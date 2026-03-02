Fox News đưa tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (U.S. Central Command – CENTCOM) ngày 2/3 xác nhận, 3 máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ đã bị lực lượng phòng không Kuwait bắn nhầm vào đêm muộn ngày 1/3, trong bối cảnh khu vực đang diễn ra giao tranh, bao gồm cả các đợt tấn công từ phía Iran.

Theo thông báo, 3 tiêm kích F-15E Strike Eagle đang thực hiện nhiệm vụ yểm trợ cho Chiến dịch Epic Fury đã rơi trên không phận Kuwait do một sự cố “hỏa lực nhầm lẫn”.

CENTCOM cho biết, vụ việc xảy ra trong điều kiện tác chiến căng thẳng, khi khu vực cùng lúc hứng chịu các mối đe dọa từ máy bay, tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái của Iran. Toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn đã kịp thời nhảy dù và hiện đều an toàn.

Cũng theo CENTCOM, Kuwait đã chính thức thừa nhận sự cố. Phía Mỹ đồng thời bày tỏ cảm ơn đối với những nỗ lực của lực lượng phòng thủ Kuwait và sự phối hợp, hỗ trợ của nước này trong chiến dịch đang diễn ra.