôi kể từ Thế chiến II”, ông Hegseth nói thêm, đồng thời nhấn mạnh Mỹ “đang chiến đấu để giành chiến thắng”.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Vijitha Herath, lực lượng tuần duyên nước này đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu hải quân Iran mang tên Iris Dena lúc 5h08 sáng thứ Tư. Các thủy thủ trên tàu mô tả sự việc như một vụ nổ.

“Đến 6h sáng, chúng tôi đã điều một tàu hải quân tới hiện trường, và đến 7h sáng thì điều thêm tàu thứ hai”, ông Herath cho biết. Sri Lanka buộc phải phản ứng với tín hiệu cầu cứu vì là thành viên của Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn trên biển.

Tàu Iran bị tấn công nằm ngoài lãnh hải Sri Lanka nhưng vẫn trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này, cách thành phố ven biển Galle khoảng 44 hải lý (81 km).

Thứ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Aruna Jayasekara xác nhận 83 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường. Ngoài ra, 32 thủy thủ đã được cứu sống và đưa tới bệnh viện ở Galle.

Tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu chiến Iran (Ảnh minh họa. Nguồn: X)

Chiến sự Trung Đông lan rộng

Theo các quan chức Sri Lanka, tàu Iris Dena là tàu hộ vệ mới nhất trong biên chế hải quân Iran, được trang bị tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm, pháo, súng máy và bệ phóng ngư lôi.

Con tàu nhiều khả năng đang đi qua vùng biển Sri Lanka trên đường trở về sau cuộc duyệt binh hải quân quốc tế do hải quân Ấn Độ tổ chức vào tuần trước.

Người phát ngôn hải quân Sri Lanka Buddhika Sampath cho biết các nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiếp tục, với trọng tâm là tìm kiếm và hỗ trợ những người sống sót.

Một quan chức cấp cao Sri Lanka nói với tờ Guardian rằng Đại sứ quán Iran tại Colombo đã thông qua các kênh không chính thức cho biết họ tin rằng tàu chiến của mình đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công từ phía Mỹ.

Theo nguồn tin này, phía Iran cho rằng hệ thống phòng thủ và khả năng phản công của con tàu đã bị vô hiệu hóa bằng biện pháp điện từ trước khi cuộc tấn công diễn ra. Tuy nhiên, chính phủ Iran hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Một nguồn tin quốc phòng Sri Lanka khác cho biết con tàu có thể đã trúng hai quả ngư lôi đánh vào phần giữa thân tàu. Nhà phân tích quốc phòng Sri Lanka Rohan Gunaratna cũng cho biết ông nhận được thông tin rằng tàu Iran đã bị nhắm mục tiêu trong một cuộc tấn công bằng ngư lôi từ tàu ngầm Mỹ.

Căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ tại Ấn Độ Dương đặt tại Diego Garcia, thuộc quần đảo Chagos, cách Sri Lanka hơn 1.000 dặm (1.600 km).

Tàu Iris Dena neo tại Rio de Janeiro tháng 2/2023. Ảnh: Reuters

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông đang leo thang sau khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt không kích phối hợp nhằm vào Iran cuối tuần qua. Đây được xem là lần đầu tiên quân đội Mỹ tấn công lực lượng Iran bên ngoài Trung Đông kể từ khi cuộc chiến bùng nổ.

Các đợt tấn công trước đó đã khiến lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng cùng hàng chục quan chức cấp cao, đồng thời nhằm vào các hệ thống tên lửa đạn đạo và phòng không của Iran.

Đáp trả, Iran đã phóng tên lửa vào nhiều mục tiêu tại Trung Đông và đình chỉ toàn bộ hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Các cuộc tấn công tiếp tục sang ngày thứ năm vào thứ Tư, khi Israel mở thêm một đợt không kích mới nhằm vào thủ đô Tehran.

Cùng ngày, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tuyên bố Sri Lanka bày tỏ đoàn kết với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sau khi nước này trở thành mục tiêu trong các đòn tấn công trả đũa của Iran, đồng thời khẳng định Colombo “sẵn sàng hỗ trợ UAE bằng mọi cách có thể”.